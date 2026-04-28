La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial

La proliferación de contenido generado automáticamente se disparó tras la popularización de herramientas como ChatGPT. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio conjunto del Imperial College de Londres, el Archivo de Internet y la Universidad de Stanford ha revelado que, desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, el porcentaje de sitios web generados por inteligencia artificial pasó de cero a aproximadamente el 35% a mediados de 2025.

Más de una quinta parte de estos sitios son creados completamente por IA, lo que plantea interrogantes sobre la diversidad, la autenticidad y la calidad del contenido disponible en internet.

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Crecimiento acelerado de sitios web generados por IA desde 2022

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron una muestra de sitios web publicados entre mediados de 2022 y mediados de 2025, utilizando la Wayback Machine del Archivo de Internet como herramienta de rastreo.

Más de una quinta parte de estos sitios son creados completamente por IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los datos muestran una tendencia clara: la proliferación de contenido generado automáticamente se disparó tras la popularización de herramientas como ChatGPT, transformando el panorama de la web en apenas tres años.

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El equipo evaluó seis hipótesis sobre el impacto de la IA en la calidad del contenido digital, abarcando desde la reducción de la diversidad de ideas hasta la posible disminución de la veracidad y la homogeneización del estilo de escritura. Los resultados, sin embargo, solo confirmaron dos de los seis supuestos planteados.

Qué cambios reales introduce la IA en el contenido de internet

De las seis hipótesis evaluadas, solo dos resultaron confirmadas. La primera señala que la presencia de contenido generado por IA reduce la variedad de ideas y puntos de vista únicos en la web, empobreciendo la diversidad del debate digital. La segunda apunta a que la escritura automatizada tiende a adoptar un tono artificialmente positivo y aséptico, alejado de la voz personal y crítica que caracteriza a los autores humanos.

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Por otro lado, el estudio no encontró evidencias de que la IA esté aumentando la desinformación o las alucinaciones en los sitios analizados, lo que matiza algunas de las preocupaciones más extendidas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la veracidad de la información disponible en línea.

La presencia de contenido generado por IA reduce la variedad de ideas y puntos de vista únicos en la web. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo identificar si un sitio web fue creado por IA

Ante el avance del contenido automatizado, los expertos sugieren varias estrategias para distinguir el contenido humano del generado por IA. Verificar la identidad del autor y comprobar que se trata de una persona real con experiencia comprobable es el primer paso.

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Prestar atención al estilo de escritura también ayuda: el contenido de IA suele carecer de profundidad, perspectiva personal y matices, adoptando un tono genérico y poco específico.

Otro indicador es el volumen de publicaciones: los sitios que generan grandes cantidades de contenido en poco tiempo podrían estar recurriendo a herramientas automatizadas. Por último, contrastar la información con varias fuentes sigue siendo una práctica recomendable, independientemente del origen del contenido.

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Los resultados del estudio posicionan a los modelos más recientes de Gemini a la cabeza de los rankings de precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué chatbot de inteligencia artificial comete menos errores

El auge de los asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial ha generado una pregunta cada vez más frecuente entre los usuarios: ¿cuál de estos sistemas es más preciso y cuál tiene mayor tendencia a equivocarse?

Para responder a esta interrogante, el laboratorio independiente Artificial Analysis realizó un análisis comparativo de los modelos más avanzados disponibles actualmente, evaluando su capacidad de razonamiento y el nivel de confiabilidad de sus respuestas.

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Los resultados del estudio posicionan a los modelos más recientes de Gemini a la cabeza de los rankings de precisión, por delante de sistemas como Claude y ChatGPT. Para medir el rendimiento de cada chatbot, el análisis empleó diferentes indicadores técnicos, entre ellos el Omniscience Index, una métrica que premia las respuestas correctas, penaliza las incorrectas y no descuenta puntos cuando el modelo opta por no contestar una pregunta.

Según este índice, Gemini 3.1 Pro Preview alcanzó la puntuación más alta con 33 puntos, seguido por modelos como Claude Opus 4.6 y otros sistemas experimentales desarrollados por distintos laboratorios de inteligencia artificial. Estos resultados ofrecen una referencia útil para los usuarios que buscan elegir la herramienta más confiable para tareas que requieren precisión y rigor en las respuestas.

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