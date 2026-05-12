Satya Nadella defiende la alianza de Microsoft con OpenAI en el juicio contra Elon Musk

El ejecutivo también señaló que Musk nunca contactó con Microsoft para expresar sus preocupaciones. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Satya Nadella subió al estrado del juicio que se celebra en Oakland, California, para defender la decisión de Microsoft de invertir en OpenAI cuando, según sus propias palabras, “nadie más estaba dispuesto” a apostar por la compañía.

El director ejecutivo de Microsoft declaró sentirse “muy orgulloso” de ese riesgo, en el marco de un proceso judicial que enfrenta a OpenAI con Elon Musk y que entró esta semana en su tercera y última etapa.

PUBLICIDAD

Qué dijo Nadella sobre la inversión de Microsoft en OpenAI y por qué la defendió

El testimonio de Nadella giró en torno a una idea central: Microsoft asumió una apuesta incierta en un momento en que nadie más lo hacía. La primera inversión llegó en 2019, con un aporte de USD 1.000 millones a la empresa matriz de ChatGPT.

Mira Murati, una de las figuras clave en el desarrollo de ChatGPT, declaró ante un tribunal que no podía confiar en Sam Altman. REUTERS/Bhawika Chhabra

Dos años después sumó USD 2.000 millones adicionales y en 2023 comprometió otros USD 10.000 millones. Microsoft informó a sus inversores que el retorno esperado de esa apuesta ascendería a USD 92.000 millones.

PUBLICIDAD

Nadella reconoció que el riesgo era real: “Existía el riesgo de que la inversión se redujera a cero. Fue un riesgo calculado”, declaró según información citada por NBC. Esa admisión refuerza su argumento de que la decisión no fue oportunista sino estratégica, tomada en un momento en que OpenAI era todavía una empresa emergente sin respaldo financiero sólido.

El ejecutivo también señaló que Musk nunca contactó con Microsoft para expresar sus preocupaciones sobre si esa inversión representaba una violación a la misión original de OpenAI como organización sin fines de lucro, un dato relevante dado que el empresario ha señalado precisamente esa inversión como el punto de inflexión que lo llevó a iniciar la demanda.

PUBLICIDAD

Musk afirmó que fue “un tonto” al entregar a OpenAI USD 38 millones en financiación “esencialmente gratuita”. REUTERS/Manuel Orbegozo

De qué acusa Musk a OpenAI y Microsoft y cómo respondió cada parte

El juicio busca determinar si OpenAI incumplió su misión fundacional sin fines de lucro para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público. Musk acusa a la tecnológica, a sus cofundadores Greg Brockman y Sam Altman, y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que lo “engañaron” para que aportara más de USD 40 millones en donaciones.

Durante su propia declaración, el fundador de Tesla no escatimó en autocrítica. Afirmó que fue “un tonto” al entregar a OpenAI USD 38 millones en financiación “esencialmente gratuita” para crear lo que se convertiría en una compañía valuada en USD 800.000 millones.

PUBLICIDAD

OpenAI, por su parte, rechazó esa narrativa y calificó la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo, una lectura que sitúa el conflicto no en el terreno de los principios sino en el de la rivalidad comercial.

Mira Murati, clave en el desarrollo de ChatGPT, afirmó ante el tribunal que no confiaba en Sam Altman, exdirector de OpenAI. REUTERS/Carlos Barria

Mira Murati acusa a Altman de mentir sobre la seguridad de la IA en OpenAI

Mira Murati, figura central en el desarrollo de ChatGPT, declaró en un tribunal que no confía en Sam Altman, exdirector general de OpenAI. Sus declaraciones han agravado la crisis de reputación que atraviesa la empresa, mientras se desarrolla un juicio iniciado por una demanda de Elon Musk.

PUBLICIDAD

Durante su testimonio, Murati aseguró bajo juramento que Altman le mintió sobre la seguridad de un nuevo modelo de inteligencia artificial. Según relató, Altman afirmó que el departamento legal había determinado que el modelo podía saltarse los protocolos internos de revisión de seguridad antes de su lanzamiento.

Sin embargo, al consultar con otros directivos, Murati descubrió que esta información no coincidía con la versión oficial de la compañía. Al ser cuestionada sobre la veracidad de las palabras de Altman, Murati respondió de forma tajante: “No”.

PUBLICIDAD