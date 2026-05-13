Honduras

Dos hondureños mueren dentro de contenedor de carga en Texas

Dos ciudadanos hondureños, entre ellos un menor de 14 años, figuran entre los seis migrantes encontrados muertos dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas

Guardar
Google icon
Autoridades hallaron seis cuerpos dentro de un contenedor ferroviario en Texas.(FOTO: Infobae)
Autoridades hallaron seis cuerpos dentro de un contenedor ferroviario en Texas.(FOTO: Infobae)

Una nueva tragedia migratoria sacudió a familias centroamericanas y mexicanas luego de que seis personas fueran encontradas muertas dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas, en Estados Unidos.

Entre las víctimas se confirmó la muerte de dos ciudadanos hondureños: un joven de 24 años y un adolescente de apenas 14 años, según información revelada por la Oficina del Médico Forense del condado de Webb.

PUBLICIDAD

Las otras víctimas identificadas corresponden a tres ciudadanos mexicanos: una mujer de 29 años y dos hombres de 45 y 56 años. Una sexta persona continúa sin ser identificada oficialmente por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con reportes preliminares, los migrantes fallecieron a causa de hipertermia, condición médica provocada por el aumento extremo de la temperatura corporal debido a la exposición prolongada al calor y la falta de ventilación.

PUBLICIDAD

Un menor hondureño de 14 años murió en la tragedia migratoria en Texas. (FOTO: TNH)
Un menor hondureño de 14 años murió en la tragedia migratoria en Texas. (FOTO: TNH)

El hallazgo ocurrió luego de que un trabajador ferroviario alertara a las autoridades sobre la presencia de personas inconscientes dentro de una caja seca transportada por tren.

Elementos del Departamento de Policía de Laredo y equipos de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de cinco hombres y una mujer dentro del contenedor.

La Oficina del Médico Forense del condado de Webb, dirigida por la doctora Corinne Stern, se encuentra realizando las autopsias correspondientes para determinar oficialmente las causas de muerte y completar la identificación de todas las víctimas.

Hasta el momento, la Cancillería de Honduras no ha brindado detalles adicionales sobre la identidad de los ciudadanos hondureños fallecidos ni sobre el contacto con sus familiares.

Sin embargo, medios internacionales reportaron que la representación diplomática hondureña fue consultada para obtener más información sobre el caso.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó oficialmente la nacionalidad de tres de las víctimas y aseguró que el Consulado General de México en Laredo mantiene comunicación con las familias afectadas para brindar asistencia consular, acompañamiento legal y coordinar la eventual repatriación de los restos.

Las víctimas habrían fallecido por hipertermia, según reportes preliminares.(FOTO:Diario de México)
Las víctimas habrían fallecido por hipertermia, según reportes preliminares.(FOTO:Diario de México)

En un comunicado, la Cancillería mexicana indicó que también mantiene contacto con autoridades policiales estadounidenses para conocer avances en la investigación y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Laredo, Texas, ubicada a unos 200 kilómetros de San Antonio y muy cerca de la frontera con México, es considerada uno de los principales puntos de ingreso de mercancías y transporte ferroviario entre ambos países.

La ciudad también ha sido escenario recurrente de tragedias vinculadas al tráfico de migrantes y el transporte clandestino de personas en condiciones extremas.

El caso revive el debate sobre los peligros que enfrentan miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos utilizando rutas controladas por redes de tráfico humano.

En los últimos años, autoridades estadounidenses han documentado múltiples muertes relacionadas con el calor extremo dentro de contenedores, remolques y vehículos de carga utilizados para transportar migrantes de manera ilegal.

Dos ciudadanos hondureños figuran entre las víctimas mortales encontradas en Laredo. (FOTO:Proceso Digital)
Dos ciudadanos hondureños figuran entre las víctimas mortales encontradas en Laredo. (FOTO:Proceso Digital)

Organismos defensores de derechos humanos han advertido que las altas temperaturas registradas en estados fronterizos como Texas pueden convertir estos espacios cerrados en trampas mortales en cuestión de minutos.

Mientras tanto, familiares de las víctimas esperan respuestas oficiales y detalles sobre las circunstancias en que los migrantes terminaron atrapados dentro del vagón ferroviario.

Las investigaciones continúan para determinar quiénes estarían detrás del traslado de las víctimas y si existen responsabilidades criminales relacionadas con tráfico de personas.

Temas Relacionados

Migrantes muertos en TexasHondureños fallecidos en EEUULaredo Texas migrantes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La polémica envuelve a futbolistas panameños, dentro y fuera de la cancha

Atletas involucrados en supuesto amaño de partido y en un presunto caso de homicidio

La polémica envuelve a futbolistas panameños, dentro y fuera de la cancha

República Dominicana se convierte en el primer país del Caribe en lanzar una plataforma de viajes con inteligencia artificial

El desarrollo de herramientas digitales para visitantes permite planificar recorridos adaptados, acceder a recomendaciones en tiempo real y facilitar la conexión con proveedores confiables, fortaleciendo así la experiencia de quienes eligen el país como destino

República Dominicana se convierte en el primer país del Caribe en lanzar una plataforma de viajes con inteligencia artificial

La participación de mujeres en la vida política centroamericana y del Caribe avanza, pero aún con desafíos estructurales, según informe

El reciente estudio muestra que, si bien existen avances legales y un mayor acceso a puestos de decisión, las percepciones sociales y la distancia entre ciudadanía e instituciones limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos

La participación de mujeres en la vida política centroamericana y del Caribe avanza, pero aún con desafíos estructurales, según informe

Global Entry, la opción para viajeros salvadoreños que buscan ahorrar tiempo en aeropuertos de EE.UU.

Muchos viajeros de El Salvador aún desconocen que pueden ingresar a Estados Unidos de forma más rápida y sencilla a través del programa Global Entry, que reduce tiempos de espera y ofrece controles migratorios preferenciales en los principales aeropuertos estadounidenses

Global Entry, la opción para viajeros salvadoreños que buscan ahorrar tiempo en aeropuertos de EE.UU.

El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

La visita presidencial incluyó una revisión detallada de proyectos de modernización en la ruta CA-13 y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuya ejecución favorecerá la movilidad, el turismo y el acceso de las comunidades locales

El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

TECNO

iOS 26.5 revoluciona tu iPhone con nuevos fondos de pantalla y un creador personalizado

iOS 26.5 revoluciona tu iPhone con nuevos fondos de pantalla y un creador personalizado

Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

Qué celulares serán los primeros en tener Gemini Intelligence, la IA mejorada de Google

La streamer china que engañó a miles de fans con filtros de belleza hasta que un fallo lo reveló todo

El misterio de la ‘N’ en Android: significado y utilidad de este ícono en tu móvil

ENTRETENIMIENTO

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

MUNDO

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk

Ruinas antiguas, terrazas sobre el mar y calles de piedra: así es Ortigia, la joya oculta de Sicilia