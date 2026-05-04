El Salvador

La inversión privada en el Centro Histórico de San Salvador supera los $195 millones en tres años

En los últimos años se han impulsando proyectos de restauración, infraestructura y apertura de nuevas marcas en el centro capitalino, según confirmó Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico, en entrevista con Infobae El Salvador

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Nuevos comercios y hoteles se establecen en el centro, dinamizando la economía y el turismo en San Salvador. / (Secretaría de Presidencia)
Nuevos comercios y hoteles se establecen en el centro, dinamizando la economía y el turismo en San Salvador. / (Secretaría de Presidencia)

El Centro Histórico de San Salvador ha recibido una inversión privada que supera los 195 millones de dólares en los últimos tres años, según confirmó Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico.

Esta cifra representa una dinámica inédita para la zona, marcada por la ejecución de más de mil proyectos enfocados en la rehabilitación, restauración y activación económica del corazón de la capital salvadoreña.

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La revitalización ha generado la llegada de nuevas marcas y la reinauguración de comercios históricos. Según datos de la Autoridad del Centro Histórico, cerca de cincuenta establecimientos completaron sus procesos de regularización hasta el cierre de 2025, combinando aperturas y reinauguraciones.

“Son 195 millones de dólares (de inversión privada) en los últimos tres años que llevamos como institución liderando todo este proceso de planificación urbana y atracción de inversión y desarrollo social económico”, aseguró Larín en entrevista con Infobae.

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En ese sentido, la inversión privada ha dinamizado el mercado inmobiliario, con una tendencia creciente de propietarios que ahora optan por restaurar sus inmuebles para dar paso a nuevos proyectos comerciales.

“Muchos propietarios no tienen proyectos desarrollados, pero ahora pueden restaurar las fachadas y avanzar en reforzamiento estructural para dejar listos los locales para futuros negocios”, detalló Larín.

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El Centro Histórico de San Salvador es uno de los sitios más visitados por turistas nacionales y extranjeros./(Secretaría de Prensa)

La funcionaria explicó que la planificación urbana ha sido uno de los ejes centrales del proceso, con la elaboración de un plan especial de ordenamiento territorial que proyecta el desarrollo de la ciudad para los próximos quince años.

“Lo que estamos haciendo es realizar un plan que va a dar lineamientos claros sobre cómo debe desarrollarse la ciudad y los proyectos estratégicos que se deben implementar”, precisó Larín.

Entre los componentes principales de esta transformación destaca la recuperación de ochenta manzanas que incluyen plazas emblemáticas como Gerardo Barrios, Morazán y Libertad.

El proyecto no solo busca restaurar el patrimonio arquitectónico, sino también densificar la zona y devolverle habitabilidad, con la meta de repoblar el centro y generar un entorno donde se pueda vivir, trabajar y disfrutar de actividades culturales y familiares.

En materia de infraestructura, la intervención ha contado con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, que ha ejecutado obras de cableado subterráneo, renovación de redes hidráulicas y mejoramiento integral de corredores urbanos. De acuerdo con la directora, “ya hay muchas más calles intervenidas en los alrededores del mercado Sagrado Corazón y la iglesia El Calvario, sitios que durante décadas estuvieron marcados por el abandono y la inseguridad”.

La autoridad también ha impulsado alianzas con empresas para la recuperación de fachadas, permitiendo que inmuebles históricos cuenten con materiales de calidad. La segunda fase de este programa involucra a estudiantes y profesionales del Colegio de Arquitectos de El Salvador, quienes participan en el levantamiento técnico de nuevas zonas a intervenir.

Diferentes actividades culturales y artísticas se realizan los fines de semana en el centro histórico capitalino, lo cual atrae a cientos de visitantes a esta zona. /(El Centro Histórico SV)
Diferentes actividades culturales y artísticas se realizan los fines de semana en el centro histórico capitalino, lo cual atrae a cientos de visitantes a esta zona. /(El Centro Histórico SV)

El sector hotelero también ha comenzado a transformarse. Larín confirmó la construcción de un hotel boutique cercano a la Catedral y un proyecto adicional sobre la plaza Morazán. Además, el hotel Cardedeu será relanzado bajo la marca City Express, parte de la cadena Marriott, con previsión de apertura para 2027.

De acuerdo con la funcionaria, “el fenómeno que estamos experimentando es que un mismo inmueble puede fraccionarse en varias unidades comerciales, lo que multiplica las oportunidades de negocio y amplía el impacto de la inversión”.

Entre las actividades complementarias, la institución ha articulado una agenda para promover el turismo religioso y cultural, así como la colaboración con oenegés y organismos internacionales para desarrollar proyectos sociales y de inclusión laboral.

La directora subrayó que los avances corresponden a la coordinación entre sector público, privado y la cooperación internacional. “La revitalización del Centro Histórico es una prueba piloto de que cuando hay voluntad política y se alinean diferentes actores, los beneficios llegan a toda la comunidad”, concluyó Larín.

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