Merz aseguró que la salida de soldados estadounidenses de Alemania no responde a su disputa con Trump

Imagen de archivo del canciller alemán, Friedrich Merz, durante una comparecencia en la Cancillería, en Berlín, Alemania. 29 abril 2026 REUTERS/Liesa Johannssen

Friedrich Merz aprovechó el primer aniversario de su llegada al poder para salir al paso de la crisis diplomática con Washington. En una entrevista emitida este domingo por la cadena pública ARD, el canciller alemán ratificó sus críticas a la gestión estadounidense del conflicto con Irán, rechazó que la retirada de más de 5.000 soldados de Alemania sea consecuencia de su desencuentro con Donald Trump y reclamó que Europa sea consultada antes de que EEUU tome decisiones militares que afectan al conjunto de la alianza.

La disputa se desató el lunes pasado, cuando Merz afirmó que Washington carecía de una estrategia de salida coherente en Irán y que el régimen de Teherán había “humillado a toda una nación” en las negociaciones de paz. Trump respondió acusando al canciller de “no tener ni idea” y de no haber prestado apoyo a EEUU. El miércoles amenazó con retirar tropas de Alemania. El viernes, el Pentágono formalizó la orden: Pete Hegseth, secretario de Defensa, dispuso la salida de aproximadamente 5.000 efectivos en un plazo de seis a doce meses. El sábado, Trump advirtió de que la reducción sería “mucho más” que esa cifra inicial.

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Merz restó importancia al anuncio. El contingente afectado corresponde a soldados que el ex presidente Biden desplegó de manera temporal en Europa tras la invasión rusa de Ucrania y sobre cuya retirada se llevaba hablando desde hacía tiempo. “Quizá se esté exagerando un poco, pero no es algo nuevo”, dijo, según el adelanto difundido por ARD. Al ser preguntado si sus críticas sobre Irán habían precipitado la decisión, fue tajante: “No existe ninguna relación.”

Imagen de archivo de varios soldados junto a una alambrada de púas durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EEUU en las instalaciones de entrenamiento de Hohenfels, Alemania. 30 abril 2026 REUTERS/Angelika Warmuth

La guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero con ataques conjuntos de EEUU e Israel sin consulta previa a los socios de la OTAN, ha tensado las relaciones atlánticas como ningún otro asunto reciente. Merz fue inicialmente uno de los primeros líderes europeos en respaldar la intervención, pero su postura se endureció a medida que el conflicto se prolongaba sin salida diplomática visible. El cierre de facto del estrecho de Ormuz y el encarecimiento del combustible global han agudizado la presión sobre las cancillerías europeas.

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En la entrevista, el canciller reprodujo el mensaje que asegura haberle trasladado a Trump: “Si quieres que te ayudemos en un conflicto de este tipo, entonces llámanos antes y pregúntanos.” La queja apunta al hecho de que Washington no consultó a sus aliados antes de iniciar las operaciones contra Teherán. Trump también amenazó con retirar tropas de España e Italia por razones similares.

Merz confirmó además que el despliegue en suelo alemán de misiles de crucero Tomahawk, acordado en 2024 entre Biden y el entonces canciller Olaf Scholz, no se efectuará por el momento. “Los estadounidenses actualmente no tienen suficientes para sí mismos”, alegó, aunque dejó abierta la puerta a retomarlo en el futuro. Pese a la dureza del intercambio, insistió en que Alemania no renunciará a la relación con EEUU: Washington, dijo, sigue siendo “el socio más importante” de Berlín dentro de la OTAN.

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La posición de Merz busca mantener la coherencia crítica sin romper el vínculo transatlántico, un equilibrio cada vez más difícil cuando la Casa Blanca usa la presencia militar como palanca política. Alemania alberga más de 35.000 efectivos estadounidenses en instalaciones como la base aérea de Ramstein, el cuartel general de Wiesbaden y los campos de Grafenwöhr y Hohenfels. El Gobierno de Merz ha comprometido un gasto en defensa del 3,1% del PIB para 2027, cifra que había merecido elogios de Washington antes de que la guerra con Irán lo cambiara todo.