Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa una era de control y sobrecarga laboral impulsada por la inteligencia artificial

La intervención de Huang en Stanford combinó optimismo tecnológico con una advertencia poco habitual. REUTERS/Carlos Barria

Jensen Huang, CEO de Nvidia, no suavizó su mensaje cuando habló sobre el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. Durante una charla en la Escuela de Negocios de Stanford, el ejecutivo anticipó que los agentes de IA no van a liberar a las personas de su carga laboral, sino todo lo contrario: van a microgestionar a los trabajadores y los mantendrán más ocupados que nunca.

Qué dijo Jensen Huang sobre la IA y el futuro del trabajo

La intervención de Huang en Stanford combinó optimismo tecnológico con una advertencia poco habitual en ese tipo de eventos. Por un lado, reconoció que la inteligencia artificial permite hacer las cosas “más rápido, a mayor escala” y abre la puerta a resolver problemas que antes eran impensables.

PUBLICIDAD

Por otro, su diagnóstico sobre el día a día del trabajador fue directo y sin matices: “Los agentes de IA te acosarán, microgestionándote, y estarás más ocupado que nunca”. La frase, lejos de ser un mensaje motivacional, describe un escenario en el que la tecnología no reduce la presión laboral sino que la intensifica.

El avance de la IA reorganizó la forma en que las empresas toman decisiones, gestionan datos y automatizan tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de microgestión que usó Huang es relevante. Implica que los agentes de IA no solo ejecutarán tareas, sino que supervisarán, corregirán y orientarán de forma continua el trabajo de las personas, un rol que hasta ahora correspondía a los mandos intermedios humanos.

PUBLICIDAD

Por qué Huang cree que la IA creará más empleos de los que destruirá

Huang también abordó el debate sobre el reemplazo masivo de trabajadores por inteligencia artificial, uno de los temas que más preocupación genera en el mercado laboral actual. Su postura fue clara: habrá puestos que se vuelvan redundantes, pero el balance final será positivo.

“Creo que vamos a crear más empleos. Habrá más gente trabajando al final de esta revolución industrial que al principio de la misma”, afirmó. Para sostener esa tesis, señaló que los agentes de IA ayudan a explorar nuevas vías de trabajo, a mejorar el desempeño en las tareas actuales y a hacerlas más rentables.

PUBLICIDAD

Jensen Huang, CEO de Nvidia, no suavizó su mensaje cuando habló sobre el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. REUTERS/Fred Greaves

La comparación con la revolución industrial no es casual. Huang la usó para enmarcar el momento actual como un proceso de transformación profunda que, históricamente, generó más ocupación de la que eliminó, aunque con fricciones y períodos de transición dolorosos para quienes no lograron adaptarse.

La pregunta que Huang no respondió del todo

La parte más incómoda del análisis del CEO de Nvidia no está en lo que dijo, sino en lo que dejó sin resolver. Reconoció que los ingenieros informáticos están más ocupados que nunca, lo que tiene sentido dado el auge del sector.

PUBLICIDAD

El problema, que el propio discurso de Huang deja abierto, es qué ocurrirá con quienes no trabajan en tareas directamente relacionadas con la inteligencia artificial.

La preocupación por la inestabilidad del mercado laboral no se concentra en los perfiles tecnológicos, sino en los millones de trabajadores cuyas ocupaciones no tienen una conexión directa con el desarrollo o la gestión de sistemas de IA y que, según el propio Huang, podrían encontrarse ante puestos que se vuelven redundantes antes de que aparezcan los nuevos.

PUBLICIDAD

Huang también abordó el debate sobre el reemplazo masivo de trabajadores por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Nvidia identifica quién puede reemplazar empleos en la era de la IA

El avance de la inteligencia artificial reorganizó la forma en que las empresas toman decisiones, gestionan datos y automatizan tareas. Esa transformación impulsó cambios profundos en distintos sectores productivos y abrió un debate que no tiene respuesta sencilla: qué pasará con los trabajadores cuyos puestos pueden ser reemplazados por sistemas automatizados.

Fue en ese contexto que Jensen Huang, fundador de Nvidia, ofreció su perspectiva durante una charla en la Columbia Business School, en la Universidad de Columbia en Manhattan, Nueva York. Sus palabras apuntaron directamente a quienes temen que la inteligencia artificial los deje sin empleo.

PUBLICIDAD

“La IA no te va a quitar el trabajo; quien la utilice te lo quitará”, afirmó ante los asistentes.

La frase reencuadra el debate habitual sobre automatización y desempleo. En lugar de señalar a la tecnología como la amenaza, Huang puso el foco en las personas: el riesgo no viene del sistema, sino de quienes aprenden a usarlo antes que los demás.

PUBLICIDAD