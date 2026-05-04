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Qué riesgos tiene usar un celular con la pantalla rota y cómo puede dañar el dispositivo

Más allá de lo estético, una pantalla quebrada expone circuitos internos, aumenta el riesgo de cortocircuitos, lesiones y fallos graves

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Primer plano de dos manos sosteniendo un iPhone con la pantalla gravemente agrietada, mostrando una interfaz de red social activa.
Usar el celular con la pantalla rota: riesgos ocultos que pueden afectar tu seguridad y tu dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar un celular, ya sea Android o iPhone, con la pantalla rota es una práctica común ante el alto costo de la reparación o la falta de tiempo para reemplazar el equipo.

Sin embargo, el daño va mucho más allá de lo estético o de la simple incomodidad visual. Ignorar una pantalla quebrada puede tener consecuencias graves tanto para el funcionamiento interno del dispositivo como para la seguridad del usuario.

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En la era de la hiperconectividad, donde los teléfonos son esenciales para la comunicación, el trabajo y la gestión de la vida cotidiana, conocer los riesgos de usar un equipo dañado es clave para evitar accidentes, pérdidas de información y gastos mayores a largo plazo.

Primer plano de una persona usando un iPhone con la pantalla rota. Se ven grietas radiales desde el centro y los íconos de aplicaciones en la pantalla.
Pantalla rota en tu smartphone: por qué ignorarla puede costarte caro en salud y funcionamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una pantalla rota implica un riesgo real

Tanto los iPhone como los Android modernos están fabricados con una combinación de metales, vidrio y plásticos, albergando componentes electrónicos sensibles bajo la superficie del display. Cuando el cristal se quiebra, no solo se expone la circuitería interna, sino que se debilita la protección frente a agentes externos como polvo, humedad o líquidos. Esta vulnerabilidad puede favorecer cortocircuitos, fallos eléctricos y, en casos extremos, provocar sobrecalentamiento o incluso incendios.

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Según fabricantes como Apple, cualquier daño físico, como golpes, caídas o perforaciones, puede comprometer la integridad del dispositivo y su batería. El uso de un celular en estas condiciones incrementa las probabilidades de que el equipo se caliente excesivamente, lo que puede terminar en lesiones físicas o daños irreparables en los componentes internos.

Lesiones físicas y fallos en el uso diario

Uno de los riesgos más inmediatos de una pantalla rota es el contacto con fragmentos de vidrio. Manipular el dispositivo puede causar cortes en los dedos o en la cara, especialmente si se utiliza para llamadas. Además, la exposición de la circuitería interna aumenta el riesgo de descargas eléctricas, sobre todo cuando el equipo se conecta a la corriente para cargarlo.

El daño en la pantalla también afecta la sensibilidad del panel táctil, dificultando la escritura, el acceso a aplicaciones e incluso la realización de llamadas en emergencias. Botones, sensores y cámaras pueden dejar de funcionar correctamente, afectando la experiencia general de uso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No subestimes una pantalla rota: cómo afecta la resistencia al agua, la batería y la seguridad de tu móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pantalla actúa como una barrera fundamental contra el ingreso de polvo y líquidos. Cuando está rota, el sello se pierde, aumentando la probabilidad de que partículas y humedad lleguen a los circuitos internos, acelerando la corrosión y los fallos eléctricos. Incluso teléfonos certificados como resistentes al agua pueden perder esa protección si presentan fisuras.

Además, la capacidad del dispositivo para disipar el calor se reduce, lo que puede provocar un sobrecalentamiento más rápido durante el uso intensivo o la carga.

En casos extremos, un fallo en la batería o un cortocircuito causado por la exposición de los componentes puede desencadenar una reacción en cadena que derive en un incendio doméstico. También existe el riesgo de que el daño se propague a otros dispositivos conectados a la misma red eléctrica si ocurre un evento grave.

Cómo preservar la batería y reducir riesgos

  • Usa siempre el cable y adaptador originales.
  • No cargues el dispositivo si está húmedo o muestra signos de daño grave.
  • Mantén el área de carga ventilada y libre de objetos metálicos.
  • Retira fundas metálicas y objetos que puedan interferir en la carga inalámbrica.
  • Si observas humo, calor excesivo o un olor extraño, deja de usar el teléfono y busca asistencia técnica autorizada.

Cuándo dejar de utilizar el dispositivo

No uses tu teléfono si emite humo, presenta sobrecalentamiento, desprende olores inusuales o ha estado en contacto con líquidos. Tampoco debes usarlo en situaciones donde la atención es crucial, como al conducir o cruzar la calle. Ante cualquier señal de daño relevante, lo más seguro es apagar el equipo y acudir a un servicio técnico especializado.

El uso de un celular con la pantalla rota es una decisión de alto riesgo que puede derivar en lesiones, pérdida de información y daños irreversibles. Reparar o reemplazar la pantalla a tiempo, aunque implique un costo, es una inversión en seguridad y en la vida útil de tu dispositivo.

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