Cuánto cuesta Starlink en Argentina en mayo 2026: planes del internet satelital de Elon Musk

Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX. (Starlink)

Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk, ya opera en varios países, incluida Argentina.

Los usuarios pueden contratar planes a partir de 45.000 pesos mensuales, lo que permite acceder a una conexión de alta velocidad incluso en zonas rurales o de difícil acceso.

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Este servicio se destaca por su disponibilidad en áreas donde las redes tradicionales tienen cobertura limitada o inexistente, ofreciendo una alternativa confiable para hogares y empresas en todo el país.

Este servicio permite conectividad en zonas rurales o de difícil acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cuesta Starlink en Argentina

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrece en Argentina una variedad de planes diseñados para diferentes necesidades: desde hogares hasta empresas y usuarios móviles. A continuación, el detalle de cada opción y sus precios mensuales:

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Planes Residenciales

Pensados para hogares, ofrecen datos ilimitados y una instalación sencilla.

Residencial Lite: $45.000/mes

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Residencial: $65.000/mes

El kit de instalación incluye una antena y un router Wi-Fi. (Imagen ilustrativa Infobae)

Planes Itinerantes

Ideales para casas rodantes, nómadas y usuarios que necesitan conectividad en movimiento y en distintas ubicaciones.

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Itinerante 100 GB: $63.000/mes

Itinerante Ilimitado: $140.000/mes

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Planes Prioridad Local

Dirigidos a empresas con ubicaciones fijas o móviles dentro de Argentina, con prioridad de red y opción de IP pública.

Prioridad Local 50 GB: $62.000/mes

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Prioridad Local 500 GB: $158.000/mes

Prioridad Local 1 TB: $278.000/mes

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Prioridad Local 2 TB: $518.000/mes

Sus planes mensuales varían según el tipo de uso y la cantidad de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Planes Prioridad Global

Pensados para usuarios que requieren conectividad global, incluyendo uso en altamar y prioridad de red.

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Prioridad Global 50 GB: $365.000/mes

Prioridad Global 500 GB: $949.000/mes

Prioridad Global 1 TB: $1.679.000/mes

Prioridad Global 2 TB: $3.139.000/mes

Cada plan responde a necesidades específicas, ya sea para uso residencial, trabajo remoto, empresas o conectividad internacional, permitiendo a los usuarios elegir la opción más adecuada según su demanda de datos y ubicación.

La velocidad y estabilidad pueden verse afectadas por obstáculos o mal clima. (Starlink)

Cómo empezar a usar Starlink

Para comenzar a usar Starlink en Argentina, el primer paso es verificar la disponibilidad del servicio en tu zona a través del sitio web oficial.

Una vez confirmada la cobertura, debes elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea residencial, itinerante o empresarial, considerando tanto el uso que le darás como tu presupuesto.

El siguiente paso es realizar el pedido directamente desde la página de Starlink, donde completarás tus datos personales y la dirección de envío.

Al suscribirte, recibirás en tu domicilio el kit de instalación, que incluye una antena satelital, un router Wi-Fi y los cables necesarios para la conexión.

El costo inicial es más alto que el de los servicios de internet tradicionales. (Fotocomposición: Infobae)

La instalación es sencilla, ya que solo necesitas ubicar la antena en un lugar con visión despejada al cielo y seguir las instrucciones incluidas o utilizar la aplicación móvil de Starlink.

Una vez instalado el equipo, conecta el router, configura la red desde la app y activa el servicio siguiendo los pasos indicados.

El sistema está diseñado para funcionar de manera automática y requiere mínima intervención técnica.

Qué desventajas puede llegar a tener Starlink

Aunque Starlink representa una alternativa para acceder a internet en zonas rurales o con baja cobertura, presenta algunas desventajas que es importante considerar.

Starlink cuenta con diversas desventajas como su precio, tecnología en desarrollo, entre otras. (Imagen ilustrativa Infobae)

El costo inicial del kit de instalación suele ser elevado, lo que puede dificultar el acceso para ciertos usuarios. Además, las tarifas mensuales, especialmente en los planes empresariales o de alta prioridad, son significativamente superiores al promedio de los servicios tradicionales en Argentina.

Otra limitación relevante es la dependencia de una vista despejada al cielo; obstáculos como árboles, edificios altos o condiciones climáticas adversas pueden afectar la calidad y estabilidad de la conexión.

En zonas urbanas densas, la ventaja frente a la fibra óptica disminuye, ya que el ancho de banda puede ser menor y la latencia, aunque baja, sigue siendo superior a la de conexiones terrestres.

Además, el soporte técnico puede demorar más que el de los proveedores locales, y la tecnología aún está en desarrollo, por lo que pueden surgir actualizaciones o cambios inesperados en el servicio.