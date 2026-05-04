Estados Unidos desplegará destructores, más de 100 aeronaves y 15.000 militares para escoltar los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz

Buques militares y petroleros navegan por el Estrecho de Ormuz con humo visible en la costa, en medio del conflicto de Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este domingo que fuerzas estadounidenses comenzarán a brindar apoyo operativo al “Proyecto Libertad” para asegurar el tránsito de barcos comerciales por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más críticas del mundo.

El anuncio oficial detalló que la misión, ordenada por el presidente Donald Trump, tiene como objetivo respaldar a las embarcaciones mercantes que buscan cruzar libremente el corredor internacional bloqueado por el régimen iraní.

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La misión, que inicia este lunes 4 de mayo, contempla escolta y protección para buques de terceros países atrapados en la zona, así como el refuerzo de medidas de seguridad ante posibles amenazas.

“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es fundamental para la estabilidad regional y la economía global, mientras mantenemos el bloqueo naval”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM.

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El comunicado subraya que una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y grandes volúmenes de combustibles y fertilizantes dependen de este paso.

El Comando Central estadounidense confirmó que la misión “Proyecto Libertad” comenzará este lunes para asegurar el tránsito en una de las rutas marítimas más críticas del mundo

El CENTCOM precisó que el despliegue estadounidense incluirá destructores guiados por misiles, más de cien aeronaves basadas tanto en tierra como en mar, plataformas no tripuladas de múltiples dominios y la participación de 15.000 miembros de las fuerzas armadas. Este contingente operará de manera coordinada con socios internacionales y aliados en la región, en línea con la nueva estrategia de seguridad marítima impulsada por Washington.

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El Departamento de Estado anunció recientemente una nueva iniciativa para mejorar la cooperación y el intercambio de información con otros países respecto a la seguridad en el estrecho. Esta plataforma, denominada Maritime Freedom Construct, busca combinar la diplomacia activa con la coordinación militar para garantizar el éxito del Proyecto Libertad y mantener la integridad de las rutas comerciales.

El almirante Cooper enfatizó que el despliegue estadounidense tiene un carácter eminentemente defensivo.

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“El objetivo es restaurar la libertad de navegación para el comercio global y salvaguardar la circulación de mercancías esenciales a través de Ormuz”, afirmó el comandante en el comunicado. Las fuerzas navales estadounidenses también mantendrán el bloqueo a los puertos iraníes como respuesta al cierre impuesto por Teherán en el estrecho, elevando el nivel de presión sobre el régimen.

La Armada de los Estados Unidos realiza un reabastecimiento en alta mar de un destructor de misiles guiados (CENTCOM)

La situación en Ormuz se ha deteriorado desde finales de febrero, cuando Irán endureció su control en el paso marítimo tras los ataques estadounidenses e israelíes. El bloqueo ha reducido drásticamente el flujo de petróleo, gas y fertilizantes hacia los mercados internacionales, lo que ha repercutido en un aumento de los precios de la energía y generado preocupación sobre el suministro global.

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Según datos de la industria marítima, cerca de un millar de embarcaciones comerciales permanecen en la región, a la espera de una solución que les permita reanudar sus rutas habituales sin riesgo.

El presidente Donald Trump explicó que la misión estadounidense responde a la solicitud de múltiples países, cuyos barcos han quedado atrapados sin estar implicados en el conflicto regional.

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“Para el bien de Irán, de Oriente Medio y de Estados Unidos, hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas”, dijo en sus redes sociales.

El inicio del Proyecto Libertad coincide con negociaciones diplomáticas en curso entre Washington y Teherán. Ambas partes han confirmado contactos recientes a través de mediadores paquistaníes para explorar alternativas que permitan poner fin al conflicto.

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La situación en Ormuz se ha deteriorado desde finales de febrero, cuando Irán endureció su control en el paso marítimo tras los ataques estadounidenses e israelíes

Teherán presentó un plan de catorce puntos enfocado en el cese de hostilidades, aunque la Casa Blanca mantiene reservas sobre su viabilidad.

En este contexto, el despliegue militar estadounidense en Ormuz representa un esfuerzo para estabilizar el comercio internacional y enviar un mensaje de respaldo a los países afectados por el bloqueo. El éxito de la misión dependerá de la cooperación entre los aliados y de la evolución de los contactos diplomáticos con Irán.

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(Con información de AFP y EFE)