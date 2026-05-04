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Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Datos del Instituto para el Estudio de la Guerra muestran un retroceso en el mes de abril, con cesión de territorio en varias zonas del este y el sur del país

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Un soldado ruso se desplaza en un vehículo de combate de infantería durante un convoy militar rumbo a la base aérea de Hmeimim (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)
Un soldado ruso se desplaza en un vehículo de combate de infantería durante un convoy militar rumbo a la base aérea de Hmeimim (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

Las fuerzas rusas perdieron más territorio del que lograron conquistar en Ucrania durante el mes de abril, revirtiendo por primera vez la tendencia que Moscú mantenía desde la contraofensiva ucraniana del verano de 2023, según datos analizados del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Entre marzo y abril, el ejército ruso perdió el control de cerca de 120 kilómetros cuadrados, un giro que refleja los recientes avances de las tropas ucranianas y los problemas acumulados en la cadena de mando y comunicaciones de la ocupación.

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Aunque el frente permanece en gran medida estancado, la intensidad de los combates no ha disminuido. Los bombardeos con drones, cada vez más letales y frecuentes, continúan causando daños en ambos bandos, mientras las conversaciones internacionales encabezadas por Estados Unidos para buscar una solución política siguen bloqueadas por la atención global en otros conflictos.

El ritmo de avance ruso comenzó a disminuir a finales de 2025, tras una serie de golpes quirúrgicos de las fuerzas ucranianas que lograron romper posiciones enemigas en sectores del este y el sureste.

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El ISW destacó que los ataques de alcance medio de Ucrania y la restricción rusa sobre el uso de terminales Starlink, así como el endurecimiento del control sobre plataformas de mensajería como Telegram, han agravado los problemas internos de las tropas de Moscú.

Un soldado ruso permanece al costado de la ruta tras una falla mecánica en un vehículo de un convoy militar (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)
Un soldado ruso permanece al costado de la ruta tras una falla mecánica en un vehículo de un convoy militar (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

Los golpes de precisión ucranianos y las restricciones a las comunicaciones han profundizado las dificultades del ejército ruso”, señaló el ISW. A pesar de ello, unidades dispersas de Rusia aún permanecen en aproximadamente tres cuartas partes de las zonas recientemente recuperadas por Kiev, lo que indica que el control sobre estos territorios es todavía frágil y la situación, volátil.

Las ganancias recuperadas por Ucrania, aunque modestas en términos relativos, son significativas en el contexto de la guerra. En abril, las fuerzas ucranianas lograron avances en varias zonas de la línea del frente, recuperando unos 40 kilómetros cuadrados en cada una de las regiones de Zaporizhzhia, Kharkiv y Donetsk.

Sin embargo, estos progresos representan apenas un 0,02% del territorio nacional y no incluyen las llamadas operaciones de infiltración, una táctica habitual de pequeños grupos rusos que actúan tras las líneas enemigas.

Moscú, por su parte, sí logró avances limitados en algunos sectores, principalmente al este de Kramatorsk, en el oblast de Donetsk, donde concentra su mayor esfuerzo ofensivo. Pero según el análisis, la balanza territorial favoreció por primera vez a Ucrania en lo que va de año.

Actualmente, Rusia mantiene bajo control algo más del 19% del territorio ucraniano, incluyendo la totalidad de Crimea y partes de Donetsk y Lugansk que ya estaban en manos rusas o separatistas antes de la invasión de 2022.

Las fuerzas ucranianas lograron avances en varias zonas de la línea del frente, recuperando unos 40 kilómetros cuadrados en cada una de las regiones de Zaporizhzhia, Kharkiv y Donetsk (AP Foto/Kateryna Klochko)
Las fuerzas ucranianas lograron avances en varias zonas de la línea del frente, recuperando unos 40 kilómetros cuadrados en cada una de las regiones de Zaporizhzhia, Kharkiv y Donetsk (AP Foto/Kateryna Klochko)

El ISW, en colaboración con el Critical Threats Project del American Enterprise Institute, advirtió que la disminución de la capacidad de avance rusa también podría estar vinculada a factores estacionales. El deshielo y las lluvias de primavera han convertido el terreno en barro, complicando la movilidad de unidades mecanizadas y limitando las opciones de ataque de los invasores.

Tregua temporal

Entretanto, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció la entrada en vigor de un alto el fuego a partir del 6 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Victoria soviética.

Kiev dejó en manos del Kremlin la posibilidad de prolongar la tregua, mientras que Moscú propuso un cese de hostilidades entre el 8 y 9 de mayo para celebrar el aniversario de la derrota nazi.

Rusia advirtió que, en caso de ataques ucranianos durante la festividad, responderá con bombardeos masivos sobre el centro de Kiev. Por su parte, Zelensky afirmó que “la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier celebración”, e insistió en que el momento es propicio para que los líderes rusos tomen medidas reales para terminar la guerra.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció la entrada en vigor de un alto el fuego a partir del 6 de mayo
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció la entrada en vigor de un alto el fuego a partir del 6 de mayo

El presidente ucraniano remarcó además que este año Moscú, por primera vez en décadas, planea un desfile militar sin exhibición de equipamiento pesado en la Plaza Roja, reflejo del temor a ataques con drones y de la presión militar a la que está sometido el régimen de Putin.

(Con información de AFP)

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