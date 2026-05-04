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Satya Nadella revolucionó Microsoft convenciendo a su equipo de que “la visión que tienes de ti mismo influye en tu vida”

El cambio en la compañía no dependía de nuevos Windows u Office, sino de transformar cómo sus más de 200.000 empleados veían su propio potencial

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Satya Nadella - Microsoft - tecnología - 4 de mayo
El Microsoft que recibió Nadella no tenía déficit de talento ni de recursos. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Cuando Satya Nadella asumió la dirección de Microsoft en febrero de 2014, su primera decisión no fue anunciar un producto ni presentar una estrategia tecnológica. Fue hablar de cultura. Específicamente, de cómo los empleados pensaban sobre sí mismos y sobre su propia capacidad de aprender.

Esa apuesta, que desconcertó a más de un analista, resultó ser el motor de una de las transformaciones corporativas más profundas de la última década.

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El problema que Nadella encontró en Microsoft: la cultura del que lo sabe todo

El Microsoft que recibió Nadella no tenía déficit de talento ni de recursos. Su problema era más difícil de detectar y más difícil de resolver: una cultura que premiaba demostrar lo que ya se sabía por encima de aprender lo que todavía se desconocía.

Cuando Satya Nadella asumió la dirección de Microsoft en febrero de 2014, su primera decisión no fue anunciar un producto. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cuando Satya Nadella asumió la dirección de Microsoft en febrero de 2014, su primera decisión no fue anunciar un producto. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Los equipos competían entre sí en lugar de colaborar. Los errores se ocultaban en lugar de analizarse. La jerarquía interna se medía por la cantidad de certezas que cada persona proyectaba hacia afuera.

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Nadella tenía un nombre para esa dinámica: la cultura del know-it-all, la del que lo sabe todo. Y tenía claro que, mientras esa cultura siguiera intacta, ninguna estrategia de producto funcionaría a largo plazo. Cambiar Microsoft no pasaba por lanzar mejores versiones de Windows o de Office. Pasaba por cambiar la forma en que sus más de 200.000 empleados pensaban sobre su propio potencial.

La idea de Carol Dweck que Nadella convirtió en filosofía corporativa

La frase que resume el enfoque de Nadella no surgió de su propia experiencia. Proviene de la investigación de Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford, que durante décadas estudió cómo las creencias sobre la propia inteligencia afectan al rendimiento, la motivación y la resiliencia.

“La visión que tienes de ti mismo influye profundamente en cómo vives tu vida” es la premisa central y una de las citas más famosas extraídas directamente del libro Mindset: The New Psychology of Success escrito por la psicóloga de Stanford.

La frase que resume el enfoque de Nadella no surgió de su propia experiencia. REUTERS/Denis Balibouse
La frase que resume el enfoque de Nadella no surgió de su propia experiencia. REUTERS/Denis Balibouse

Dweck publicó sus conclusiones en 2006 en Mindset, una obra que Nadella leyó, subrayó y acabó distribuyendo internamente entre sus directivos como material de trabajo.

El argumento central de Dweck distingue dos actitudes ante las propias capacidades. La mentalidad fija parte de la convicción de que la inteligencia y el talento son rasgos inmutables: o se tienen o no se tienen.

Quienes operan desde ese marco tienden a evitar los retos que podrían exponerlos al fracaso, a interpretar la crítica como una amenaza personal y a estancarse cuando las circunstancias exigen adaptación.

La mentalidad de crecimiento funciona de forma opuesta: entiende las capacidades como algo desarrollable mediante el esfuerzo, la práctica y el aprendizaje de los errores. Desde esa perspectiva, el fracaso no es una señal de incompetencia, sino información útil.

Un grupo de siete jóvenes empleados en una oficina moderna observa una gran pantalla con gráficos de IA; un hombre al frente sostiene una caja con pertenencias.
La gestión de Nadella giró en torno a sustituir modelos rígidos por una cultura más abierta al cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo Nadella tradujo esa idea en un criterio de contratación y evaluación

Nadella condensó la filosofía de Dweck en un mantra corporativo de una sencillez desconcertante: learn-it-all beats know-it-all. El que aprende siempre supera al que sabe. Esa frase dejó de ser un eslogan motivacional y se convirtió en un criterio real de evaluación y contratación dentro de Microsoft.

La diferencia práctica entre ambas actitudes se hace visible en entornos profesionales concretos. Dos personas con habilidades similares pueden actuar de forma muy distinta según cómo se perciban a sí mismas.

Una puede evitar ciertos proyectos por considerarlos fuera de su alcance; otra puede asumirlos como parte de su crecimiento. Esa diferencia no está en el contexto ni en las capacidades objetivas, sino en la interpretación que cada una hace de su propia situación.

Cerca del 90% de la compensación total de Nadella se entregó en forma de acciones de la compañía.
Nadella condensó la filosofía de Dweck en un mantra corporativo de una sencillez desconcertante: learn-it-all beats know-it-all. (Reuters)

Lo mismo ocurre con el error. Para quienes operan desde una mentalidad fija, equivocarse es una señal de límite. Para quienes operan desde una mentalidad de crecimiento, es parte del proceso. Esa lectura distinta cambia la continuidad de la acción y, con el tiempo, los resultados.

La trayectoria de Nadella en Microsoft refleja con coherencia esa línea de pensamiento. Su gestión giró en torno a sustituir modelos rígidos por una cultura más abierta al cambio, donde la capacidad de aprender pesara más que la acumulación de certezas.

La premisa de fondo, según el propio Nadella, es que la visión que una persona adopta sobre sí misma influye profundamente en cómo vive su vida, y que esa lógica se aplica con la misma fuerza dentro de una organización de 200.000 personas que en la vida de cualquier individuo.

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