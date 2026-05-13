Dos hondureños mueren dentro de contenedor de carga en Texas

Autoridades hallaron seis cuerpos dentro de un contenedor ferroviario en Texas.(FOTO: Infobae)

Una nueva tragedia migratoria sacudió a familias centroamericanas y mexicanas luego de que seis personas fueran encontradas muertas dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas, en Estados Unidos.

Entre las víctimas se confirmó la muerte de dos ciudadanos hondureños: un joven de 24 años y un adolescente de apenas 14 años, según información revelada por la Oficina del Médico Forense del condado de Webb.

PUBLICIDAD

Las otras víctimas identificadas corresponden a tres ciudadanos mexicanos: una mujer de 29 años y dos hombres de 45 y 56 años. Una sexta persona continúa sin ser identificada oficialmente por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con reportes preliminares, los migrantes fallecieron a causa de hipertermia, condición médica provocada por el aumento extremo de la temperatura corporal debido a la exposición prolongada al calor y la falta de ventilación.

PUBLICIDAD

Un menor hondureño de 14 años murió en la tragedia migratoria en Texas. (FOTO: TNH)

El hallazgo ocurrió luego de que un trabajador ferroviario alertara a las autoridades sobre la presencia de personas inconscientes dentro de una caja seca transportada por tren.

Elementos del Departamento de Policía de Laredo y equipos de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de cinco hombres y una mujer dentro del contenedor.

PUBLICIDAD

La Oficina del Médico Forense del condado de Webb, dirigida por la doctora Corinne Stern, se encuentra realizando las autopsias correspondientes para determinar oficialmente las causas de muerte y completar la identificación de todas las víctimas.

Hasta el momento, la Cancillería de Honduras no ha brindado detalles adicionales sobre la identidad de los ciudadanos hondureños fallecidos ni sobre el contacto con sus familiares.

PUBLICIDAD

Sin embargo, medios internacionales reportaron que la representación diplomática hondureña fue consultada para obtener más información sobre el caso.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó oficialmente la nacionalidad de tres de las víctimas y aseguró que el Consulado General de México en Laredo mantiene comunicación con las familias afectadas para brindar asistencia consular, acompañamiento legal y coordinar la eventual repatriación de los restos.

PUBLICIDAD

Las víctimas habrían fallecido por hipertermia, según reportes preliminares.(FOTO:Diario de México)

En un comunicado, la Cancillería mexicana indicó que también mantiene contacto con autoridades policiales estadounidenses para conocer avances en la investigación y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Laredo, Texas, ubicada a unos 200 kilómetros de San Antonio y muy cerca de la frontera con México, es considerada uno de los principales puntos de ingreso de mercancías y transporte ferroviario entre ambos países.

PUBLICIDAD

La ciudad también ha sido escenario recurrente de tragedias vinculadas al tráfico de migrantes y el transporte clandestino de personas en condiciones extremas.

El caso revive el debate sobre los peligros que enfrentan miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos utilizando rutas controladas por redes de tráfico humano.

PUBLICIDAD

En los últimos años, autoridades estadounidenses han documentado múltiples muertes relacionadas con el calor extremo dentro de contenedores, remolques y vehículos de carga utilizados para transportar migrantes de manera ilegal.

Dos ciudadanos hondureños figuran entre las víctimas mortales encontradas en Laredo. (FOTO:Proceso Digital)

Organismos defensores de derechos humanos han advertido que las altas temperaturas registradas en estados fronterizos como Texas pueden convertir estos espacios cerrados en trampas mortales en cuestión de minutos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, familiares de las víctimas esperan respuestas oficiales y detalles sobre las circunstancias en que los migrantes terminaron atrapados dentro del vagón ferroviario.

Las investigaciones continúan para determinar quiénes estarían detrás del traslado de las víctimas y si existen responsabilidades criminales relacionadas con tráfico de personas.