Tecno

Shakira en Copacabana: a qué hora es, dónde verlo, canciones y más preguntas de Google

El concierto es gratuito y las personas que no puede asistir lo podrán ver de manera gratuita en diversas plataformas por internet

Guardar
Shakira se presenta gratis en Copacabana. REUTERS/Jose Cabezas
Shakira se presenta gratis en Copacabana. REUTERS/Jose Cabezas

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. El evento ha generado gran expectativa, reflejada en el aumento de búsquedas en Google Trends en varios países.

En Brasil, los usuarios consultan principalmente el horario del espectáculo y si tiene algún costo, además de mostrar creciente interés por Anitta, la cantante brasileña. Ambas artistas lanzaron recientemente un sencillo conjunto, lo que alimenta las expectativas sobre una posible colaboración en este concierto.

PUBLICIDAD

En Colombia, México, Argentina y otros países, las búsquedas se enfocan en cómo ver el show en vivo, en los horarios de la transmisión, así como en las canciones que harán parte del concierto.

Una captura de pantalla de Google Trends muestra un gráfico azul que indica el "Interés a lo largo del tiempo" y una lista de "Consultas relacionadas" con Shakira en portugués
Los usuarios en Brasil consultan información del concierto de Brasil en Google. (Google Trends)

A continuación todas las respuestas a las consultas más frecuentes de Google referentes al show gratuito de Shakira en Copacabana.

PUBLICIDAD

Fecha y hora del concierto de Shakira en Copacabana

El concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, se realiza hoy y ha generado gran expectativa. Estos son los datos clave para seguir el evento en directo:

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026 Hora de inicio (Shakira): 21:45 (hora local de Río de Janeiro)

Desde la tarde, habrá presentaciones previas con DJs invitados como Vintage Culture y Maz.

SinEl concierto comienza a las 21:45 en Río de Janeiro. REUTERS/Ricardo Moraes
SinEl concierto comienza a las 21:45 en Río de Janeiro. REUTERS/Ricardo Moraes

Horarios para ver a Shakira en vivo según el país:

  • Brasil (Río/Brasilia): 21:45
  • Chile: 20:45 (continental) / 21:45 (Magallanes)
  • Colombia, Perú, Ecuador, México (CDMX): 19:45
  • Argentina, Uruguay: 21:45
  • España: 02:45 (madrugada del domingo 3 de mayo)

Dónde ver el concierto de Shakira

El evento, que forma parte del proyecto “Todo Mundo no Rio”, será transmitido de forma masiva:

  • Televisión: En Brasil a través de TV Globo y Multishow.
  • Streaming: Por la plataforma Globoplay.
  • YouTube: Se espera que el canal de Multishow transmita parte del evento o contenidos exclusivos.
Habrá DJs invitados como Vintage Culture antes del show. REUTERS/Luis Cortes/File Photo
Habrá DJs invitados como Vintage Culture antes del show. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Cuánto cuesta ver el show de Shakira en Copacabana

El show de Shakira en Copacabana es totalmente gratuito. Al igual que ocurrió con los megaconciertos de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025) en este mismo escenario, no se venden boletos ni hay áreas reservadas con costo para el público general.

Es un evento abierto producido por la iniciativa “Todo Mundo no Rio” y apoyado por la Alcaldía de Río de Janeiro.

Qué canciones cantará Shakira en Copacabana

Aunque el repertorio oficial se mantiene en secreto hasta que empiece el show (previsto para las 21:45 de hoy), ya tenemos una idea muy clara de lo que escucharemos basándonos en su gira actual “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y las pistas que ha dado la propia Shakira.

Se espera que el concierto dure aproximadamente 2 horas y esté dividido en bloques temáticos. Este es el posible setlist:

La presentación será transmitida en vivo para varios países. REUTERS/Agustín Marcarián
La presentación será transmitida en vivo para varios países. REUTERS/Agustín Marcarián

Los Hits Recientes (Apertura)

  • La Fuerte (Intro)
  • Girl Like Me
  • Te Felicito
  • TQG
  • Copa Vacía
  • Puntería

Clásicos Indispensables (El bloque de nostalgia)

  • Las de la Intuición / Estoy Aquí (Medley)
  • Inevitable
  • Antología (Versión acústica)
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Ciega, Sordomuda
  • Ojos Así (Con su danza del vientre característica)

Colaboraciones e Invitados Especiales

  • Choka Choka: Casi confirmada con la presencia de Anitta en el escenario.
  • La Tortura: Un clásico que suele cantar sola o con una proyección de Sanz.
  • Chantaje / La Bicicleta: Éxitos que no pueden faltar en un escenario de playa.
  • Soltera: Su hit más reciente que ha cobrado mucha fuerza en redes sociales.
Fanáticos esperan una posible colaboración con Anitta. REUTERS/Luis Cortes
Fanáticos esperan una posible colaboración con Anitta. REUTERS/Luis Cortes

El Gran Cierre (Explosión en Copacabana)

  • Hips Don’t Lie
  • Whenever, Wherever (Suerte)
  • Waka Waka (This Time for Africa): Imprescindible en Brasil por la conexión futbolera.
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53: El himno de empoderamiento que cerrará la noche con fuegos artificiales.

Qué otros datos necesitas saber del concierto de Shakira

Se estima que el evento generará unos $140 millones de dólares para la economía local. La inversión de la ciudad fue de unos $4 millones de dólares, pero el retorno será casi 40 veces mayor gracias al turismo y la hotelería, que ya supera el 67% de ocupación.

Temas Relacionados

ShakiraCopacabanaConciertoHoraDónde verGoogleTecnologiatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós al combustible: una tecnología con láser ya puede impulsar objetos sin contacto físico

La técnica aprovecha la presión de radiación de los fotones para generar empuje dirigido sobre objetos microscópicos

Adiós al combustible: una tecnología con láser ya puede impulsar objetos sin contacto físico

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, presentó un cambio de 0,04% en las últimas 24 horas

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

La función “L” está presente principalmente en autos automáticos tradicionales y vehículos pensados para terrenos difíciles

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

Funciona como un mercado digital descentralizado donde los usuarios invierten dinero en predicciones sobre eventos de actualidad, desde elecciones hasta conflictos internacionales

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

Esta tecnología promete cocinar más rápido, usar menos aceite y simplificar la preparación de comidas en casa

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas
DEPORTES
Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

La historia de vida de Alex Zanardi: del accidente en el que perdió las piernas a la carta que recibió del Papa Francisco en un crítico momento

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look junto a un fanático que se hizo viral: “No es IA”

Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

TELESHOW
Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Andy Prevetti: “Me da más miedo quedarme solo en Palermo que en una villa”

Rafael Basurto Lara: “Los Panchos fueron y son una bendición del universo”

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

De los escenarios de Nueva York al corazón de Franco Colapinto: el presente soñado de Maia Reficco

INFOBAE AMÉRICA

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 836 millones en taquilla global y domina el cine en 2026

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 836 millones en taquilla global y domina el cine en 2026

República Dominicana: La Contraloría informa disminución significativa en tiempos de pago estatales

Costa Rica acumula más de 25 mil denuncias por estafa en 15 meses

La OTAN afirmó que trabaja con Estados Unidos para analizar la retirada de soldados norteamericanos de Alemania

Jair Bolsonaro fue operado con éxito de su hombro derecho en una clínica privada de Brasilia