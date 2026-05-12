iOS 26.5 revoluciona tu iPhone con nuevos fondos de pantalla y un creador personalizado

Uno de los elementos más llamativos es el comportamiento del fondo al desplazarse entre la pantalla de bloqueo y la de inicio. (Composición Infobae: Apple / Milenio)

La llegada de iOS 26.5 marca un cambio notable en la personalización de los dispositivos Apple. Con la actualización, los usuarios de iPhone acceden a 11 diseños inéditos de fondo de pantalla y a una herramienta para crear combinaciones personalizadas.

Todo esto se traduce en una experiencia visual renovada, que aprovecha al máximo la tecnología Liquid Glass y propone un abanico de opciones para cada preferencia estética. Destacan los efectos de luz y profundidad, así como el trato especial que reciben los modelos con pantalla Always-On, consolidando a iOS 26.5 como una versión que apuesta por el detalle visual antes del lanzamiento de iOS 27.

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Fondos de pantalla de iOS 26.5: nuevas opciones y efectos visuales

La actualización iOS 26.5 introduce en los iPhone compatibles una colección de 11 fondos agrupados bajo la categoría Pride. Cada uno despliega una combinación de colores distinta, permitiendo elegir entre alternativas intensas y otras más discretas, siempre dentro de la línea visual desarrollada por Apple desde la llegada del efecto Liquid Glass.

Así luce uno de los nuevos fondos de pantalla con iOS 26.5. (Milenio)

Esta tecnología, presente desde la versión anterior del sistema operativo, realza la interacción entre luz y color, generando una sensación de profundidad y dinamismo en la pantalla.

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Uno de los elementos más llamativos es el comportamiento del fondo al desplazarse entre la pantalla de bloqueo y la de inicio. El efecto de transición mantiene la coherencia estética, logrando que el cambio de contexto se perciba como una extensión natural del diseño.

La propuesta visual de iOS 26.5 se apoya en la variedad: hay opciones para quienes prefieren tonos vivos y también para quienes buscan combinaciones más sobrias, todo sin perder el distintivo acabado que caracteriza a la marca.

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Liquid Glass es un lenguaje de diseño de interfaz de usuario introducido por Apple en junio de 2025 para iOS 26, macOS Tahoe, y otros sistemas operativos. APPLE

Los usuarios que actualicen su iPhone encontrarán estos nuevos fondos en la sección específica, donde podrán previsualizar y seleccionar el que mejor se adapte a su estilo.

La propuesta es clara: ofrecer alternativas que respondan a un espectro amplio de preferencias, aprovechando las capacidades técnicas del sistema para entregar imágenes que se perciben sofisticadas y atractivas desde el primer uso.

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Personalización avanzada con el creador de fondos en iOS 26.5

Para quienes buscan una experiencia aún más personalizada, iOS 26.5 incorpora una herramienta que permite crear fondos de pantalla a medida. El usuario puede seleccionar manualmente los colores que compondrán el fondo, eligiendo desde una tonalidad única hasta una paleta de hasta 12 colores diferentes.

Los usuarios que actualicen su iPhone encontrarán los nuevos fondos de pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema toma esta selección y la combina automáticamente, generando el efecto de cristal característico, pero adaptado a los gustos individuales.

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Esta función amplía de forma considerable las posibilidades de personalización. Frente a las 11 opciones prediseñadas, el creador de fondos permite que cada usuario diseñe su propia versión, logrando un resultado exclusivo.

El proceso es sencillo: tras elegir los colores deseados, el sistema genera una vista previa con el acabado final. Así, es posible experimentar con distintas combinaciones hasta encontrar la que mejor se ajuste a cada preferencia. El resultado es un fondo visualmente atractivo, que mantiene la esencia del efecto Liquid Glass y se integra de manera fluida con el resto de la interfaz de iOS 26.5.

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Más allá de las novedades en personalización, iOS 26.5 se presenta como una actualización enfocada en la estabilidad y en la incorporación de mejoras técnicas. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Pantalla Always-On y los detalles exclusivos de los fondos en iOS 26.5

Los iPhone equipados con la función Always-On reciben un tratamiento especial en esta actualización. Cuando el dispositivo entra en este modo, el fondo de pantalla adopta una versión atenuada de los colores originales.

El sistema reduce la intensidad cromática, dejando visibles únicamente las líneas principales del diseño, lo que genera una apariencia más sutil y elegante cuando la pantalla permanece encendida y el usuario no está interactuando directamente.

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Este ajuste automático no solo responde a criterios estéticos, sino que también favorece el ahorro de energía y la legibilidad en situaciones donde se necesita una interfaz menos intrusiva.

Más allá de las novedades en personalización, iOS 26.5 se presenta como una actualización enfocada en la estabilidad y en la incorporación de mejoras técnicas. Entre los cambios relevantes figura la implementación del cifrado de extremo a extremo para los mensajes, lo que incrementa la seguridad de las comunicaciones en el ecosistema Apple.

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