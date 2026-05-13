Sociedad

Un choque múltiple en Entre Ríos dejó a una adolescente con una pierna amputada: investigan si hubo una picada ilegal

Rosario, de 14 años, y su madre esperaban en la banquina de la Ruta Provincial 44 cuando un automóvil se desvió y las embistió. La joven perdió una pierna y este miércoles debería haber festejado sus 15 años

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El siniestro ocurrió el lunes por la noche en la intersección de la Ruta Provincial 44 y calle Gaucho Rivero, en el acceso al barrio San Cayetano de Federación
El siniestro ocurrió el lunes por la noche en la intersección de la Ruta Provincial 44 y calle Gaucho Rivero, en el acceso al barrio San Cayetano de Federación

Una adolescente que este miércoles cumple 15 años perdió una pierna en un choque múltiple ocurrido el lunes por la noche en el acceso a la ciudad de Federación, Entre Ríos. El siniestro, que involucró a cuatro vehículos sobre la Ruta Provincial 44, dejó además a su madre con heridas que requirieron cirugía, y derivó en una investigación judicial que apunta a una posible carrera clandestina entre dos de los conductores.

Rosario tenía planes para esta semana: su familia preparaba el festejo de sus 15 años. Sin embargo, este martes a las 10 de la mañana, un equipo interdisciplinario conformado por su psicólogo, su pediatra y su médico de cabecera le comunicó que le habían amputado una de sus piernas.

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La joven, que practica vóley y patín, se encuentra internada en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde permanece estable. Además de la amputación, presenta una fractura en el fémur de la misma extremidad y dos fracturas adicionales en la cadera.

Su madre, Victoria, de 33 años, fue trasladada a Chajarí y sometida a una intervención quirúrgica por pérdida de tejido en una de sus piernas, producto de la fricción contra el asfalto. Según confirmó el tío de la joven a Canal Nueve Litoral, la mujer no presenta fracturas.

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Rosario, de 14 años, fue informada de la amputación de su pierna este martes a las 10 de la mañana, con la asistencia de su psicólogo, su pediatra y su médico de cabecera
Rosario, de 14 años, fue informada de la amputación de su pierna este martes a las 10 de la mañana, con la asistencia de su psicólogo, su pediatra y su médico de cabecera

El siniestro se produjo alrededor de las 21:30 del lunes 11 de mayo en la intersección de la Ruta 44 y calle Gaucho Rivero, a la altura del ingreso al barrio San Cayetano.

Según la Jefatura Departamental Federación, participaron cuatro rodados: un Volkswagen Bora conducido por un funcionario policial de mayor edad, una camioneta Chevrolet al mando de un joven de 20 años, la motocicleta Corven 110 cc en la que aguardaban Rosario y su madre, y una Mercedes Benz Sprinter conducida por otro hombre mayor de edad.

El tío de la joven desmintió las primeras versiones que indicaban que las mujeres circulaban sobre la calzada.

Según su relato, madre e hija estaban detenidas en la banquina, a un costado del camino, a la espera de incorporarse a la ruta, cuando uno de los vehículos se desvió hacia ese sector y las embistió. “No estaban circulando en la ruta”, precisó el familiar.

Cuatro vehículos participaron del choque, entre ellos un Volkswagen Bora conducido por un funcionario policial
Cuatro vehículos participaron del choque, entre ellos un Volkswagen Bora conducido por un funcionario policial

La hipótesis de una picada ilegal tomó fuerza a partir del testimonio de un testigo que habló con Radio City Federación: “Un Bora y una camioneta S10 venían a fondo corriendo picada. Me pasaron y agarraron a una moto en el cruce”.

El medio local Diario UNO identificó al conductor del Volkswagen Bora, a quien vinculan con la fuerza policial. El tío de la víctima señaló que vecinos de la zona también refieren que los vehículos venían a alta velocidad, aunque aclaró que serán las pericias oficiales las encargadas de confirmar esa versión.

La Fiscalía local quedó a cargo de las actuaciones y trabaja en la reconstrucción del hecho para establecer las responsabilidades.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y testimonios accidentológicos. Familiares y amigos de las víctimas viralizaron en las últimas horas un pedido de oración por la recuperación de ambas.

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