Carlos Zárate conquistó en Luján el primer título de su carrera profesional

Carlos Zárate logró su primer trofeo profesional (Fuente: M25 de Luján)

Carlos María Zárate dio este domingo el primer golpe de su incipiente carrera. El correntino de 21 años se consagró campeón del M25 de Luján, torneo perteneciente al ITF World Tennis Tour, al derrotar a Lucio Ratti por 6-2 y 6-2 en la final.

Para Cali, actual número 528 del ranking ATP, fue la conquista de su primer título profesional. Y llegó tras una actuación contundente ante un rival que se presentaba como uno de los nombres fuertes del certamen, disputado sobre las canchas de polvo de ladrillo del Luján Tenis Club.

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Zárate fue muy superior y se impuso en poco más de una hora de juego. Desde el inicio manejó los tiempos del partido y neutralizó cualquier intento de reacción de Ratti, actual 468° del escalafón mundial de varones.

El correntino cerró con una sonrisa una semana que había arrancado con el triunfo sobre Juan Ignacio Gallego por 6-1 y 6-4. En octavos de final, Zárate dejó en el camino a Tomás Martínez en tres sets por 6-1, 4-6 y 6-3. En cuartos, eliminó a Luciano Ambrogi por 6-2 y 6-3. En semifinales, dio otra muestra de carácter al vencer al boliviano Murkel Dellien por 6-1, 2-6 y 6-3 para llegar a la definición de este domingo, su primera en el circuito profesional.

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La final ante Ratti, además, fue el cuarto enfrentamiento entre ambos dentro del circuito profesional. Con esta victoria, Zárate amplió su dominio en el historial particular, con tres triunfos en cuatro partidos.

Carlos Zárate acaba de vencer a Lucio Ratti e inicia el festejo (Fuente: M25 de Luján)

El título en Luján es otro paso adelante en la progresión de un jugador que viene construyendo su camino a fuerza de voluntad y trabajo. En 2025, tras sumar su primer punto ATP en el M25 de Yerba Buena, en Corrientes, Zárate ya había dejado en claro su mirada sobre la importancia del crecimiento del calendario profesional en Argentina.

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“Me pone muy feliz que cada vez se organicen más torneos en Argentina. En los últimos años, han aumentado en frecuencia. Me parece muy importante para mí y para la mayoría de los argentinos y jugadores sudamericanos, dado que la economía no nos permite tanto viajar al exterior. Que haya torneos en la región lo vuelve más competitivo”, había señalado entonces en diálogo con Infobae.

Ese desarrollo estructural del tenis nacional volvió a quedar en evidencia en Luján, una ciudad que por segundo año consecutivo recibió una competencia de esta categoría y continúa consolidándose como una plaza relevante para el tenis profesional. La edición 2026 del M25, además, forma parte de un proyecto más amplio que incluirá un futuro W15 de damas.

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Martín Jaite, organizador del torneo, señaló: “Es muy importante para el tenis argentino que siga creciendo el número de torneos profesionales. Este certamen y el W15 de agosto tienen la particularidad de estar conectados con el ATP 250 y el WTA 125, ofreciéndoles beneficios a los jugadores”.

Tras la coronación en Luján, la agenda de Zárate continuará en el M25 de Villa María, Córdoba, que comenzará este lunes. Sin embargo, y más allá de lo que venga en las semanas siguientes, Luján quedará marcado como el escenario donde el correntino logró su primera conquista en el tenis profesional.

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Carlos Zárate jugó un tenis de alto vuelo durante toda la semana