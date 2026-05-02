Shakira en Copacabana: a qué hora es, dónde verlo, canciones y más preguntas de Google

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. El evento ha generado gran expectativa, reflejada en el aumento de búsquedas en Google Trends en varios países.
En Brasil, los usuarios consultan principalmente el horario del espectáculo y si tiene algún costo, además de mostrar creciente interés por Anitta, la cantante brasileña. Ambas artistas lanzaron recientemente un sencillo conjunto, lo que alimenta las expectativas sobre una posible colaboración en este concierto.
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En Colombia, México, Argentina y otros países, las búsquedas se enfocan en cómo ver el show en vivo, en los horarios de la transmisión, así como en las canciones que harán parte del concierto.
A continuación todas las respuestas a las consultas más frecuentes de Google referentes al show gratuito de Shakira en Copacabana.
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Fecha y hora del concierto de Shakira en Copacabana
El concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, se realiza hoy y ha generado gran expectativa. Estos son los datos clave para seguir el evento en directo:
Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026 Hora de inicio (Shakira): 21:45 (hora local de Río de Janeiro)
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Desde la tarde, habrá presentaciones previas con DJs invitados como Vintage Culture y Maz.
Horarios para ver a Shakira en vivo según el país:
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- Brasil (Río/Brasilia): 21:45
- Chile: 20:45 (continental) / 21:45 (Magallanes)
- Colombia, Perú, Ecuador, México (CDMX): 19:45
- Argentina, Uruguay: 21:45
- España: 02:45 (madrugada del domingo 3 de mayo)
Dónde ver el concierto de Shakira
El evento, que forma parte del proyecto “Todo Mundo no Rio”, será transmitido de forma masiva:
- Televisión: En Brasil a través de TV Globo y Multishow.
- Streaming: Por la plataforma Globoplay.
- YouTube: Se espera que el canal de Multishow transmita parte del evento o contenidos exclusivos.
Cuánto cuesta ver el show de Shakira en Copacabana
El show de Shakira en Copacabana es totalmente gratuito. Al igual que ocurrió con los megaconciertos de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025) en este mismo escenario, no se venden boletos ni hay áreas reservadas con costo para el público general.
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Es un evento abierto producido por la iniciativa “Todo Mundo no Rio” y apoyado por la Alcaldía de Río de Janeiro.
Qué canciones cantará Shakira en Copacabana
Aunque el repertorio oficial se mantiene en secreto hasta que empiece el show (previsto para las 21:45 de hoy), ya tenemos una idea muy clara de lo que escucharemos basándonos en su gira actual “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y las pistas que ha dado la propia Shakira.
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Se espera que el concierto dure aproximadamente 2 horas y esté dividido en bloques temáticos. Este es el posible setlist:
Los Hits Recientes (Apertura)
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- La Fuerte (Intro)
- Girl Like Me
- Te Felicito
- TQG
- Copa Vacía
- Puntería
Clásicos Indispensables (El bloque de nostalgia)
- Las de la Intuición / Estoy Aquí (Medley)
- Inevitable
- Antología (Versión acústica)
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Ciega, Sordomuda
- Ojos Así (Con su danza del vientre característica)
Colaboraciones e Invitados Especiales
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- Choka Choka: Casi confirmada con la presencia de Anitta en el escenario.
- La Tortura: Un clásico que suele cantar sola o con una proyección de Sanz.
- Chantaje / La Bicicleta: Éxitos que no pueden faltar en un escenario de playa.
- Soltera: Su hit más reciente que ha cobrado mucha fuerza en redes sociales.
El Gran Cierre (Explosión en Copacabana)
- Hips Don’t Lie
- Whenever, Wherever (Suerte)
- Waka Waka (This Time for Africa): Imprescindible en Brasil por la conexión futbolera.
- Bzrp Music Sessions, Vol. 53: El himno de empoderamiento que cerrará la noche con fuegos artificiales.
Qué otros datos necesitas saber del concierto de Shakira
Se estima que el evento generará unos $140 millones de dólares para la economía local. La inversión de la ciudad fue de unos $4 millones de dólares, pero el retorno será casi 40 veces mayor gracias al turismo y la hotelería, que ya supera el 67% de ocupación.
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