Así es Alexa+: el asistente de IA que llega a España para responderte de manera personalizada

Alexa+ revoluciona los asistentes de voz en España con inteligencia artificial avanzada y acciones proactivas. (Europa Press)

La llegada de Alexa+ a España marca un punto de inflexión en la relación entre los españoles y los asistentes de voz. Amazon presenta una versión renovada de su asistente virtual que promete modificar la experiencia cotidiana de millones de usuarios.

Con Alexa+, la propuesta abandona el mero concepto de responder preguntas para pasar a ejecutar acciones, anticiparse a las necesidades del usuario y facilitar interacciones mucho más naturales.

La premisa detrás de esta versión es que el asistente ya no se limita a ser un intermediario, sino que puede actuar directamente en nombre del usuario. Este avance se sustenta en la integración de modelos de lenguaje avanzados a través de Amazon Bedrock, permitiendo que Alexa+ complete tareas de principio a fin.

Así, reservar en restaurantes, gestionar compras o realizar otros trámites deja de ser una sugerencia para convertirse en una acción concreta ejecutada desde el propio dispositivo Echo.

La inteligencia ambiental de Alexa+ anticipa necesidades cotidianas, como ajustar la calefacción o reproducir series favoritas.(REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Qué es Alexa+ y cuáles son sus novedades

Alexa+ es la evolución del asistente de voz de Amazon, que hasta ahora permitía funciones como consultar el tiempo, reproducir música o gestionar recordatorios. Con esta nueva versión, el servicio alcanza un nivel superior, gracias a la incorporación de inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones naturales y comprender el contexto de las peticiones.

La diferencia principal respecto a versiones anteriores radica en que Alexa+ aprende rutinas, preferencias y hábitos diarios, adaptando sus respuestas y acciones a cada miembro del hogar. Mediante la identificación por voz y dispositivos, el asistente distingue entre usuarios y personaliza la experiencia: por ejemplo, al solicitar música, reconoce quién lo pide y ajusta el estilo musical en consecuencia.

Uno de los conceptos vertebrales de Alexa+ es la “inteligencia ambiental”. El objetivo es que la tecnología actúe de forma casi invisible, anticipándose a necesidades como encender la calefacción antes de la llegada a casa, poner la cafetera al despertar o avisar sobre episodios nuevos de una serie.

Todo ello sin la necesidad de dar órdenes precisas ni interactuar constantemente, ya que el asistente entiende expresiones coloquiales como “Hace calor” para encender el ventilador o “Hace frío” para activar la calefacción.

La compatibilidad de Alexa+ abarca modelos Echo Show, Echo Dot y Fire TV, ampliando el acceso a usuarios en España. (AMAZON)

En qué dispositivos se puede acceder y cómo hacerlo

Alexa+ está disponible en España a través de un programa de acceso anticipado que, durante esta fase inicial, no tiene coste. Posteriormente, el servicio pasará a tener un precio de 22,99 euros al mes, aunque los clientes Prime podrán acceder sin coste adicional, reforzando el ecosistema de servicios de Amazon.

Para saber si se tiene acceso anticipado, basta con visitar la web habilitada por la compañía. La mayoría de las funciones requieren disponer de un dispositivo Echo compatible con la nueva versión mejorada del asistente. Entre los modelos destacados se encuentran:

Echo Show 8 y Echo Show 11.

Fire TV 4K Select.

Echo Dot.

Echo Studio.

Echo Show 5.

La mayoría de los dispositivos Echo de última generación pueden beneficiarse de Alexa+, aunque algunas funcionalidades avanzadas, como el reconocimiento visual o la interacción con objetos del entorno, requieren modelos específicos con cámara.

Para los usuarios que ya disponen de un dispositivo Echo compatible, basta con registrarse en la web de acceso habilitada por Amazon y esperar la invitación, ya que la incorporación se realiza por fases. A quienes aún no cuentan con un aparato compatible, la única opción es adquirir uno de los modelos mencionados.

El panel de privacidad de Alexa+ ofrece herramientas para gestionar y eliminar grabaciones e interacciones de los usuarios. (Foto: Amazon)

Cómo será el manejo de los datos y la privacidad

La privacidad constituye uno de los pilares en el diseño de Alexa+. Amazon ha incorporado un panel desde el que los usuarios pueden revisar, gestionar y eliminar sus interacciones con el asistente. El sistema permite escuchar grabaciones, controlar el almacenamiento de datos y decidir qué información conservar o eliminar, ofreciendo un mayor control sobre los datos personales.

La compañía subraya la importancia de que el usuario mantenga la capacidad de decidir qué información comparte y cómo se utiliza, especialmente en un contexto donde el asistente aprende de rutinas y preferencias para ofrecer respuestas más personalizadas.