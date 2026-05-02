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Ya no solo caminan: un robot humanoide ahora patina sobre hielo y sorprende por su equilibrio

La robótica humanoide dio un nuevo salto con G1, una máquina capaz de mantener el equilibrio mientras patina, gira y realiza acrobacias sobre superficies complejas

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Un robot humanoide con patines de ruedas realiza movimientos de patinaje. Se le observa en un espacio interior con un suelo blanco, similar a una pista, y en entornos exteriores urbanos sobre asfalto. Las escenas al aire libre incluyen el robot frente a edificios, una pared rosa con grafitis y una estructura blanca con aberturas circulares. Este contenido muestra una demostración de agilidad o una campaña en redes sociales.

Los robots humanoides continúan ampliando sus capacidades y ahora dieron un nuevo paso que hasta hace poco parecía reservado únicamente para los humanos. La empresa Unitree Robotics presentó una demostración en la que su robot humanoide G1 aparece desplazándose sobre patines en línea y patinando sobre hielo con un nivel de equilibrio y coordinación que sorprendió incluso dentro de la industria tecnológica.

Las imágenes difundidas por la compañía muestran al robot realizando movimientos complejos mientras mantiene la estabilidad en superficies especialmente difíciles para cualquier máquina. El G1 no solo avanza sobre ruedas o hielo, sino que también ejecuta giros, cambios de dirección, piruetas e incluso una voltereta sin perder el control del cuerpo.

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El avance representa un nuevo hito en el desarrollo de robots humanoides, un sector que en los últimos años ha mostrado progresos acelerados en movilidad, inteligencia artificial y control dinámico.

Un robot humanoide de color blanco y negro, con patines de hielo, se desliza sobre una pista de hielo cubierta con luces en el techo
Un robot humanoide demuestra sus habilidades sobre el hielo, realizando movimientos de patinaje artístico en una pista cubierta.

En el video publicado por Unitree Robotics, el robot comienza desplazándose sobre dos ruedas integradas mientras inclina su cuerpo hacia adelante y mueve los brazos de manera coordinada para mantener el equilibrio. La escena recuerda más a una persona patinando que a una máquina tradicional.

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Posteriormente, el humanoide realiza maniobras más complejas, incluyendo giros rápidos y una voltereta completa que termina con un aterrizaje estable antes de continuar avanzando.

Más adelante, el robot aparece utilizando patines en línea convencionales. Allí demuestra todavía más precisión: cambia de dirección, levanta una pierna mientras gira y ejecuta movimientos similares a pequeños pasos de baile sin perder estabilidad.

Un robot humanoide plateado y negro con un visor azul sostiene una tabla de surf de rayas amarillas y blancas frente a un edificio blanco con ventanas ovaladas
Un robot humanoide plateado con un visor azul sostiene una tabla de surf a rayas mientras se encuentra en una posición dinámica frente a un edificio blanco con ventanas ovaladas.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurre sobre el hielo. El G1 logra deslizarse con suavidad mientras realiza giros continuos similares a los de un patinador artístico. Todo esto sin caídas visibles ni interrupciones bruscas en el movimiento.

Por qué este avance es importante

Uno de los mayores desafíos de la robótica humanoide siempre ha sido el equilibrio dinámico. Caminar, correr o reaccionar ante cambios repentinos del terreno exige cálculos extremadamente precisos en tiempo real.

En superficies inestables como el hielo o los patines, el nivel de dificultad aumenta considerablemente porque cualquier error mínimo puede provocar una caída.

Lo que diferencia al robot G1 es su sistema híbrido de movilidad. En lugar de depender únicamente de piernas mecánicas, Unitree combinó ruedas y articulaciones humanoides dentro de un mismo diseño. Esto le permite alternar entre desplazamientos rápidos y movimientos más adaptables según el entorno.

Un robot plateado y negro con una pantalla facial azul brillante está bailando en una calle urbana. Sus brazos están levantados y sus piernas flexionadas
Un robot humanoide de aspecto moderno realiza una coreografía de baile en un callejón urbano, mostrando avanzadas capacidades de movimiento y agilidad.

Según la compañía, este enfoque busca unir lo mejor de dos mundos: la eficiencia energética y velocidad de los robots con ruedas, junto a la capacidad de adaptación que ofrecen los robots con patas.

En la práctica, el resultado es un humanoide capaz de moverse rápidamente sobre superficies planas y mantener equilibrio incluso en situaciones complejas.

Cómo está construido el robot G1

El robot humanoide G1 fue diseñado como una plataforma para entrenamiento e implementación de inteligencia artificial. Esto significa que puede recopilar datos de sus propios movimientos, aprender mediante simulaciones y aplicar esos conocimientos en escenarios reales.

El sistema cuenta con hasta 19 grados de libertad distribuidos en distintas partes del cuerpo, lo que le permite realizar movimientos mucho más naturales y flexibles.

Cada brazo dispone de siete grados de libertad y puede cargar objetos de hasta tres kilogramos. Además, incorpora una cintura flexible que ayuda al equilibrio durante maniobras dinámicas.

Un robot humanoide bipedal, de color plateado y negro con un visor azul brillante en la cabeza, se encuentra en postura de patinaje sobre una pista de hielo blanca
Este robot humanoide de última generación, equipado con patines de hielo, se desliza con fluidez por una pista, mostrando el progreso de la robótica en la simulación de habilidades humanas.

En cuanto a visión, el G1 utiliza una cámara binocular ubicada en la cabeza junto con cámaras adicionales en las muñecas, lo que le permite analizar tanto el entorno general como tareas de precisión.

La versión más avanzada del robot funciona con un módulo NVIDIA Jetson Orin NX, capaz de ofrecer hasta 100 TOPS de potencia de cálculo, una capacidad necesaria para procesar información y tomar decisiones instantáneas durante movimientos complejos.

La batería puede alcanzar hasta seis horas de autonomía, aunque esto depende de la intensidad de uso y de las tareas que realice.

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