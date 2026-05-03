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Por qué se recomienda rociar vinagre en la entrada de una casa, según la IA

Si bien es una práctica proveniente de culturas antiguas, existe cierta base científica que respalda su uso

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Una persona vestida de gris y pantalones oscuros rocía un líquido de una botella pulverizadora blanca sobre una alfombra 'WELCOME' y el suelo frente a una puerta de madera.
El olor del vinagre actúa como repelente natural para perros y gatos, disuadiendo que marquen territorio cerca de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las recomendaciones más populares en cuanto al cuidado del hogar es rociar vinagre en la entrada de la vivienda. Sin embargo, este tipo de consejos suele tener sus raíces en creencias antiguas.

Para averiguar si existía una utilidad real de esta acción, consultamos a la inteligencia artificial. El asistente elegido fue Gemini, de Google.

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Esta IA confirmó que en muchas culturas y corrientes como el Feng Shui, el vinagre se asocia con la purificación, ya que se cree que “corta” las malas vibras o energías negativas que las personas puedan traer de la calle antes de que crucen el umbral.

Una persona rocía un líquido de una botella pulverizadora transparente sobre el concreto de la entrada de una casa. Se ven una puerta de madera, una alfombra y macetas.
Aplicado en el umbral, el vinagre desinfecta la zona y dificulta la proliferación de bacterias y hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Gemini también precisó que existe una base científica que respalda el uso del vinagre para el cuidado del hogar:

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1. Barrera natural contra plagas e intrusos

El uso de vinagre en los puntos de acceso funciona principalmente a través de la quimiorrecepción (el sentido del gusto y olfato de los insectos y animales).

El fin de las caravanas de hormigas

Las hormigas dependen de rastros de feromonas para comunicarse y encontrar comida. El ácido acético del vinagre cumple una doble función:

  • Neutralización: borra el rastro químico que indica el camino al resto de la colonia.
  • Repelencia: el olor penetrante actúa como una señal de advertencia, alejándolas de los marcos de puertas y grietas.
Primer plano macro de una hormiga asiática de aguijón de color marrón rojizo sobre una superficie de madera oscura cubierta de gotas de agua, con fondo desenfocado.
El vinagre neutraliza rastros de feromonas y ayuda a evitar la aparición de hormigas en las entradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disuasor para mascotas y fauna urbana

Si tienes problemas con mascotas ajenas que marcan tu entrada, el vinagre es la solución ideal. Los perros y gatos tienen un olfato significativamente más sensible que el humano; para ellos, el aroma del vinagre es irritante (aunque inofensivo), lo que les motiva a buscar otro lugar para sus necesidades.

2. Limpieza profunda y desinfección del umbral

La entrada es la zona de mayor transición de suciedad en una casa. El vinagre actúa como un desinfectante suave que ataca microorganismos sin dañar el medio ambiente.

Acción antifúngica y antibacteriana

Debido a su nivel de acidez, el vinagre altera el pH de las superficies, dificultando la supervivencia de ciertos patógenos:

  • Control de Moho: en entradas expuestas a la lluvia o humedad, rociar vinagre evita que las esporas de moho se asienten en los marcos de madera o metal.
  • Desodorización Activa: a diferencia de los ambientadores que enmascaran olores, el vinagre se une a las moléculas de olor básico (alcalino) y las neutraliza, dejando un ambiente neutro una vez que el aroma a vinagre se evapora.
Sobre una mesada moderna, se ven medio limón, una esponja, un trapo azul, una botella de vinagre, guantes amarillos y un horno eléctrico sucio al fondo.
Gracias a su acidez, previene la formación de moho en superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminación de depósitos minerales

Si vives en una zona con “agua dura”, es común ver manchas blancas o salitre en la entrada. El vinagre disuelve estos depósitos de calcio, manteniendo las cerraduras y bisagras libres de obstrucciones calcáreas.

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