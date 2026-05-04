Así es la nueva correa del Apple Watch para celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+

Apple lanza la nueva correa Pride Edition Loop, celebrando la diversidad LGBTQ+ con un diseño de 11 colores exclusivos.

Cómo es tradición cada año, Apple anunció contenido como apoyo y visibilidad a las comunidades LGBTQ+ para el Mes del Orgullo. La compañía ha presentado una correa Pride Edition para el Apple Watch, una esfera de reloj exclusiva y fondos de pantalla a juego para iPhone y iPad.

Además del diseño, Apple destaca que continúa apoyando económicamente a organizaciones dedicadas a servir a los colectivos LGBTQ+ en todo el mundo.

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Cómo es el diseño de la correa Pride Edition para Apple Watch

La pieza central de este lanzamiento es la correa deportiva Pride Edition Loop, confeccionada con un elaborado tejido de nailon que integra 11 colores diferentes. Cada hebra se entrelaza para crear un patrón con profundidad, movimiento y una transición fluida entre los colores, evocando la diversidad de identidades que componen las comunidades LGBTQ+.

El resultado visual es una correa alegre y llena de energía, en la que cada color representa distintas identidades y trayectorias. Esta edición especial busca ser llevada no solo durante mayo, sino todo el año, como un símbolo visible de apoyo y reconocimiento.

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La correa Pride Edition para Apple Watch utiliza un tejido de nailon sostenible y está disponible en tres tamaños: 40 mm, 42 mm y 46 mm. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

El diseño de la correa enfatiza la comodidad y la sostenibilidad, atributos que Apple ha procurado mantener en sus productos recientes. El tejido intrincado “fusiona un color con otro, creando profundidad y movimiento a lo largo de la correa”, según explica la empresa.

La correa Pride Edition Loop está disponible en tres tamaños: 40 mm, 42 mm y 46 mm, adaptándose a las distintas versiones del Apple Watch. Puede ordenarse desde hoy en el sitio web de Apple y en la aplicación Apple Store, y su precio es de $49 (49 euros). La disponibilidad física en tiendas Apple y distribuidores autorizados comenzará a finales de la semana del anuncio.

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Así es la esfera de reloj Pride Luminance

Apple acompaña la nueva correa con la esfera de reloj Pride Luminance, diseñada especialmente para complementar los colores y el concepto del tejido. Esta esfera utiliza una paleta que refracta dinámicamente, celebrando el espíritu, la vitalidad y la individualidad de la comunidad LGBTQ+.

La esfera Pride Luminance presenta dos patrones geométricos: uno radial, con rayos de color que se alinean con las marcas de las horas, y otro vertical, que refleja las franjas lineales del tejido de la correa. Los usuarios pueden personalizar la esfera con una variedad de colores adicionales, lo que permite crear combinaciones únicas y personales.

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El diseño de la esfera Pride Luminance incluye patrones geométricos en colores radiales y verticales, en sintonía con la correa Pride.(REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Esta opción de personalización busca que cada usuario pueda expresar su identidad y la de su comunidad a través del dispositivo, llevando al terreno digital la misma diversidad que caracteriza a la correa física.

La nueva esfera estará disponible para añadir a la galería de Apple Watch una vez que se libere la actualización watchOS 26.5. Según lo anunciado, se espera que esta actualización llegue a los usuarios a finales del mes del anuncio.

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Fondos de pantalla para iPhone y iPad: continuidad en el diseño

La colección del Orgullo de Apple se completa con fondos de pantalla a juego para iPhone y iPad. Estos fondos replican la alegría y dinamismo de la correa y la esfera, extendiendo la identidad visual a otros dispositivos del ecosistema Apple.

Al igual que la esfera, los fondos de pantalla presentan un diseño basado en la combinación de colores y patrones geométricos, y ofrecen opciones de personalización para adaptarse a las preferencias de cada usuario. El objetivo es que la experiencia visual sea coherente y expansiva, permitiendo que la celebración del Orgullo se refleje tanto en el reloj como en el teléfono y la tableta.

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Apple extiende la celebración del Mes del Orgullo con fondos de pantalla temáticos para iPhone y iPad, coordinados visualmente con sus demás productos.

La incorporación de los fondos de pantalla estará disponible una vez que se lancen las actualizaciones iOS 26.5 y iPadOS 26.5. De esta manera, los usuarios podrán instalar y disfrutar de los nuevos diseños en sus dispositivos poco después del anuncio.