La streamer china que engañó a miles de fans con filtros de belleza hasta que un fallo lo reveló todo

Durante una sesión en directo, el filtro falló de forma repentina. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Captura Diario Noticredito)

Un fallo técnico de pocos segundos destruyó lo que una streamer china había construido durante meses en la plataforma Douyu. El filtro de belleza que usaba en cada transmisión dejó de funcionar de forma repentina durante una sesión en directo, revelando su apariencia real ante miles de espectadores.

El resultado fue inmediato: según el medio de comunicación Diario Noticredito, perdió 140.000 seguidores en cuestión de minutos.

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Cómo un filtro de belleza construyó una audiencia y un glitch la destruyó

La streamer utilizaba filtros de belleza avanzados que modificaban su rostro en tiempo real, proyectando la imagen de una influencer joven e idealizada. Esa versión digital de sí misma le permitió acumular una amplia base de fans masculinos que le enviaban miles de yuanes en regalos y donaciones durante sus transmisiones.

Un fallo técnico de pocos segundos destruyó lo que una streamer china había construido durante meses en la plataforma Douyu. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Captura Diario Noticredito)

El derrumbe llegó sin aviso. Durante una sesión en directo, el filtro falló de forma repentina. La streamer no se dio cuenta de inmediato porque el software de su propia pantalla seguía mostrando la imagen con el filtro activo, pero los espectadores ya estaban viendo su apariencia sin edición. Cuando lo notó, el daño ya estaba hecho.

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Por qué el clip se volvió viral y qué pasó con la streamer después

El momento del fallo fue grabado y circuló rápidamente en las redes sociales chinas, donde generó una oleada de curiosidad. Miles de usuarios intentaron encontrarla en distintas plataformas para ver más contenido suyo, pero no obtuvieron respuesta. La streamer desapareció del mapa digital tras el incidente.

El caso expone una tensión cada vez más presente en el ecosistema del streaming: la distancia entre la identidad que se proyecta en pantalla y la persona real detrás de la cámara. Un solo segundo sin filtro fue suficiente para que una audiencia construida sobre una imagen idealizada se evaporara por completo.

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La estafa ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando un usuario le propuso a RastaLand jugar Block Blasters. (Composición Infobae: Desinstalar / @rastalandTV)

Streamer pierde más de 30.000 dólares en una estafa digital

Un streamer conocido como RastaLand, que recaudaba fondos para su tratamiento contra el cáncer, fue víctima de una sofisticada estafa digital que le hizo perder más de 30.000 dólares en criptomonedas. El caso ha causado conmoción en redes sociales y expone las tácticas cada vez más elaboradas de los ciberdelincuentes, quienes suelen aprovecharse de situaciones vulnerables y de confianza.

La estafa ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando un usuario le propuso a RastaLand jugar Block Blasters, un videojuego supuestamente verificado en Steam, junto con la promesa de un pago por mostrarlo.

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Confiando en la legitimidad de la oferta, el streamer descargó y ejecutó el archivo sin sospechar que se trataba de un malware diseñado para robar criptomonedas.

RastaLand hizo público el caso de ciberdelincuencia a través de su cuenta de X. (Captura @rastalandTV)

Una vez activado, el virus accedió a información sensible y tomó control de la billetera digital del creador, vaciando en minutos los fondos recaudados para el tratamiento médico.

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La comunidad gamer respondió con muestras de solidaridad e indignación, mientras usuarios de redes sociales intentaron rastrear al responsable, señalando a un joven argentino en Miami como presunto autor. Sin embargo, hasta ahora estas acusaciones provienen de investigaciones realizadas por la propia comunidad y el caso sigue en debate.

Cómo funcionan los filtros de belleza en las transmisiones en vivo

Los filtros de belleza en las transmisiones en vivo utilizan algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento de imagen en tiempo real para modificar la apariencia del rostro ante la cámara.

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La tecnología detrás de estos efectos se ha vuelto cada vez más precisa, logrando resultados naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detectar y mapear los rasgos faciales, el sistema puede suavizar la piel, ajustar el tono, modificar la forma de los ojos, labios o nariz e incluso aplicar maquillaje virtual. Todo esto ocurre de manera instantánea, permitiendo que el espectador vea los cambios al mismo tiempo que la persona se mueve o gesticula.

Además de embellecer, estos filtros suelen ofrecer opciones personalizables, como blanqueamiento dental, afinado de rostro, agrandamiento de ojos o eliminación de imperfecciones.

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La tecnología detrás de estos efectos se ha vuelto cada vez más precisa, logrando resultados naturales y adaptándose a distintos tipos de luz y ángulos. Así, los creadores de contenido pueden mostrar una imagen modificada durante sus transmisiones sin necesidad de edición posterior.