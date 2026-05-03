Los equipos del hogar que conviene reiniciar una vez por semana para evitar problemas

La televisión inteligente es otro equipo que se beneficia del mismo tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar los dispositivos conectados al router de forma periódica mejora su rendimiento, reduce el riesgo de fallos y contribuye a mantener la seguridad del hogar. No se trata solo de apagarlos y encenderlos de inmediato: en muchos casos hay que mantenerlos apagados varios segundos para que el reinicio sea completo y surta efecto.

Por qué conviene reiniciar los dispositivos conectados a internet una vez por semana

Tener varios equipos permanentemente conectados a la red es lo habitual en cualquier hogar, pero esa conectividad continua tiene un costo. Con el tiempo, los procesos acumulados pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos, generar fallos de conexión o reducir su rendimiento.

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Reiniciarlos de forma regular permite que las actualizaciones pendientes se instalen correctamente y que los procesos que estaban causando problemas se reinicien desde cero. En algunos casos, también cierra brechas de seguridad que ciertos ataques podrían aprovechar mientras el dispositivo permanece encendido sin interrupciones.

Reiniciar los dispositivos conectados al router de forma periódica mejora su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los equipos del hogar que más se benefician de un reinicio semanal

El router es el primer candidato. Es el dispositivo que gestiona todo el tráfico de datos de la red doméstica y que permanece encendido las 24 horas. Para que el reinicio sea efectivo, hay que mantenerlo apagado al menos 20 segundos antes de volver a encenderlo.

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Es menester señalar que ese tiempo es suficiente para que el equipo libere procesos acumulados y restablezca la conexión en condiciones óptimas.

De acuerdo con RedesZone, la televisión inteligente es otro equipo que se beneficia del mismo tratamiento. Funciona como un ordenador: gestiona múltiples procesos, ejecuta aplicaciones y mantiene conexiones activas.

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Para reiniciar tu Smart TV con el control remoto, mantén presionado el botón de Encendido/Apagado durante 5 a 10 segundos hasta que el televisor se apague y vuelva a encenderse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando aparecen fallos de conexión o pérdida de rendimiento, un reinicio suele resolver el problema. Lo mismo aplica a los dispositivos vinculados a la Smart TV, como videoconsolas y reproductores de video.

Las cámaras de seguridad, aunque están diseñadas para operar de forma continua, también pueden presentar problemas con el tiempo. Reiniciarlas de forma periódica es especialmente relevante porque son equipos que protegen el hogar y alertan ante intrusiones: cualquier fallo en su funcionamiento puede tener consecuencias directas en la seguridad.

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Los altavoces inteligentes cierran la lista. Permanecen conectados a internet en espera constante de instrucciones y, con el uso intensivo, pueden empezar a mostrar errores al responder consultas o al reproducir contenido. Un reinicio ocasional es suficiente para restablecer su funcionamiento sin necesidad de configuraciones adicionales.

Un reinicio semanal limpia la memoria RAM y resuelve problemas de conexión al instante. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gemini revela qué equipos tecnológicos del hogar necesitan un reinicio semanal

Casi todo lo que se conecta hoy en casa es, en esencia, una pequeña computadora. Dejarlos encendidos durante semanas o meses hace que acumulen errores, saturen su memoria temporal y se vuelvan lentos. El remedio más simple sigue siendo el mismo de siempre: apagar y volver a encender.

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El celular es el caso más claro. Abrir decenas de aplicaciones, usar el GPS, el Bluetooth y la cámara a diario deja procesos activos en segundo plano que consumen batería y recursos sin que el usuario lo note. Un reinicio semanal limpia la memoria RAM, elimina esos procesos y resuelve problemas de conexión al instante, según Gemini.

Las laptops y computadoras de escritorio acumulan un problema distinto. Suspender el equipo al bajar la tapa impide que el sistema operativo limpie archivos temporales y complete instalaciones pendientes. Usar la opción “Reiniciar” del menú, en lugar de simplemente suspender, instala actualizaciones de seguridad y devuelve agilidad al sistema.

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Los altavoces inteligentes y sistemas domóticos como Alexa o Google Nest también se benefician. Cuando dejan de entender comandos o pierden el enlace con otros dispositivos del hogar, desconectarlos físicamente de la corriente entre 30 y 60 segundos los obliga a reconectarse de forma limpia al Wi-Fi y a sincronizarse de nuevo.