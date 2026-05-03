Deportes

Así encontró Venus Williams su nueva pasión fuera de las canchas: diseño, salud y Met Gala

La tenista reveló en una entrevista con Vogue cómo reinventó su rutina diaria priorizando proyectos empresariales, el compromiso con la familia, y una visión renovada sobre el éxito y el estilo personal

Guardar
Venus Williams redefine el éxito personal tras su retiro de la alta competencia y prioriza el bienestar familiar en Florida (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
Venus Williams redefine el éxito personal tras su retiro de la alta competencia y prioriza el bienestar familiar en Florida (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

En un ambiente apartado de los reflectores deportivos, Venus Williams optó por redefinir el éxito en sus propios términos: la disciplina del deporte de élite, los aprendizajes de desafíos médicos y la creatividad confluyeron en nuevos proyectos, dando prioridad al bienestar y su entorno cercano.

La exnúmero uno del mundo compartió en exclusiva con Vogue, la revista de tendencias y moda internacional, la transición de la pista a una vida marcada por la empresa, el diseño y el compromiso con la salud mental y la diversidad.

PUBLICIDAD

La rutina de Williams transcurrió entre Palm Beach North y Jupiter, Florida, donde vivió cerca de la playa y de su familia, incluidos sus padres y su hermana, Serena Williams. Desde diciembre, compartió su vida con su esposo, Andrea Preti, a quien conoció en 2024.

La transición de Venus Williams incluye proyectos empresariales, diseño y compromiso con la salud mental y la diversidad (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
La transición de Venus Williams incluye proyectos empresariales, diseño y compromiso con la salud mental y la diversidad (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

“Quiero cada minuto con ellos”, dijo Williams en Vogue sobre sus padres. La familia fue esencial para ella, aunque aseguró que no tuvo prisa por tener hijos: “Sigo jugando. Sería muy inconveniente”.

PUBLICIDAD

De las canchas a la construcción de un legado en el tenis

La historia de Venus Williams se inició en las canchas públicas de Compton, California, entrenada junto a Serena por sus padres, Richard Williams y Oracene Price. “Éramos completamente enfocadas”, recordó. “Nos perdimos cosas que ni sabíamos que nos perdíamos”.

A los 17 años, Williams fue la primera jugadora sin preclasificación en llegar a la final del US Open. Cinco años después, alcanzó el primer puesto del ranking, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en lograrlo en la era abierta.

El legado deportivo de Venus Williams destaca sus récords en el tenis, su activismo por la igualdad y su histórica rivalidad con Serena (REUTERS/Jeff J Mitchell)
El legado deportivo de Venus Williams destaca sus récords en el tenis, su activismo por la igualdad y su histórica rivalidad con Serena (REUTERS/Jeff J Mitchell)

Su servicio registró un récord de 208 kilómetros por hora (129 millas por hora) y permaneció imbatido durante siete años. Leylah Fernandez, su compañera en el US Open de dobles, destacó: “Es tan hermoso cómo se mueve, se desliza sobre el césped, todo fluye”.

Entre sus logros, en 2006, negoció la igualdad de premios para mujeres y hombres en Wimbledon y Roland Garros, y escribió un artículo en The Times, el diario británico, en el que señaló que la diferencia ubicaba a la organización “del lado equivocado de la historia”.

En tanto, al año siguiente, conquistó Wimbledon y recibió el mismo premio que el campeón masculino.

La rivalidad con Serena Williams se tradujo en enfrentamientos inolvidables. “No quería jugar contra ella. Ojalá alguien la hubiera eliminado, así habría sido más fácil”, recordó Venus.

Por su parte, Serena puntualizó: “Fue lo más difícil de mi carrera. No hay preparación posible”.

La salud física y emocional de Venus Williams cobró protagonismo tras su diagnóstico de adenomiosis y el síndrome de Sjögren (REUTERS/Issei Kato)
La salud física y emocional de Venus Williams cobró protagonismo tras su diagnóstico de adenomiosis y el síndrome de Sjögren (REUTERS/Issei Kato)

En dobles, las hermanas sumaron 14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas. “Ahora valoro lo que fue nuestro récord en dobles. Fue algo único”, aseguró Williams. Y Serena coincidió: “Fue una vez en la vida”.

Salud mental y nuevos parámetros de éxito

La salud física y emocional cobró relevancia para Venus Williams tras ser diagnosticada con adenomiosis y, años antes, con el síndrome de Sjögren. La extirpación de miomas uterinos en 2024 supuso un punto de inflexión. “Me siento genial”, afirmó, aunque reconoció: “Ojalá los miomas no regresen. Puede suceder. Nadie sabe por qué”.

Más allá del bienestar clínico, Williams afirmó haber aprendido a escuchar a su cuerpo y a establecer nuevas prioridades. “Me da mucha alegría ser diferente o romper las expectativas. Eso me emociona”, expresó a Vogue.

Williams enfrentó una etapa crucial al someterse a la extirpación de miomas uterinos en 2024 y enfocó su vida en nuevos aprendizajes (REUTERS/Toby Melville)
Williams enfrentó una etapa crucial al someterse a la extirpación de miomas uterinos en 2024 y enfocó su vida en nuevos aprendizajes (REUTERS/Toby Melville)

El paréntesis deportivo propició aprendizajes en proyectos como el pódcast familiar y en amistades que la acercaron a otras experiencias de éxito y resiliencia.

Desde su círculo, la percepción resultó clara. La diseñadora Gabriela Hearst, quien la vistió para la Met Gala, destacó: “Es una de las mujeres más conscientes de su cuerpo que conozco. Sabe exactamente lo que quiere”.

Venus Williams: empresaria, diseñadora y referente fuera del deporte

En la actualidad, Williams amplió su actuación como empresaria y figura en el diseño de interiores y la moda. Este año, cumplió el rol de coanfitriona de la Met Gala junto a Beyoncé y Nicole Kidman.

En ese sentido, consideró que el tema “Costume Art” representa sus principios: “Hoy más que nunca necesitamos celebrar la diversidad de cuerpos y estilos. Hay tanta belleza en la diferencia”, dijo.

La exnúmero uno evalúa su imagen y estilo personal desde una perspectiva de autenticidad y funcionalidad lejos de los cánones (REUTERS/Hollie Adams)
La exnúmero uno evalúa su imagen y estilo personal desde una perspectiva de autenticidad y funcionalidad lejos de los cánones (REUTERS/Hollie Adams)

Williams reevaluó su relación con la imagen y la moda: “Tuve una etapa incómoda, pero no lo sabía”, recordó sobre su adolescencia. “No pensaba si ganaba algún concurso de belleza imaginario. Mi meta era ser la mejor jugadora del mundo”, agregó.

En su estilo diario, opta por la funcionalidad y conserva piezas simbólicas. Asimismo, confesó que su perro es su “mejor accesorio”. Además, se identificó con personajes como Miranda de Sex and the City: lógica y directa.

La costura, actividad inspirada por su madre, será una meta a futuro. Por ahora, la competición sigue siendo su prioridad: “Mientras siga jugando, no hay tiempo para coser”.

La apertura de Venus Williams hacia nuevos proyectos y amistades revela un propósito renovado y una mirada más amplia del éxito (REUTERS/Jaimi Joy)
La apertura de Venus Williams hacia nuevos proyectos y amistades revela un propósito renovado y una mirada más amplia del éxito (REUTERS/Jaimi Joy)

Williams enfrentó entrenamientos intensivos y disfrutó poder jugar sin dolor. “Trabajo como una bestia”, contó en Vogue. En la grada, Preti y Harry la alentaron, mientras la afición la ovacionaba. Sus logros abarcaron varios ámbitos.

Vogue enfatizó en su perfil a una Venus Williams que, con la apertura a nuevas oportunidades y la redefinición de su propósito, encontró motivaciones equivalentes a sus títulos deportivos.

Temas Relacionados

Venus WilliamsFloridaSalud MentalIndustria de la ModaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

El argentino de Alpine terminó séptimo en los Estados Unidos y consumó su mejor resultado en la Fórmula 1

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

El monegasco había terminado sexto, pero recibió una penalización que le permitió al argentino avanzar un lugar

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El argentino completó una carrera fenomenal para sumar seis puntos con Alpine. Andrea Kimi Antonelli concretó su tercera victoria al hilo y se asentó como el líder del campeonato

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

El conjunto milanés venció 2-0 al Parma y dio la vuelta olímpica tres fechas antes de la finalización del torneo

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

Los elogios de Briatore a Colapinto por su actuación en el GP de Miami y la contundente frase sobre las aspiraciones de Alpine

El asesor ejecutivo de la escudería francesa destacó el séptimo lugar que consiguió el argentino y dejó en claro qué es lo que pretende del equipo en la Fórmula 1

Los elogios de Briatore a Colapinto por su actuación en el GP de Miami y la contundente frase sobre las aspiraciones de Alpine
DEPORTES
La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

Los elogios de Briatore a Colapinto por su actuación en el GP de Miami y la contundente frase sobre las aspiraciones de Alpine

TELESHOW
La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La furia de Araceli González con Myriam Bunin por una entrevista con Flor Torrente: “Es un pensamiento retrógrado”

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

INFOBAE AMÉRICA

Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Tensión en Medio Oriente: el régimen iraní dijo que cualquier “interferencia” de Estados Unidos en Ormuz podría violar la tregua

Relaciones diplomáticas entre Guatemala y Taiwán reciben impulso con la delegación naval asiática en histórico evento cultural y militar

Autoridades detectan a más de 850 dominicanos que intentaron viajar a Europa con identidad colombiana falsa

María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela