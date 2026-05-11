Tu iPhone no será el mismo con iOS 27: Siri con Gemini, Liquid Glass mejorado y más novedades que llegarán

IOS 27 introduce integración de inteligencia artificial de terceros, permitiendo a los usuarios elegir modelos como Gemini de Google y Claude de Anthropic. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

La próxima actualización de iOS 27 promete modificar la experiencia de los usuarios de iPhone con avances centrados tanto en inteligencia artificial como en personalización del diseño.

Aunque Apple aún no ha lanzado la versión 26.5, ya se conocen algunos detalles sobre la nueva entrega que llegará a partir de la segunda mitad del año. Las expectativas se concentran en la integración de IA de terceros, una Siri más avanzada y la extensión de las opciones visuales bajo la estética Liquid Glass.

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A diferencia del salto generacional que supuso iOS 26, el enfoque de iOS 27 estará puesto en la calidad, el rendimiento y la corrección de errores, sin dejar de lado la llegada de funciones largamente reclamadas por los usuarios.

Qué novedades de IA tendría iOS 27 en iPhone

Uno de los aspectos más destacados será la apertura del ecosistema de IA de Apple. Con iOS 27, los usuarios podrán elegir entre diferentes modelos de lenguaje para potenciar las funciones de Apple Intelligence.

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La próxima actualización de iOS 27 apuesta por la personalización, calidad y corrección de errores, superando la propuesta de iOS 26. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad radica en la posibilidad de seleccionar modelos de IA externos, como Gemini de Google y Claude de Anthropic, para tareas como la generación de imágenes en Image Playground o el uso de herramientas de escritura.

Esto se hará posible gracias a la incorporación de un sistema de extensiones que permitirá ejecutar acciones mediante modelos que no se procesan directamente en el iPhone, sino que se integran a través de aplicaciones descargadas desde la App Store.

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Así, el funcionamiento de herramientas de inteligencia artificial podrá delegarse a la IA que el usuario elija, con solo instalar la aplicación correspondiente. El objetivo es que el iPhone se convierta en la “plataforma de elección” para los servicios de inteligencia artificial de otras compañías.

La flexibilidad de iOS 27 en este sentido no implica que Apple abandone el desarrollo de sus propios modelos de lenguaje. La empresa continuará trabajando para mantener a sus propuestas en un nivel competitivo frente a las alternativas externas. Esta apertura a IA de terceros también se reflejará en iPadOS 27 y macOS 27, ampliando el alcance de la integración en todo el ecosistema de la compañía.

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Siri evolucionará en iOS 27 gracias al motor Gemini, ofreciendo respuestas más precisas y adaptadas al contexto del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la actualización permitirá que cada IA tenga una voz diferenciada en el asistente virtual. Por ejemplo, Siri responderá con un tono específico cuando utilice el modelo de Claude, otro diferente cuando emplee Gemini y uno más para los modelos propios de Apple, otorgando una personalización adicional a la interacción con el usuario.

iOS 27 también sumará la opción de “deshacer y rehacer” en la edición de la pantalla de inicio, una función que permitirá revertir cambios de manera sencilla si la organización de los iconos no resulta satisfactoria tras una modificación.

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La llegada de iOS 27 supondrá una evolución significativa en Siri, que incorporará el motor de Gemini para ofrecer respuestas más naturales, precisas y adaptadas al contexto del usuario.

Este salto tecnológico se traducirá en un asistente más capaz de comprender instrucciones complejas y de anticipar necesidades, al tiempo que abre la puerta a una mayor personalización gracias a la posibilidad de elegir entre distintos motores de IA.

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IOS 27 incorporará un control deslizante para ajustar la transparencia en la estética Liquid Glass, facilitando la personalización visual.(Apple)

Ajustes y nuevas opciones en Liquid Glass

En el plano visual, iOS 27 mantendrá la estética Liquid Glass introducida en la versión anterior, pero con una novedad largamente esperada: el control deslizante para ajustar la intensidad de la transparencia en iconos, botones y otros elementos de la interfaz.

De este modo, los usuarios podrán optar por una apariencia completamente acristalada o por un efecto mate, lo que favorece la legibilidad en diferentes contextos de uso.

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Apple ya había incorporado algunas opciones de ajuste en versiones previas, como la posibilidad de escoger entre translúcido o tintado en iOS 26.1, o el control de opacidad en el reloj de la pantalla de bloqueo en iOS 26.2.

Sin embargo, iOS 27 llevará este ajuste a todo el sistema, permitiendo modificar la transparencia a gusto y resolver uno de los problemas más señalados por los usuarios, especialmente en condiciones de mucha luz o para quienes priorizan la claridad visual.

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La presentación oficial de iOS 27 está prevista para la WWDC 2026, con una compatibilidad limitada en modelos antiguos como iPhone 11 y 11 Pro. (Reuters)

Fecha de lanzamiento y compatibilidad con modelos de iPhone

Se prevé que iOS 27 sea presentado oficialmente durante la WWDC de 2026, cuyo inicio está programado para el 8 de junio. La versión definitiva estará disponible en otoño del mismo año, tras un periodo de pruebas y ajustes.

En cuanto a la compatibilidad, la mayoría de los modelos que actualmente soportan iOS 26 actualizarán a iOS 27. Sin embargo, algunos dispositivos antiguos, como los iPhone 11 y iPhone 11 Pro, podrían quedar fuera de la lista por cuestiones de hardware.