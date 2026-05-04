La Matanza: un hombre mató a su vecino de un tiro en el pecho tras una discusión por un auto mal estacionado

Vecinos del lugar señalaron que el conflicto entre las familias venía de antes y que la disputa por el espacio en la cortada era una fuente de roces recurrente (Video/TN)

Un hombre de 60 años murió tras recibir un disparo en el pecho a manos de su vecino. El hecho ocurrió este domingo en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El detonante, según fuentes policiales, fue una disputa por un auto mal estacionado en una calle cortada. El agresor fue aprehendido en el lugar y permanece detenido.

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Todo comenzó como una discusión entre Abel Emilio Barboza (60) y su vecino, identificado como Jorge M.B.. El motivo de la pelea habría sido el lugar que ocupaban los vehículos de uno de los implicados en la calle en la que viven. Según los vecinos, el conflicto escaló con rapidez y, antes del disparo, hubo violencia física.

Una de las vecinas que presenció el hecho relató a TN cómo se inició la pelea. “Fue por el estacionamiento del auto. Uno de ellos tiene un camión y le pidió que corriera el coche”, contó. Según su versión, en el marco de la discusión, uno de ellos sacó un arma blanca: “Creo que le clavó un machete. Primero en la mano y después en la espalda. Y el otro se metió a la casa, agarró un arma y le metió un tiro en el pecho”, declaró.

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Otra vecina aportó más detalles. De acuerdo con su relato, su padre intervino para defender a la víctima. Tras el cruce inicial, dijo, Jorge M.B. se retiró al interior de su vivienda, abrió una ventana y desde allí efectuó el disparo: “El chabón después se metió a la casa a buscar el arma, abrió la ventana y ahí es cuando sacó el tiro”, describió.

El arma incautada fue un revólver marca GMC, calibre 22 largo, que el hijastro de la víctima le quitó al agresor en el momento del hecho y entregó a la policía

Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni de la ciudad de Buenos Aires por su hijastro, Agustín, de 24 años. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin vida al centro de salud. El disparo había impactado a la altura del pecho, del lado derecho.

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Tras el crimen, el joven hizo entrega del arma a la policía. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el hijastro de la víctima manifestó habérsela quitado a Jorge M.B. en el momento del hecho. El arma incautada fue identificada como un revólver marca GMC, calibre .22 largo, número de serie 23659.

La segunda vecina que habló con TN señaló que el vínculo entre las familias, hasta días antes del hecho, era cordial. “La familia le ofrecía comidas, le ofrecía fideos, arroz, o sea, le ofrecía alimentos a la familia de enfrente”, recordó, visiblemente afectada. Sin embargo, relató que ya existían roces previos por el uso del espacio en la calle cortada, pero subrayó que la situación podría haberse resuelto de otra manera: “Podés decirlo amablemente: ‘¿Sabés qué? Me molesta tu auto, ¿podés correrlo un toque?’”.

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La primera vecina, por su parte, atribuyó el conflicto a la dinámica particular de ese tipo de pasajes: “Como es una calle cortada, uno se siente con más derecho de tener autos o de estacionar”, explicó.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9, a cargo de la doctora Andrea Palin, quien dispuso la detención del imputado y la realización de las pericias correspondientes.

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