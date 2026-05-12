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Qué celulares serán los primeros en tener Gemini Intelligence, la IA mejorada de Google

Google prevé expandir Gemini Intelligence a otros dispositivos Android, como relojes, coches, gafas y portátiles en los próximos meses

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Celulares - Gemini Intelligence
Google las novedades de Gemini Intelligence, su nueva plataforma de IA para Android. (Google)

El evento Android Show I/O Edition 2026 ha marcado el inicio de una nueva etapa para la inteligencia artificial en el ecosistema Android con el anuncio de Gemini Intelligence. Esta plataforma representa la mayor apuesta de Google hasta la fecha por integrar IA avanzada a nivel de sistema operativo y promete transformar la manera en que los usuarios interactúan con sus dispositivos móviles y otros productos conectados.

Los primeros dispositivos en recibir Gemini Intelligence

Google ha confirmado que Gemini Intelligence comenzará su despliegue durante el verano boreal de 2026, inicialmente en los Samsung Galaxy S26 y en los Google Pixel 10 y Pixel 10 Pro. Estos smartphones serán los pioneros en aprovechar el nuevo sistema de inteligencia artificial. Más adelante, la actualización llegará de forma progresiva a otros dispositivos Android, extendiéndose a relojes inteligentes, coches, gafas y portátiles.

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La estrategia de Google sitúa a Gemini Intelligence como el cerebro central de su ecosistema digital, con una integración profunda que permitirá a los usuarios acceder a funciones inteligentes en cualquier dispositivo compatible.

Celulares
Los Samsung Galaxy S26 y Pixel 10 serán los primeros smartphones en recibir Gemini Intelligence este verano boreal. (Composición)

Automatización de tareas y mayor contextualización

La gran innovación de Gemini Intelligence reside en su capacidad para automatizar tareas complejas que antes requerían múltiples pasos y el uso de varias aplicaciones. Google ha trabajado estrechamente con los fabricantes para optimizar estas funciones en los Galaxy S26 y Pixel 10, centrándose en aplicaciones populares de comida a domicilio, transporte y compras.

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Entre los ejemplos prácticos, Gemini permitirá pedir al teléfono que busque una clase en Gmail, identifique los libros necesarios y los añada automáticamente al carrito de compra. El sistema también podrá analizar una lista de la compra escrita a mano y crear un pedido con esos productos, o incluso procesar la imagen de un folleto turístico y buscar experiencias similares para grupos específicos.

Gracias a su comprensión mejorada del contexto visual y textual, Gemini puede interpretar tanto lo que ocurre en la pantalla como las imágenes que el usuario comparte. No obstante, Google ha recalcado que el control final siempre permanecerá en manos del usuario, quien deberá confirmar acciones importantes y podrá seguir el progreso de las tareas a través de notificaciones.

Gemini Intelligence
Gemini Intelligence permitirá automatizar tareas complejas y anticiparse a las necesidades del usuario en Android. (Captura/Google)

Gemini Intelligence llega a Chrome y mejora el autocompletado

Otra de las novedades clave será la integración de Gemini en el navegador Chrome para Android. Desde finales de junio, los usuarios comenzarán a disfrutar de una experiencia de navegación más inteligente, con herramientas para investigar, resumir y comparar información en la web. Además, Gemini podrá automatizar tareas cotidianas como reservar citas o buscar estacionamiento.

El autocompletado de Google también dará un salto significativo con la función Personal Intelligence, que permitirá completar formularios complejos utilizando información de las aplicaciones conectadas del usuario, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Rambler: dictado de voz más natural

Dentro de las mejoras de Gemini, Google ha presentado la función Rambler, que redefine el dictado por voz en Android. Rambler permitirá dictar mensajes utilizando un lenguaje natural, convirtiendo las ideas del usuario en mensajes claros y concisos, adaptados al estilo de comunicación habitual.

Dictado de voz Gemini
La función Rambler mejorará el dictado por voz, generando mensajes más claros y naturales desde Android. (Google)

Widgets generados con lenguaje natural

Gemini Intelligence también introduce Create My Widget, una herramienta que permite a los usuarios crear widgets personalizados simplemente describiendo su función en lenguaje natural. Desde sugerencias de recetas hasta recordatorios de medicación, estos widgets podrán ser utilizados incluso en dispositivos con Wear OS.

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