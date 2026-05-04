Si te pica un mosquito, conecta este dispositivo a tu celular y te quitará la picazón

La tecnología de Heat It utiliza hipertermia local elevando la temperatura de la piel a unos 51°C para desnaturalizar las proteínas que provocan irritación.

Continuamente millones de personas sufren las molestias provocadas por los mosquitos y sus picaduras. La tecnología ofrece una solución a través de un dispositivo pequeño que se conecta al celular y ayuda a aliviar la picazón.

El accesorio, conocido como Heat It, se puede cargar en un llavero y su funcionamiento es sencillo, por lo que cualquiera lo puede utilizar cuando lo necesite durante un viaje o si vive en una zona donde abundan estos insectos.

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Qué es el dispositivo Heat It y para qué sirve

Es un dispositivo médico compacto diseñado específicamente para aliviar el picor y el dolor que causan las picaduras de insectos, como mosquitos, avispas, abejas y tábanos. Funciona conectado al puerto USB-C o Lightning del teléfono, prescindiendo así de pilas o baterías internas.

El aparato se controla completamente a través de una aplicación gratuita, disponible tanto para sistemas Android como iOS. De este modo, permite ajustar el tratamiento según la sensibilidad del usuario, ofreciendo incluso un modo infantil con menor intensidad. La versatilidad en la configuración lo vuelve apto para niños a partir de 3 años y para adultos, incluyendo quienes tienen piel sensible.

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La aplicación de Heat It permite personalizar el tratamiento para cada usuario, con modos especiales para niños y personas con piel sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las cremas o geles antipicaduras, Heat It no contiene químicos. Esto lo convierte en una alternativa natural y cómoda para quienes desean evitar productos tópicos o buscan una solución que puedan llevar siempre a mano.

Cómo funciona para aliviar las picaduras de mosquitos

El mecanismo de acción de Heat It se basa en la hipertermia local. Al conectarse al móvil, el dispositivo utiliza la energía del teléfono para calentar la resistencia interna. Cuando se aplica directamente sobre la zona afectada, eleva la temperatura de la piel a unos 51°C durante unos segundos.

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Este calor concentrado logra neutralizar la reacción cutánea que causa el picor, al desnaturalizar las proteínas responsables de la irritación. El efecto no es mágico, pero sí inmediato: muchas personas reportan que el alivio llega casi al instante, sin necesidad de frotar ni esperar largos minutos.

El dispositivo Heat It alivia la picazón de mosquitos y otros insectos a través del calor concentrado, sin necesidad de cremas ni químicos.

La aplicación móvil asociada permite regular tanto la temperatura como el tiempo de exposición, adaptando el tratamiento a cada caso y minimizando el riesgo de quemaduras. La personalización ha sido destacada como un elemento diferenciador frente a otros dispositivos similares.

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Por qué Heat It es una opción popular frente a otras alternativas

Uno de los principales atractivos es su comodidad y portabilidad. El dispositivo es tan pequeño que puede engancharse a un llavero y acompañar al usuario durante todo el viaje sin ocupar espacio ni requerir repuestos. Al depender de la energía del móvil, tampoco necesita recargas ni pilas, lo que elimina posibles olvidos.

La facilidad de uso ha sido otro punto fuerte. Basta con conectar el aparato al teléfono, abrir la aplicación y colocar la punta caliente sobre la picadura durante el tiempo recomendado. La rapidez con la que elimina el picor ha convencido a quienes lo han probado, en especial a quienes suelen ser más propensos a las picaduras, como los niños o personas con piel delicada.

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Sin embargo, no está exento de inconvenientes, ya que puede resultar difícil de colocar en zonas de difícil acceso del cuerpo, y algunas personas pueden experimentar una sensación de quemazón, aunque el fabricante asegura que la temperatura es segura para la piel. Además, su precio está sobre los 30 dólares, un precio más alto que alguna soluciones más económicas, como geles y cremas.

Heat It es una opción natural y portátil, ideal para quienes buscan evitar productos tópicos o necesitan una solución a mano durante viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de usar el celular con la pantalla rota

Utilizar un celular con la pantalla rota va más allá de un simple problema estético. La fractura deja expuestos los circuitos internos, lo que incrementa el riesgo de cortocircuitos, fallos eléctricos, sobrecalentamiento y, en casos extremos, incendios.

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Esta vulnerabilidad también permite la entrada de polvo y humedad, acelerando el deterioro y comprometiendo la protección incluso en teléfonos resistentes al agua. Además, manipular un dispositivo dañado puede provocar cortes con los fragmentos de vidrio y afectar la sensibilidad táctil, dificultando su uso diario y la seguridad personal. Los fabricantes advierten que cualquier daño físico puede afectar la batería y otros componentes críticos.

Para evitar accidentes y daños mayores, es fundamental reparar la pantalla cuanto antes o acudir a un servicio técnico si el equipo presenta calor excesivo, humo o síntomas inusuales.

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