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Diferencias clave entre Android Auto y Android Automotive de Google: guía para elegir

En ambos entornos, el diseño de las aplicaciones se basa en plantillas predefinidas que Google controla de forma estricta

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autos - Android Auto - Android Automotive - tecnología - 3 de mayo
Android Auto no se instala en el vehículo. (Composición Infobae: Europa Press / Google)

Android Auto y Android Automotive comparten nombre y fabricante, pero son tecnologías distintas que funcionan bajo lógicas opuestas. Una depende del teléfono móvil para operar; la otra vive dentro del vehículo como un sistema operativo independiente. Entender esa diferencia es el primer paso para saber qué esperar de cada una y cuál corresponde al coche que se usa o se piensa comprar.

Qué es Android Auto y cómo funciona en el coche

Android Auto no se instala en el vehículo. Es una extensión del smartphone: las aplicaciones corren en el teléfono y su interfaz se proyecta en la pantalla del automóvil, ya sea por cable o de forma inalámbrica. El coche actúa como pantalla y dispositivo de control, y también comparte ciertos datos del estado del vehículo, como si está en movimiento o detenido.

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Eso significa que sin teléfono conectado, Android Auto no funciona. El sistema no tiene autonomía propia: todo el procesamiento ocurre en el móvil.

Vista interior de un automóvil: la mano de un conductor toca una pantalla táctil con navegación y logos de Android Auto y Apple CarPlay. El volante está a la izquierda.
Android Auto es una extensión del smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Android Automotive y en qué se diferencia de Android Auto

Android Automotive es un sistema operativo completo instalado directamente en el vehículo. No necesita un teléfono para operar: descarga y ejecuta aplicaciones de forma nativa, como si fuera un dispositivo independiente con Android integrado.

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Cuando el fabricante incorpora los servicios oficiales de Google, como Maps, Play Store o el Asistente, el vehículo se denomina con Google Built-in. En ese caso, el coche también puede incorporar un receptor de Android Auto, lo que permite usar ambos entornos en el mismo vehículo.

Según el medio Híbridos y Eléctricos, los fabricantes tienen además la posibilidad de modificar Android Automotive para adaptar su aspecto o funcionamiento, lo que introduce variaciones entre marcas que no existen en Android Auto.

Android Automotive es un sistema operativo completo instalado directamente en el vehículo. GOOGLE
Android Automotive es un sistema operativo completo instalado directamente en el vehículo. GOOGLE

Por qué una misma app puede existir en una versión pero no en la otra

Tanto en Android Auto como en Android Automotive, el diseño de las aplicaciones se basa en plantillas predefinidas que Google controla de forma estricta. Eso limita la personalización por parte de los desarrolladores y explica por qué las apps de una misma categoría presentan interfaces muy similares entre sí.

Esa arquitectura también implica que una aplicación puede existir en versión para Android Auto, para Android Automotive o solo para uno de los dos sistemas. Amazon Music, por ejemplo, cuenta con versiones específicas para cada entorno.

Qué aplicaciones funcionan en cada sistema y cuáles tienen restricciones

Algunas categorías están disponibles en ambos sistemas sin restricciones, según el medio citado.

  • Multimedia: música en streaming, radio, podcasts y audiolibros.
  • Navegación: aplicaciones como Google Maps o Waze.
  • Puntos de interés: estaciones de carga, aparcamientos y gasolineras.
  • Domótica: control de dispositivos del hogar, como apertura de garajes o activación de alarmas.
Android Auto
La barra de estado permitía consultar datos esenciales sin apartar la vista del camino. (Google)

Otras categorías presentan diferencias según el sistema:

  • Mensajería y VoIP: disponibles en Android Auto; su llegada a Automotive está prevista para el futuro.
  • Video: plataformas como YouTube o Netflix solo funcionan en Android Automotive y únicamente con el vehículo estacionado. Su despliegue en Android Auto está previsto más adelante.
  • Juegos: disponibles en Android Automotive en fase beta. En Android Auto llegarán próximamente, con la excepción de GameSnacks, que ya viene preinstalado.
  • Navegadores web: limitados a Automotive con el coche parado; su posible llegada a Auto no tiene fecha confirmada.
  • Aplicaciones del tiempo: disponibles en fase beta en ambos sistemas.

El estado beta implica acceso restringido a un grupo reducido de desarrolladores y una oferta de aplicaciones todavía limitada. En los casos marcados como “próximamente”, Google no ha ofrecido plazos concretos para su disponibilidad general.

Finalmente, la elección entre uno y otro sistema no siempre depende del usuario. Android Auto está disponible en la mayoría de los vehículos modernos y funciona con cualquier smartphone Android, lo que lo convierte en la opción más accesible. Android Automotive, en cambio, viene integrado de fábrica en modelos específicos y ofrece una experiencia más completa e independiente del teléfono.

Quien compra un coche nuevo con Google Built-in no elige el sistema: ya viene decidido. Quien conecta su teléfono a cualquier pantalla del automóvil, usa Android Auto sin saberlo.

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