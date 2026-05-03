Teleshow

La furia de Araceli González con Myriam Bunin por una entrevista con Flor Torrente: “Es un pensamiento retrógrado”

La actriz salió al cruce con la conductora por una nota con su hija en donde tuvo filosas frases sobre ella

Guardar

La declaraciones de la conductora en una entrevista con la actriz que desataron el enojo de Araceli (Video: Instagram)

El anticipo de la entrevista a Flor Torrente en el programa Con Estilo (El Nueve) generó una reacción inmediata de Araceli González. La actriz no esperó la emisión completa y utilizó sus redes para responder a los comentarios de la conductora, Myriam Bunin, sobre su perfil público y su rol como madre. La actriz acusó a la periodista como un ejemplo de pensamiento retrógrado, acusándola de incitar a las mujeres a silenciarse y defendió con firmeza los valores que transmitió a su hija.

En el adelanto difundido en Instagram, la periodista frente a Florencia lanzó punzantes frases: “Es bravísima tu madre. No puede pasar por desapercibida en ningún lugar. Me imagino que no. Entonces, como tiene un pensamiento, y como pensamiento una voz, vos sabías que en cualquier momento siempre iba a venir un titular o algo”.

PUBLICIDAD

Frente a estos dichos, Flor respondió que creció “muy cuidada y muy respetada”. “No sé si es que tiene tanto carácter. Es una mujer que dice lo que piensa. Capaz a la gente no le gusta decir las cosas que piensa, pero eso te enferma”, afirmó, defendiendo la postura de su madre ante lo que cree.

myriam bunin
Las frases de Myriam Bunin que molestaron a Araceli: “Es bravísima tu madre. No puede pasar por desapercibida. Vos sabías que en cualquier momento siempre iba a venir un titular o algo” (Instagram)

En la misma publicación, y claramente molesta, Araceli González salió al cruce y utilizó la sección de comentarios del video para confrontar directamente a Bunin: “Vos no vas a pasar desapercibida por tu comentario. Alguien no pasa desapercibido en algún lugar cuando tiene dignidad, cuando no se calla y cuando eligen las batallas”, escribió la actriz. Y añadió que el comentario de la periodista “realmente deja mucho que desear”.

PUBLICIDAD

La exmodelo profundizó en su crítica al destacar el modo en que su hija fue criada: “Por suerte, mi hija siempre fue y será una persona amada y respetada y sabe de la importancia que es elegir calidad de vida desde nuestra propia decisión y defendiendo nuestros derechos como simples mujeres en la vida”. La actriz dirigió su reproche directamente a la periodista y argumentó que conoce su forma de actuar “hace muchos años”: “Sé cómo acciona, pero me da alegría, porque la que se expone es usted con un pensamiento retrógrado, incitando a las mujeres a que no se expresen”, afirmó la exmodelo en la cuenta oficial del programa.

Con motivo del Día del Trabajador, la también empresaria concluyó su respuesta pública con un mensaje contundente: “¡Feliz día, Miriam! Compartí tu video porque de verdad es digno de ser visto. Para saber que no hay que hacer. ¿Buscamos prensa? ¡Que te sirva!”, replicó en redes sociales.

Araceli González contra la producción de Mirtha Legrand
“Vos no vas a pasar desapercibida por tu comentario. Alguien no pasa desapercibido en algún lugar cuando tiene dignidad, cuando no se calla y cuando eligen las batallas”, expresó Araceli González (Intrusos, América TV)

En el cierre de su descargo, Araceli González dedicó unas palabras a su hija, en las que reafirmó el vínculo y los principios compartidos: “Hija hermosa, orgullosa de vos. Tu mirada lo dice todo y tu corazón expresa lo que aprendimos en casa. Te amo”, escribió en el mismo hilo de comentarios.

Bajo la publicación, el intercambio sumó miles de reacciones y comentarios con posturas encontradas entre los seguidores, según reportó el mismo medio. En ese mismo posteo, la joven actriz definió a su madre como una persona que “dice lo que piensa”, y subrayó la importancia de ese rasgo en su crianza. “No puede pasar desapercibida porque tiene una luz que ilumina todo”, afirmó.

Mientras que Fabián Mazzei, el marido de Araceli, también se sumó a los comentarios y, sin ánimo de confrontación, destacó la reacción que tuvo la hija de su pareja en la entrevista. “¡Excelente respuesta de una persona inteligente! ¡Admirable!“, resaltó.

Por su parte, la conductora del programa intentó no polemizar. En los mismos comentarios de la publicación, elogió a ambas actrices. “¡Hermosa la madre y la hija!”, resaltó.

Temas Relacionados

Araceli GonzálezFlor TorrenteMyriam Bunin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

El cantante e hijo de Gladys La Bomba Tucumana demostró buena onda y un toque de humor al hablar del romance entre su ex y el productor televisivo. Su recuerdo sobre la relación

La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

El conductor sorprendió al revelar que su proyecto, que tenía un fin solidario, llegó a su fin por la caída del consumo

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

El conductor de ¡Ahora caigo! llenó de ternura su red social al mostrar el tierno escrito que le dejó Emilia, su hija mayor

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

La nieta de Mirtha Legrand celebró los premios obtenidos por APTRA con un vestido de seda natural y un estilismo que confirmó por qué es referente de la moda en la televisión argentina

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

Fabián Cubero emocionó a Mica Viciconte con un romántico mensaje en su cumpleaños: “Solo puedo agradecer”

El exfutbolista compartió un video con recuerdos de la pareja y abrió su corazón para dedicarle unas emotivas palabras por sus 37 años

Fabián Cubero emocionó a Mica Viciconte con un romántico mensaje en su cumpleaños: “Solo puedo agradecer”
DEPORTES
La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

Así encontró Venus Williams su nueva pasión fuera de las canchas: diseño, salud y Met Gala

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

TELESHOW
La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

Fabián Cubero emocionó a Mica Viciconte con un romántico mensaje en su cumpleaños: “Solo puedo agradecer”

INFOBAE AMÉRICA

Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Tensión en Medio Oriente: el régimen iraní dijo que cualquier “interferencia” de Estados Unidos en Ormuz podría violar la tregua

Relaciones diplomáticas entre Guatemala y Taiwán reciben impulso con la delegación naval asiática en histórico evento cultural y militar

Autoridades detectan a más de 850 dominicanos que intentaron viajar a Europa con identidad colombiana falsa

María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela