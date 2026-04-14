Microsoft planea un futuro donde Copilot se encargue de correos y tareas por ti

Esta nueva generación de herramientas de IA está diseñada para ejecutarse localmente en los dispositivos. (Europa Press)

Microsoft planea un futuro donde Copilot opere como un asistente autónomo capaz de gestionar correos electrónicos y tareas administrativas sin intervención humana directa. Este avance busca transformar la manera en que los usuarios interactúan con las aplicaciones de Office, ofreciendo herramientas de inteligencia artificial (IA) que funcionen de forma continua y segura en entornos empresariales.

La empresa trabaja en el desarrollo de capacidades similares a las de OpenClaw, pero priorizando la protección contra amenazas y el aislamiento de funciones para resguardar la información corporativa.

Microsoft 365 Copilot: hacia la automatización total de tareas con IA

La integración de agentes de IA autónomos en Microsoft 365 Copilot representa un salto importante en el concepto de productividad asistida. El objetivo de Microsoft es que Copilot no solo actúe como un asistente reactivo, sino que evolucione hacia un agente capaz de operar durante las 24 horas del día, realizando tareas como monitorizar correos electrónicos, gestionar agendas y sugerir acciones relevantes para el usuario.

La próxima gran presentación de estas tecnologías de IA autónoma está prevista para la conferencia de desarrolladores Microsoft Build.

Esta nueva generación de herramientas de IA está diseñada para ejecutarse localmente en los dispositivos, minimizando así los riesgos asociados a la exposición de datos en la nube y reduciendo la superficie de ataque para posibles amenazas informáticas.

La diferencia clave respecto a modelos como OpenClaw radica en el enfoque en la seguridad: mientras que OpenClaw permite un acceso amplio al sistema, lo que ha levantado preocupaciones sobre ciberataques y software malicioso, Microsoft busca limitar los permisos de sus agentes para circunscribirlos exclusivamente a las tareas asignadas.

El vicepresidente corporativo de Microsoft, Omar Shahine, explicó a The Information que la empresa está trabajando en una tecnología con versiones “más seguras” de IA, con el fin de que Copilot pueda “funcionar de forma autónoma las 24 horas” y ejecutar tareas en nombre de los usuarios.

Microsoft Copilot es un asistente de inteligencia artificial avanzado integrado en el ecosistema Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) y Windows. REUTERS/Dado Ruvic

Agentes de IA en Office y aplicaciones empresariales: funcionamiento y ventajas

La propuesta de Microsoft contempla que los agentes de IA no solo colaboren en la gestión de correos y calendarios desde Outlook, sino que también se extiendan a otras áreas clave como el marketing, las ventas y la contabilidad.

Al enfocar cada agente en una función específica y restringir su acceso solo a los entornos que requiere para operar, la empresa apunta a reforzar la seguridad y evitar que una brecha en un agente comprometa otros sectores del negocio.

Estos agentes estarán en capacidad de realizar acciones como la vigilancia constante de la bandeja de entrada, la actualización del calendario y la presentación de sugerencias para la priorización de tareas. La autonomía de los agentes permitirá un flujo de trabajo continuo y adaptado a las necesidades del usuario, manteniendo la privacidad y la confidencialidad de los datos.

El trabajo de Microsoft para fortalecer la IA agéntica en entornos empresariales no es nuevo. REUTERS/Fabian Bimmer

A diferencia de otras soluciones que centralizan la inteligencia artificial en servidores remotos, Microsoft apuesta por una ejecución local. Esto reduce la dependencia de la conexión a internet y, al mismo tiempo, protege los datos sensibles de los clientes.

Esta arquitectura responde a las advertencias surgidas tras la popularización de OpenClaw, herramienta que, al otorgar un control total sobre el dispositivo, ha sido señalada por su potencial uso indebido en ciberataques y la posibilidad de introducir software dañino a través de extensiones.

Innovaciones recientes de Microsoft en inteligencia artificial agéntica

El trabajo de Microsoft para fortalecer la IA agéntica en entornos empresariales no es nuevo. Recientemente, la compañía ha incorporado Claude Cowork de Anthropic dentro de Microsoft 365 Copilot, además de ofrecer la suite Agent 365 y Microsoft 365 E7 Frontier Suite para sus clientes corporativos.

Microsoft busca transformar la manera en que los usuarios interactúan con las aplicaciones de Office. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es menester señalar que estas soluciones buscan ampliar el espectro de herramientas disponibles para la automatización de tareas y la colaboración inteligente.

Otro avance destacado es la transformación de Microsoft 365 Copilot de simple asistente a agente integrado bajo la denominación Copilot Cowork. Esta evolución se apoya en la capa de IA denominada ‘Work IQ’, que dota a Copilot y a los agentes asociados de la capacidad de contextualizar mejor las tareas, comprendiendo el entorno laboral y adaptándose dinámicamente a las exigencias de cada usuario.

La próxima gran presentación de estas tecnologías de IA autónoma está prevista para la conferencia de desarrolladores Microsoft Build, que se celebrará los días 2 y 3 de junio en San Francisco, Estados Unidos.

Se espera que en este evento Microsoft anuncie oficialmente las nuevas herramientas de IA agéntica, mostrando cómo Copilot y sus agentes podrán transformar la gestión diaria de tareas para empresas de todos los tamaños.