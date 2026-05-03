Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, indicó que el mensaje de Washington llegó a Teherán a través de Pakistán y está bajo revisión antes de una respuesta oficial

El régimen de Irán confirmó este domingo que ya recibió a través de Pakistán la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos para poner fin al conflicto, y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una posición definitiva.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, señaló que la propuesta iraní “se enfoca únicamente en el cese de la guerra” y subrayó que “el programa nuclear no forma parte de las discusiones actuales”.

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Bagaei precisó que la comunicación estadounidense llegó por medio de canales diplomáticos gestionados por Pakistán, país que ha actuado como intermediario en los intercambios recientes entre Teherán y Washington.

“La postura de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, detalló el vocero en una declaración transmitida por la televisión nacional iraní.

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El funcionario enfatizó que las autoridades iraníes están evaluando la respuesta y que, una vez completado el análisis, se comunicará la posición oficial de Teherán.

La propuesta iraní “se enfoca únicamente en el cese de la guerra” y subrayó que “el programa nuclear no forma parte de las discusiones actuales”

“El plan de Irán está condicionado exclusivamente al fin de la guerra. En esta fase no mantenemos negociaciones nucleares”, aclaró, desmintiendo versiones sobre un eventual diálogo paralelo respecto al desarrollo atómico del país.

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La propuesta presentada por Irán, compuesta por 14 puntos, incluye garantías de no agresión, la retirada de tropas estadounidenses de zonas próximas al territorio iraní, el levantamiento del bloqueo marítimo, la devolución de activos congelados, compensaciones económicas, el fin de la guerra en escenarios como Líbano y la instauración de un nuevo mecanismo para la gestión del estrecho de Ormuz.

Bagaei destacó que el plazo de 30 días mencionado en algunas informaciones “no es para poner fin a la guerra, sino para acordar la forma en que debe implementarse el eventual acuerdo de paz”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que revisará “pronto” la propuesta recibida, aunque expresó dudas sobre su viabilidad.

“No puedo imaginar que sea aceptable”, declaró el mandatario en respuesta a preguntas sobre el contenido del plan iraní.

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Por su parte, medios cercanos a la Guardia Revolucionaria de Irán sugirieron que Trump enfrenta, según su visión, una elección compleja “entre una operación militar imposible o aceptar un mal acuerdo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que revisará “pronto” la propuesta recibida, aunque expresó dudas sobre su viabilidad (REUTERS/Nathan Howard)

Teherán insiste en que la prioridad absoluta es el cese de hostilidades.

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“Los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar en la negociación actual”, reiteró Bagaei, buscando despejar las inquietudes internacionales respecto a una posible inclusión de ese tema en el diálogo.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos han contado con la mediación de Pakistán y han incluido encuentros de alto nivel en Islamabad, los días 11 y 12 de abril. Sin embargo, hasta el momento ambas partes no han alcanzado un consenso para reanudar negociaciones formales ni para definir un mecanismo claro de implementación de un eventual acuerdo.

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El contexto en el que se dan estas discusiones es de máxima tensión regional. La propuesta iraní también demanda el levantamiento de sanciones y la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, corredor clave para el comercio global de hidrocarburos y uno de los principales focos de fricción en la crisis actual. Mientras tanto, las hostilidades y los contactos diplomáticos continúan en paralelo, sin un calendario preciso para un posible acuerdo definitivo.

(Con información de EFE)

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