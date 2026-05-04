Crecen los pódcast automáticos: la IA impulsa más de un tercio de los nuevos programas

La compañía que más programas publica dentro de ese universo es Inception Point AI. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un tercio de los nuevos pódcast que se publican hoy en internet son generados con inteligencia artificial. Así lo indica el News Feeds Report de Podcast Index, un sitio de código abierto que rastrea la actividad del ecosistema de pódcast a nivel global.

Lo que en 2024 era una novedad presentada por Google dentro de su suite NotebookLM se convirtió en menos de un año en una industria que produce cientos de programas sintéticos por día, sobre cualquier tema imaginable.

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Qué tan rápido creció la producción de pódcast generados con IA

Los números del Podcast Index son concretos. Cuando Bloomberg informó sobre los datos de esa plataforma, el 39 % de los pódcast creados en un solo día eran generados con inteligencia artificial. Al momento de publicación de la nota, ese porcentaje se ubicaba en 35,4 %, lo que equivale a 485 nuevos pódcast creados con IA en un único día.

Un tercio de los nuevos pódcast que se publican hoy en internet son generados con inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía que más programas publica dentro de ese universo es Inception Point AI, responsable del 23,6 % de los nuevos pódcast registrados por Podcast Index. Según datos de Bloomberg, esa empresa tiene hoy 10.000 shows activos y lanza 877 nuevos episodios cada 48 horas, lo que equivale a aproximadamente 3.000 episodios por semana.

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La propia Jeanine Wright, CEO de Inception Point AI, describió la visión de la compañía en septiembre del año pasado ante The Hollywood Reporter: “Creemos que en el futuro cercano la mitad de las personas del planeta serán IA y somos la compañía que traerá a la vida a esas personas”.

Para quién se hacen estos pódcast y quién los escucha realmente

La pregunta sobre la audiencia de estos programas no tiene una respuesta clara. El volumen de producción no se corresponde de forma evidente con una demanda masiva de oyentes, lo que llevó a observadores del sector a señalar que el liderazgo de estas compañías parece apuntar más a los inversores que al público general.

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Inception Point AI es responsable del 23,6 % de los nuevos pódcast registrados por Podcast Index. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aun así, hay casos documentados de pódcast generados con IA que lograron captar oyentes reales. Los Archivos Epstein, un programa de dos episodios diarios sobre ese tema, alcanzó cierto éxito en las listas de pódcast durante el otoño pasado y atrajo suficientes suscriptores como para llamar la atención de los medios.

Su creador, Adam Levy, explicó a Fast Company qué tipo de audiencia buscaba: “La gente ya no quiere mentiras. Quita la emoción, quita las mentiras, quita todo eso y solo dime las cosas como son y cuando me lo digas, ayúdame a entender los datos”.

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Qué perfil de oyente busca este tipo de contenido sintético

El caso de Los Archivos Epstein apunta a un perfil de oyente similar al que atrajo la función de pódcast de NotebookLM: personas que no buscan una experiencia artística ni narrativa, sino una forma eficiente de procesar información. La prioridad no es el entretenimiento sino la velocidad y la densidad de datos.

Esa lógica explica en parte por qué el formato prospera a pesar de que la experiencia auditiva de estos programas dista de la de un pódcast producido por humanos. Para ese segmento de oyentes, la voz sintética no es un obstáculo sino un detalle secundario frente a la utilidad del contenido.

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Crear un pódcast implica tres fases básicas: planificación, grabación y distribución. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo crear un pódcast desde cero

Crear un pódcast implica tres fases básicas: planificación, grabación y distribución. En la primera, se define el tema, el formato y la duración de cada episodio. En la segunda, se graba el audio con un micrófono, preferiblemente en un espacio sin eco ni ruido de fondo, y se edita con programas como Audacity o Adobe Audition para eliminar silencios, errores y mejorar la calidad del sonido. El resultado final se exporta en formato MP3 o WAV.

Una vez editado el episodio, se sube a una plataforma de alojamiento como Spotify for Podcasters, Buzzsprout o Anchor, que genera un enlace RSS. Ese enlace es el que permite que el programa aparezca en los distintos directorios de pódcast, como Spotify o Apple Podcasts. Desde esas plataformas, los oyentes pueden suscribirse y recibir cada nuevo episodio de forma automática.

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