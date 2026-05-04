Estados Unidos confirmó que mantiene conversaciones con Irán en medio de las gestiones indirectas para poner fin al conflicto

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU, el 26 de marzo de 2026 REUTERS/Evelyn Hockstein

El enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff confirmó este domingo que ambas partes mantienen “conversaciones” activas para poner fin al conflicto con Irán, en el momento en que Teherán trasladó a Washington, a través de Pakistán como mediador, una propuesta formal de 14 puntos que apunta a cerrar definitivamente la guerra en un plazo de 30 días.

La declaración de Witkoff se produjo al margen de un torneo de golf en Doral, Florida, y coincidió con la confirmación del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, de que Teherán ya estudia la respuesta estadounidense al plan.

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La propuesta iraní, cuyos puntos centrales divulgó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, responde al documento de nueve puntos que Washington remitió previamente a través del mismo canal. La diferencia más llamativa entre ambas posiciones es el horizonte temporal: mientras Estados Unidos propuso extender el alto el fuego durante dos meses, Irán rechaza esa fórmula y exige que las cuestiones de fondo queden resueltas en 30 días. Para Teherán, una prórroga de la tregua sin acuerdo sustantivo no constituye una salida política aceptable.

El alto el fuego que ambas partes pretenden convertir en paz definitiva entró en vigor el 8 de abril, tras una tregua inicial de dos semanas. Desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, el conflicto incluyó ataques iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, y una campaña aérea israelí y estadounidense contra infraestructuras nucleares iraníes conocida como Operación Midnight Hammer. La guerra disparó el precio del petróleo por encima de los 110 dólares por barril.

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Imagen de archivo de buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 1 mayo 2026 REUTERS/Stringer

Entre las exigencias centrales del plan iraní figura el levantamiento del bloqueo naval que Washington impuso sobre puertos y embarcaciones iraníes el 13 de abril. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses interceptaron 45 embarcaciones iraníes que intentaban eludir el cerco, según el Comando Central de Estados Unidos. Teherán reclama además garantías verificables de no agresión por parte de Washington e Israel, la retirada de tropas estadounidenses del entorno regional, la liberación de activos congelados, el levantamiento de las sanciones impuestas tras el abandono del acuerdo nuclear JCPOA en 2018 y el pago de indemnizaciones.

El plan incluye también una propuesta de nuevo mecanismo de gestión para el estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del crudo mundial. Irán mantiene el control operativo del paso desde los primeros días del conflicto, y el Parlamento iraní debate una ley que impediría el tránsito de buques de países enemigos salvo pago de reparaciones de guerra, lo que convertiría Ormuz en un instrumento de presión con consecuencias directas para los mercados energéticos globales.

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La ausencia más reveladora del plan es el programa nuclear. Washington exige el cese del enriquecimiento de uranio y la entrega de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido acumulados antes de las hostilidades. Según medios estadounidenses, Teherán pretende reservar esa negociación para una segunda fase, una vez pactado el fin formal del conflicto.

Trump declaró el viernes que revisará el plan, aunque advirtió que la propuesta anterior de Teherán no le resultó satisfactoria. El intercambio de documentos vía Pakistán marca un avance frente a la parálisis que siguió al inicio de los bombardeos, pero la brecha sobre el programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo para cualquier acuerdo duradero.

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