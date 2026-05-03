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AirDrop ya disponible en más móviles Android: conoce los modelos compatibles y cómo activarlo

La compatibilidad arrancó con modelos concretos de Google y Samsung, y se ha extendido a otras marcas en los últimos días

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Android - iPhone - Quick Share - AirDrop - tecnología - 28 de diciembre
AirDrop es el sistema de transferencia inalámbrica de archivos de Apple. (Imagen ilustrativa Infobae)

La compatibilidad entre AirDrop y los dispositivos Android sigue ampliándose. Lo que comenzó como una función exclusiva de unos pocos modelos Pixel y Samsung ahora alcanza a teléfonos de otras marcas, gracias a la integración entre Quick Share, la herramienta de transferencia de archivos de Google, y el servicio de Apple.

La lista de móviles Android desde los que se puede enviar fotos, videos y archivos a un iPhone, Mac o iPad sin aplicaciones adicionales crece semana a semana.

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Qué es Quick Share y cómo logró la compatibilidad con AirDrop de Apple

AirDrop es el sistema de transferencia inalámbrica de archivos de Apple, disponible entre iPhone, iPad y Mac. Durante años, esa función operó como un ecosistema cerrado: solo los dispositivos de la compañía de Cupertino podían usarla entre sí.

Dos móviles de Samsung usando la función de Quick Share. SAMSUNG
Dos móviles de Samsung usando la función de Quick Share. SAMSUNG

Eso cambió cuando Google integró en Quick Share, la alternativa a AirDrop para Android, la capacidad de comunicarse con dispositivos Apple. Desde entonces, los usuarios de ciertos móviles Android pueden enviar archivos directamente a un iPhone o Mac sin instalar ninguna aplicación adicional, con el mismo nivel de fluidez que ofrece AirDrop dentro del ecosistema de Apple.

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Qué móviles Android son compatibles con AirDrop

La compatibilidad arrancó con modelos concretos de Google y Samsung, y se ha extendido a otras marcas en los últimos días.

Los modelos Pixel compatibles son:

  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a
Android - AirDrop - celulares - tecnología - 1 de abril
Quick Share es la alternativa a AirDrop para Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los smartphones Samsung que soportan la función son:

  • Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra
  • Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7
  • Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra
  • Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6
  • Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

La compatibilidad en los modelos Samsung llega a través de la actualización a One UI 8.5, lo que significa que algunos dispositivos de gama anterior también pueden acceder a la función si actualizan su sistema operativo.

Fuera del ecosistema de Google y Samsung, dos marcas se sumaron recientemente a la lista. Oppo habilitó la función en su Find X9 Ultra, y Vivo hizo lo mismo con su modelo más reciente, el X300 Ultra.

Celulares Android cuentan con herramientas ocultas.
Quick Share combina Bluetooth para detectar dispositivos cercanos y utiliza Wi-Fi Direct para realizar transferencias rápidas de archivos.

Cómo activar AirDrop en un móvil Android paso a paso

El proceso para habilitar la compatibilidad con AirDrop desde un Android es directo. Hay que acceder a Ajustes, entrar en Quick Share y activar la opción “Compartir con dispositivos Apple”.

Una vez activada esa opción, el procedimiento para enviar un archivo es el mismo de siempre: seleccionar la foto, el video o el documento que se quiere compartir, pulsar el botón de compartir, elegir Quick Share y seleccionar el dispositivo Apple que aparezca en la lista.

Compartir archivos en Android es más fácil con ‘Tap to share’

Una nueva función detectada en versiones filtradas de One UI 9 de Samsung promete cambiar la forma de compartir archivos entre dispositivos Android. Se llama ‘Tap to share’ y su mecánica es tan simple como su nombre sugiere: según describe el propio sistema, “solo tienes que acercar la parte superior del teléfono al dispositivo y los archivos se enviarán”. El dato fue publicado por Android Authority.

Primer plano de una persona usando un celular Android negro con la pantalla en modo oscuro, mostrando iconos de aplicaciones sobre un fondo oscuro.
En el ecosistema de Google, la función bautizada literalmente como 'Tap to share' (Tocar para compartir) aún no está activa para el público general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta está diseñada para agilizar el envío de fotos, documentos y otros contenidos entre usuarios de Android sin necesidad de abrir aplicaciones ni seguir pasos adicionales. El contacto físico entre los dispositivos activa la transferencia de forma automática.

Su alcance no se limita a los teléfonos de la marca mencionada. La misma función fue identificada en el código de Google Play Services bajo el nombre de “intercambio de gestos”, lo que apunta a una implementación más amplia dentro del ecosistema Android.

Esa variante ya permite intercambiar información de contacto acercando dos terminales, una lógica que replica el funcionamiento de NameDrop, la función equivalente de Apple.

El desarrollo de ‘Tap to share’ formaría parte de un esfuerzo más amplio por replicar en Android la fluidez que caracteriza a AirDrop en los dispositivos de Apple, un estándar que durante años marcó la diferencia en la experiencia de transferencia de archivos entre teléfonos.

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