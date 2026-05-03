Deportes

Carlos Zárate conquistó en Luján el primer título de su carrera profesional

El correntino de 21 años se coronó en el M25 al vencer en la final a Lucio Ratti por 6-2 y 6-2

Guardar
Carlos Zárate logró su primer trofeo profesional (Fuente: M25 de Luján)
Carlos Zárate logró su primer trofeo profesional (Fuente: M25 de Luján)

Carlos María Zárate dio este domingo el primer golpe de su incipiente carrera. El correntino de 21 años se consagró campeón del M25 de Luján, torneo perteneciente al ITF World Tennis Tour, al derrotar a Lucio Ratti por 6-2 y 6-2 en la final.

Para Cali, actual número 528 del ranking ATP, fue la conquista de su primer título profesional. Y llegó tras una actuación contundente ante un rival que se presentaba como uno de los nombres fuertes del certamen, disputado sobre las canchas de polvo de ladrillo del Luján Tenis Club.

PUBLICIDAD

Zárate fue muy superior y se impuso en poco más de una hora de juego. Desde el inicio manejó los tiempos del partido y neutralizó cualquier intento de reacción de Ratti, actual 468° del escalafón mundial de varones.

El correntino cerró con una sonrisa una semana que había arrancado con el triunfo sobre Juan Ignacio Gallego por 6-1 y 6-4. En octavos de final, Zárate dejó en el camino a Tomás Martínez en tres sets por 6-1, 4-6 y 6-3. En cuartos, eliminó a Luciano Ambrogi por 6-2 y 6-3. En semifinales, dio otra muestra de carácter al vencer al boliviano Murkel Dellien por 6-1, 2-6 y 6-3 para llegar a la definición de este domingo, su primera en el circuito profesional.

PUBLICIDAD

La final ante Ratti, además, fue el cuarto enfrentamiento entre ambos dentro del circuito profesional. Con esta victoria, Zárate amplió su dominio en el historial particular, con tres triunfos en cuatro partidos.

Carlos Zárate acaba de vencer a Lucio Ratti e inicia el festejo (Fuente: M25 de Luján)
Carlos Zárate acaba de vencer a Lucio Ratti e inicia el festejo (Fuente: M25 de Luján)

El título en Luján es otro paso adelante en la progresión de un jugador que viene construyendo su camino a fuerza de voluntad y trabajo. En 2025, tras sumar su primer punto ATP en el M25 de Yerba Buena, en Corrientes, Zárate ya había dejado en claro su mirada sobre la importancia del crecimiento del calendario profesional en Argentina.

“Me pone muy feliz que cada vez se organicen más torneos en Argentina. En los últimos años, han aumentado en frecuencia. Me parece muy importante para mí y para la mayoría de los argentinos y jugadores sudamericanos, dado que la economía no nos permite tanto viajar al exterior. Que haya torneos en la región lo vuelve más competitivo”, había señalado entonces en diálogo con Infobae.

Ese desarrollo estructural del tenis nacional volvió a quedar en evidencia en Luján, una ciudad que por segundo año consecutivo recibió una competencia de esta categoría y continúa consolidándose como una plaza relevante para el tenis profesional. La edición 2026 del M25, además, forma parte de un proyecto más amplio que incluirá un futuro W15 de damas.

Martín Jaite, organizador del torneo, señaló: “Es muy importante para el tenis argentino que siga creciendo el número de torneos profesionales. Este certamen y el W15 de agosto tienen la particularidad de estar conectados con el ATP 250 y el WTA 125, ofreciéndoles beneficios a los jugadores”.

Tras la coronación en Luján, la agenda de Zárate continuará en el M25 de Villa María, Córdoba, que comenzará este lunes. Sin embargo, y más allá de lo que venga en las semanas siguientes, Luján quedará marcado como el escenario donde el correntino logró su primera conquista en el tenis profesional.

Carlos Zárate jugó un tenis de alto vuelo durante toda la semana
Carlos Zárate jugó un tenis de alto vuelo durante toda la semana

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCarlos ZárateLujánAATTenisdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

El argentino de Alpine terminó séptimo en los Estados Unidos y consumó su mejor resultado en la Fórmula 1

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

Así encontró Venus Williams su nueva pasión fuera de las canchas: diseño, salud y Met Gala

La tenista reveló en una entrevista con Vogue cómo reinventó su rutina diaria priorizando proyectos empresariales, el compromiso con la familia, y una visión renovada sobre el éxito y el estilo personal

Así encontró Venus Williams su nueva pasión fuera de las canchas: diseño, salud y Met Gala

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

El monegasco había terminado sexto, pero recibió una penalización que le permitió al argentino avanzar un lugar

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El argentino completó una carrera fenomenal para sumar seis puntos con Alpine. Andrea Kimi Antonelli concretó su tercera victoria al hilo y se asentó como el líder del campeonato

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

El conjunto milanés venció 2-0 al Parma y dio la vuelta olímpica tres fechas antes de la finalización del torneo

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo
DEPORTES
La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

La reacción de Colapinto al enterarse de que subió un puesto en el GP de Miami y el mensaje para Messi

Así encontró Venus Williams su nueva pasión fuera de las canchas: diseño, salud y Met Gala

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

TELESHOW
La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

La furia de Araceli González con Myriam Bunin por una entrevista con Flor Torrente: “Es un pensamiento retrógrado”

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

INFOBAE AMÉRICA

La Armada de República Dominicana integra a 57 marineros en nueva promoción

La Armada de República Dominicana integra a 57 marineros en nueva promoción

Irán dijo que recibió la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Tensión en Medio Oriente: el régimen iraní dijo que cualquier “interferencia” de Estados Unidos en Ormuz podría violar la tregua

Relaciones diplomáticas entre Guatemala y Taiwán reciben impulso con la delegación naval asiática en histórico evento cultural y militar

Autoridades detectan a más de 850 dominicanos que intentaron viajar a Europa con identidad colombiana falsa