Crimen y Justicia

Escándalo en una facultad de Salta: un estudiante usó IA para crear desnudos falsos de sus compañeras y quedó detenido

Tomaba imágenes reales de redes sociales, las convertía en desnudos con Inteligencia Artificial y las subía a un sitio porno. Hay once damnificadas y al menos 43 fotos detectadas

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Experto en informática trabajando intensamente en un iMac, aplicando inteligencia artificial para mejorar tareas de programación y diseño. La imagen muestra un entorno de trabajo tecnológicamente avanzado, donde la combinación de hardware y software de última generación potencia su profesionalismo. (Imagen ilustrativa Infobae)
El acusado es alumno de la misma facultad que las víctimas (Imagen ilustrativa Infobae)

La Policía de Salta detuvo a un hombre acusado de montar y difundir en Internet imágenes íntimas falsas de mujeres mediante Inteligencia Artificial. La investigación —a cargo de la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro, Verónica Simesen de Bielke— se inició tras una denuncia presentada por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta junto a once damnificadas. El acusado es alumno de la misma facultad que las víctimas.

En diálogo con Infobae, la fiscal explicó que todo comenzó entre el 26 de marzo y el 2 de abril cuando las jóvenes —de entre 18 y 23 años— detectaron que fotos personales publicadas en Instagram, Facebook y WhatsApp habían sido intervenidas digitalmente para simular desnudez y luego subidas a un sitio para adultos.

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“Las fotos originales son reales y las que están subidas en esta plataforma son exactamente iguales, nada más que están sin ropa”, precisó Simesen de Bielke. El material fue publicado en una página pornográfica bajo una URL específica, lo que permitió avanzar con el rastreo digital.

La denuncia fue presentada tanto por las damnificadas como por la Decana de la Facultad de Humanidades. Según la fiscal, las víctimas comparten un perfil de militancia social y participación en espacios feministas, lo que no descarta —aunque aún no está probado— un posible componente de violencia dirigida.

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El análisis técnico permitió identificar al presunto responsable. “Es un alumno de la misma facultad”, confirmó Simesen de Bielke, quien agregó que no se descarta la existencia de más víctimas: en el sitio se detectaron al menos 43 imágenes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las víctimas comparten un perfil de militancia social y participación en espacios feministas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en las víctimas fue inmediato. “Están con ataques de pánico y de ansiedad, sumaron terapia con psicólogos y acompañamiento. Varias de ellas cerraron sus redes, restringieron contactos y modificaron rutinas, incluso asistiendo acompañadas a la facultad”, describió la fiscal. “Les han hecho cambiar su estilo de vida”, señaló.

Durante un allanamiento realizado por la Dirección de Ciberseguridad, el sospechoso fue detenido y se secuestraron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que ahora serán peritados. “Todavía no sabemos desde cuándo se subían estas imágenes”, indicó la fiscal.

La causa se investiga bajo la Ley Olimpia (27.736), que incorpora la violencia digital como forma de violencia de género. La normativa penaliza la difusión no consentida de material íntimo —real o manipulado—, así como el acoso y la exposición digital de las víctimas. Las penas van de uno a tres años de prisión, con posibles agravantes que pueden elevarlas hasta seis años.

“En este caso, además, podría haber violencia política porque no sabemos si el ataque fue específico contra este colectivo. El menoscabo a su integridad es tremendo”, sostuvo Simesen de Bielke.

De momento, la fiscalía formalizó la imputación y pidió medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a la universidad y la restricción de contacto con las víctimas, que ya cuentan con resguardo de identidad. “Queremos que puedan concluir sus estudios tranquilas”, detalló la fiscal.

La funcionaria subrayó, además, la importancia de la difusión del caso para desalentar este tipo de conductas. “En Argentina existen muy pocos casos que han sido llevados a proceso, por eso es importante que los jóvenes entiendan que esto es un delito, no es simplemente utilizar una aplicación para divertirse. Hay una responsabilidad penal”, cerró.

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