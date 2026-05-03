La furia de Araceli González con Myriam Bunin por una entrevista con Flor Torrente: “Es un pensamiento retrógrado”

La declaraciones de la conductora en una entrevista con la actriz que desataron el enojo de Araceli (Video: Instagram)

El anticipo de la entrevista a Flor Torrente en el programa Con Estilo (El Nueve) generó una reacción inmediata de Araceli González. La actriz no esperó la emisión completa y utilizó sus redes para responder a los comentarios de la conductora, Myriam Bunin, sobre su perfil público y su rol como madre. La actriz acusó a la periodista como un ejemplo de pensamiento retrógrado, acusándola de incitar a las mujeres a silenciarse y defendió con firmeza los valores que transmitió a su hija.

En el adelanto difundido en Instagram, la periodista frente a Florencia lanzó punzantes frases: “Es bravísima tu madre. No puede pasar por desapercibida en ningún lugar. Me imagino que no. Entonces, como tiene un pensamiento, y como pensamiento una voz, vos sabías que en cualquier momento siempre iba a venir un titular o algo”.

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Frente a estos dichos, Flor respondió que creció “muy cuidada y muy respetada”. “No sé si es que tiene tanto carácter. Es una mujer que dice lo que piensa. Capaz a la gente no le gusta decir las cosas que piensa, pero eso te enferma”, afirmó, defendiendo la postura de su madre ante lo que cree.

Las frases de Myriam Bunin que molestaron a Araceli: “Es bravísima tu madre. No puede pasar por desapercibida. Vos sabías que en cualquier momento siempre iba a venir un titular o algo” (Instagram)

En la misma publicación, y claramente molesta, Araceli González salió al cruce y utilizó la sección de comentarios del video para confrontar directamente a Bunin: “Vos no vas a pasar desapercibida por tu comentario. Alguien no pasa desapercibido en algún lugar cuando tiene dignidad, cuando no se calla y cuando eligen las batallas”, escribió la actriz. Y añadió que el comentario de la periodista “realmente deja mucho que desear”.

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La exmodelo profundizó en su crítica al destacar el modo en que su hija fue criada: “Por suerte, mi hija siempre fue y será una persona amada y respetada y sabe de la importancia que es elegir calidad de vida desde nuestra propia decisión y defendiendo nuestros derechos como simples mujeres en la vida”. La actriz dirigió su reproche directamente a la periodista y argumentó que conoce su forma de actuar “hace muchos años”: “Sé cómo acciona, pero me da alegría, porque la que se expone es usted con un pensamiento retrógrado, incitando a las mujeres a que no se expresen”, afirmó la exmodelo en la cuenta oficial del programa.

Con motivo del Día del Trabajador, la también empresaria concluyó su respuesta pública con un mensaje contundente: “¡Feliz día, Miriam! Compartí tu video porque de verdad es digno de ser visto. Para saber que no hay que hacer. ¿Buscamos prensa? ¡Que te sirva!”, replicó en redes sociales.

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“Vos no vas a pasar desapercibida por tu comentario. Alguien no pasa desapercibido en algún lugar cuando tiene dignidad, cuando no se calla y cuando eligen las batallas”, expresó Araceli González (Intrusos, América TV)

En el cierre de su descargo, Araceli González dedicó unas palabras a su hija, en las que reafirmó el vínculo y los principios compartidos: “Hija hermosa, orgullosa de vos. Tu mirada lo dice todo y tu corazón expresa lo que aprendimos en casa. Te amo”, escribió en el mismo hilo de comentarios.

Bajo la publicación, el intercambio sumó miles de reacciones y comentarios con posturas encontradas entre los seguidores, según reportó el mismo medio. En ese mismo posteo, la joven actriz definió a su madre como una persona que “dice lo que piensa”, y subrayó la importancia de ese rasgo en su crianza. “No puede pasar desapercibida porque tiene una luz que ilumina todo”, afirmó.

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Mientras que Fabián Mazzei, el marido de Araceli, también se sumó a los comentarios y, sin ánimo de confrontación, destacó la reacción que tuvo la hija de su pareja en la entrevista. “¡Excelente respuesta de una persona inteligente! ¡Admirable!“, resaltó.

Por su parte, la conductora del programa intentó no polemizar. En los mismos comentarios de la publicación, elogió a ambas actrices. “¡Hermosa la madre y la hija!”, resaltó.

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