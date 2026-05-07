Amazon muestra el historial de precios del último año: cómo usarlo para comprar más barato

Amazon actualizó su asistente Rufus para mostrar el historial de precios de cualquier producto durante los últimos 365 días, casi cuatro veces el período de 90 días que ofrecía hasta ahora.
La novedad llega en un momento estratégico: el evento Prime Day de junio se acerca y los compradores tendrán por primera vez acceso a un año completo de variaciones de precio antes de decidir si una oferta realmente vale la pena.
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Qué cambió en Rufus y por qué es útil para el Prime Day
Hasta antes de esta actualización, el historial de precios de Rufus abarcaba un máximo de 90 días, un período suficiente para detectar cambios recientes pero insuficiente para saber si una oferta puntual representa el precio más bajo del año.
Con el nuevo límite de 365 días, el usuario puede ver cuándo un producto estuvo más caro, cuándo alcanzó su precio mínimo y cuándo se produjo el último cambio.
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Esa información es especialmente relevante durante el Prime Day, cuando Amazon presenta descuentos que en algunos casos pueden parecer más atractivos de lo que realmente son. Conocer el historial anual permite verificar si el precio rebajado es genuinamente bajo o si el producto ya estuvo más barato en otro momento del año.
La novedad no está restringida a los suscriptores de Prime. Los usuarios que utilizan la plataforma de forma gratuita también tendrán acceso al historial de 365 días, lo que amplía el alcance de la herramienta a todos los compradores.
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Cómo consultar el historial de precios en Amazon paso a paso
Hay dos formas de acceder a esa información. La más rápida es hacer clic directamente en el historial que aparece junto al precio del producto en su página de detalles, sin necesidad de abrir ninguna otra herramienta.
La segunda opción es consultar a Rufus directamente. El asistente está disponible desde el ícono ubicado en la esquina inferior derecha de la app de Amazon, o desde la barra de navegación superior en la versión de escritorio.
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Desde ahí, el usuario puede preguntarle sobre las variaciones de precio de cualquier producto y elegir el período que quiere consultar: 30, 90 o 365 días.
Ahora bien, según un comunicado oficial de la compañía, la opción de 365 días estará disponible para los usuarios de Amazon en Estados Unidos, Reino Unido e India a lo largo de las próximas semanas. No se informó una fecha exacta de despliegue ni si la función llegará a otros mercados en una etapa posterior.
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Guía para comprar en Amazon en 2026
Comprar en Amazon en 2026 es más fácil gracias a las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Si es tu primera vez o quieres aprovechar las funciones más recientes, estos son los pasos esenciales para realizar una compra:
Primero, necesitas crear una cuenta si aún no la tienes. Ingresa a https://www.amazon.com o a la versión correspondiente a tu país, selecciona “Cuentas y Listas” y sigue el proceso de registro con tu nombre, correo electrónico y una contraseña segura.
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Luego, configura tu dirección de envío y los métodos de pago en el apartado de tu cuenta para que los precios y opciones de entrega sean precisos desde el principio.
A la hora de buscar productos, puedes utilizar la barra de búsqueda tradicional o recurrir a Rufus, el asistente de IA de Amazon. Solo debes hacer clic en su icono y pedir recomendaciones específicas, como una laptop para diseño con un presupuesto máximo o alertas sobre buenos momentos para comprar, ya que el sistema analiza el historial de precios del último año para aconsejarte.
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Antes de decidirte por un producto, revisa las opiniones de otros usuarios y las reseñas, que ahora Amazon resume con inteligencia artificial para destacar ventajas y desventajas. También asegúrate de que el artículo sea vendido y enviado directamente por Amazon para una garantía más confiable.
El proceso de compra es sencillo: puedes agregar productos al carrito para seguir comprando o seleccionar “Comprar ahora”. Elige el método de envío, que suele ser gratuito y rápido si cuentas con Prime. Finalmente, confirma el pedido y revisa los detalles en la sección “Mis pedidos”, donde puedes hacer un seguimiento en tiempo real, e incluso recibir entregas por dron en ciertas zonas.
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Como consejo adicional, si el precio de un producto no te convence, puedes pedirle a Rufus que te avise cuando baje o activar la opción de compra automática si está disponible. Así, aprovecharás al máximo la tecnología disponible en la plataforma.
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