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Ask.com dice adiós: se va uno de los buscadores más recordados de Internet

Su propuesta era diferente a la de los otros buscadores: en lugar de pedir al usuario que ingresara palabras clave, permitía formular preguntas completas

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Ask.com - internet - página web - tecnología - 3 de mayo
El comunicado publicado en la página principal del buscador tuvo un tono que mezcló gratitud y nostalgia. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Ask)

Ask.com cerró definitivamente el 1 de mayo, poniendo fin a casi tres décadas de actividad en línea. Quien visite hoy su página principal encontrará un mensaje de despedida en el que la compañía confirma el cierre y agradece a los usuarios que la acompañaron durante todos estos años.

La decisión forma parte de una redefinición estratégica de su empresa matriz, InterActiveCorp (IAC), que resolvió poner fin al negocio tras más de dos décadas respondiendo preguntas de usuarios de todo el mundo.

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La historia de Ask.com: de AskJeeves a su cierre definitivo

El servicio nació en 1997 bajo el nombre de AskJeeves.com, en una Internet muy distinta a la actual. Su propuesta era diferente a la de los otros buscadores de la época: en lugar de pedir al usuario que ingresara palabras clave, permitía formular preguntas completas en lenguaje natural.

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Quien visite hoy su página principal encontrará un mensaje de despedida en el que la compañía confirma el cierre. (Captura Ask.com)

La figura que encarnaba esa promesa era Jeeves, el mayordomo ficticio de las novelas de P. G. Wodehouse, convertido en guía de un servicio que aspiraba a hacer de la búsqueda algo parecido a una conversación.

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Con el paso de los años, el servicio simplificó su nombre hasta convertirse en Ask.com. En 2005 fue adquirido por InterActiveCorp, que mantuvo el control del proyecto hasta su cierre.

La década de los 2000 cambió el panorama de forma irreversible. El crecimiento de Google y la mejora constante de sus algoritmos concentraron la mayor parte del tráfico global en un número cada vez más reducido de plataformas. Ask.com logró mantenerse como un servicio reconocible durante mucho tiempo, pero su relevancia fue reduciéndose de forma progresiva hasta llegar al cierre de esta semana.

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La decisión forma parte de una redefinición estratégica de su empresa matriz, InterActiveCorp (IAC). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué decía el mensaje de despedida de Ask.com y qué simbolizaba

El comunicado publicado en la página principal del buscador tuvo un tono que mezcló gratitud y nostalgia. La compañía agradeció el trabajo de los equipos que participaron en el desarrollo del servicio a lo largo de los años y también la fidelidad de quienes recurrieron a él durante décadas.

“A los millones de usuarios que acudieron a nosotros en busca de respuestas en un mundo en constante cambio, gracias por su infinita curiosidad, su lealtad y su confianza”, señala el comunicado.

El texto cerró con una frase que funciona como guiño a los orígenes del proyecto: “El espíritu de Jeeves perdura”. La referencia al mayordomo ficticio que dio nombre al buscador en sus primeros años resume bien lo que Ask.com representó en aquella primera etapa de la web: un intento por hacer de internet algo más cercano a una conversación y menos parecido a un índice de palabras.

Un hombre de perfil teclea en un teclado retroiluminado, frente a un monitor negro y una torre de PC con paneles transparentes y luces RGB, en un escritorio de madera.
El comunicado publicado en la página principal del buscador tuvo un tono que mezcló gratitud y nostalgia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué fue la burbuja puntocom

La era puntocom fue un período de auge y colapso de empresas de internet que se extendió aproximadamente entre 1995 y 2001. Durante esos años, miles de compañías basadas en la web atrajeron inversiones millonarias con la promesa de transformar la economía global.

El fenómeno tuvo su origen en el entusiasmo desmedido de inversores que apostaban por cualquier empresa con un dominio “.com” en su nombre, sin importar si tenía un modelo de negocio viable o ingresos reales.

Las bolsas de valores, especialmente el índice tecnológico Nasdaq, registraron subidas históricas. Empresas sin ganancias alcanzaron valoraciones de miles de millones de dólares en cuestión de meses.

El colapso llegó entre 2000 y 2001. Las acciones tecnológicas se desplomaron, miles de empresas quebraron y billones de dólares en valor bursátil desaparecieron en poco tiempo. Sin embargo, algunas compañías que sobrevivieron a ese período, como Google o Amazon, se convirtieron posteriormente en las empresas más valiosas del mundo.

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