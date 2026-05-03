La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

Lionel Messi dijo presente en el GP de Miami y aprovechó la situación para apoyar a Franco Colapinto (@fracolapinto)

Franco Colapinto logró su mejor resultado en toda su trayectoria en la Fórmula 1 al terminar séptimo en el Gran Premio de Miami. A pesar de cruzar la bandera a cuadros en el octavo lugar, escaló una posición por una fuerte penalización que le impusieron a Charles Leclerc de Ferrari. La sublime conducción del Alpine le permitió al argentino sellar un fin de semana casi perfecto, en el que también tuvo la oportunidad de juntarse en dos ocasiones con Lionel Messi.

Después de conocerlo al principio de semana en el predio del Inter Miami con Rodrigo De Paul, el astro argentino dijo presente en la carrera de la F1 y revolucionó el paddock. Una vez finalizada la competición en la que logró su mejor resultado y se sacó una foto con su ídolo, Colapinto realizó una publicación en sus redes sociales para expresar su alegría.

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“De las mejores semanas de mi vida!!!!! Gracias por acompañarme Leo Messi sos mi ídolo. P7 VAMOOOOOSSSSSSS!!!!!!!!!! GRAN FINDEEEE”, escribió el joven de 22 años en un posteo en su Instagram. La publicación estuvo acompañada por tres fotos en las que está abrazado con el capitán de la selección argentina, felicitando al vencedor Andrea Kimi Antonelli y festejando a bordo del monoplaza A526 de Alpine.

El posteo de Franco Colapinto en su Instagram

“Hoy he vuelto a sumar puntos al terminar octavo, así que estoy muy contento. En general, ha sido una buena semana: desde Buenos Aires hace una semana, pasando por el encuentro con uno de mis héroes deportivos, Lionel Messi, hasta los puntos conseguidos en el Gran Premio de Miami; sin duda, estoy muy satisfecho. Diría que hoy hemos sacado el máximo partido a todo lo que podíamos y ahí es donde estamos en la clasificación”, comentó Colapinto después de la carrera mediante un comunicado oficial de Alpine, difundido antes del cambio de posiciones.

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Dicha gacetilla de prensa de la escudería francesa también incluyó los elogios de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe del equipo, al rendimiento de Colapinto. “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera”, destacó el directivo italiano, quien lanzó una contundente frase sobre el futuro de Alpine en la categoría.

“Hace una semana estábamos dando trompos y con el camión dando vueltas. Increíble. Estos último siete días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento, estoy disfrutando del momento. Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, comentó entre risas Franco Colapinto en diálogo con ESPN.

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A esto, agregó: “Fue un gran fin de semana. Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia. Fue un día y un momento muy especial. Feliz de haber tenido un buen resultado y del esfuerzo de todos. Además de darle algo lindo a los argentinos”.

*El domingo de Colapinto en el GP de Miami

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Respecto al desarrollo de la carrera, Colapinto perdió algunos puestos tras una mala salida, aunque aprovechó un error de Max Verstappen para escalar al séptimo lugar. En los primeros giros, Pierre Gasly debió abandonar tras un toque con Liam Lawson (Racing Bulls), algo que privó a la escudería francesa de cosechar más puntos en Miami.

El argentino mostró un ritmo contundente a bordo del A526 para mantenerse en la pelea. Incluso, llegó a ubicarse cuarto por las detenciones de los punteros. Desde entonces, el pilarense logró establecer una diferencia de 20 segundos sobre Carlos Sainz después de su detención en boxes, consolidando así el resultado final hasta cruzar la meta.

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Gracias a notable ritmo con el que giró en las últimas vueltas, Colapinto quedó cerca del pelotón de arriba y, por la sanción que le impusieron a Charles Leclerc, subió al séptimo puesto. La cosecha de seis unidades de Miami—más el punto que consiguió al quedar 10° en China— escaló hasta el 11° lugar en el Campeonato de Pilotos.

La próxima fecha del campeonato se disputará en el Gran Premio de Canadá, en el Circuito Gilles Villeneuve, con una carrera principal programada para el domingo 24 de mayo a las 17:00 (hora argentina).

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LAS FOTOS QUE SUBIÓ COLAPINTO TRAS QUEDAR 7° EN EL GP DE MIAMI

Franco Colapinto y Lionel Messi antes del GP de Miami (@fracolapinto)

Messi disfrutó del box de Mercedes y, antes de irse, aprovechó para saludar a Colapinto (@fracolapinto)

Messi y Colapinto se conocieron en persona por primera vez en el inicio de la semana (@fracolapinto)

Franco Colapinto completó su mejor resultado en la Fórmula 1 (@fracolapinto)

Colapinto exprimió el rendimiento del Alpine y estuvo prácticamente todo el fin de semana adelante de su compañero Gasly (@fracolapinto)