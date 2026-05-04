El show de gestos de Coudet: el pedido de disculpas a la hinchada de River Plate durante la caída ante Atlético Tucumán

El Chacho se dirigió a la platea en un pedido de disculpas

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate, protagonizó un intercambio con los hinchas en el estadio Monumental durante el juego correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán, luego de que el equipo se encontrara en desventaja en el marcador.

En la segunda mitad del partido, tras escuchar algunos murmullos por la derrota parcial, Coudet arengó a los aficionados y solicitó apoyo desde las tribunas en un contexto en el que el Millonario perdía desde los 18 minutos del primer tiempo por un tanto de Renzo Tesuri, producto de una catarata de errores de la última línea del elenco de Núñez.

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En la jugada del gol, Fabricio Bustos se vio superado por un pase largo, mientras que Germán Pezzella perdió el mano a mano con Franco Nicola, situación que permitió el desborde y el centro al segundo palo. Maximiliano Villa apareció sin marca y asistió a Tesuri, quien definió ante una defensa desordenada.

El pedido de disculpas de Coudet

El tanto significó un hecho inédito para Atlético Tucumán, que nunca había conseguido vencer al Millonario en el Monumental en la Primera División y buscaba cortar una secuencia de 13 derrotas consecutivas fuera de su estadio. La última vez que el Decano había sumado un punto fuera del Monumental José Fierro se remontaba al 18 de agosto de 2025, con un empate 2 a 2 contra Sarmiento de Junín. La única vez que el elenco tucumano se había impuesto en la cancha de River fue en 2012, cuando ambos militaban en la B Nacional.

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*El gol de Atlético Tucumán

En cuanto al juego de River, durante el segundo tiempo, Maxi Salas tuvo dos ocasiones claras para empatar, incluida una jugada en la que el balón golpeó el travesaño, mientras el árbitro rechazó un reclamo de penal por mano de Leandro Díaz en el área.

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En los minutos finales, Juanfer Quintero ingresó en lugar de Tomás Galván, tras volver de un desgarro que lo alejó de las canchas y buscó el empate con un remate de zurda controlado por Luis Ingolotti. El colombiano también intentó ser nexo entre el mediocampo y la zona de ataque con sus envíos largos.

Una vez finalizado el encuentro, gran parte del estadio Monumental se expresó y reprochó lo hecho por el conjunto riverplatense con silbidos y algunos insultos, los últimos ocurrieron cuando los jugadores se dirigieron hacia el túnel que los llevaba al vestuario.

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El entrenador, por su parte, saludó al DT de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni y se fue rápidamente a los vestidores. Vale recordar que esta es la segunda derrota en la era Coudet y que su anterior caída había ocurrido en el Superclásico ante Boca Juniors.

El equipo dirigido por Chacho Coudet, que venía de un triunfo agónico en la Copa Sudamericana frente a RB Bragantino, selló su clasificación como escolta de Independiente Rivadavia, pese a la derrota, al beneficiarse de la derrota de Argentinos Juniors y el empate de Rosario Central.

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En octavos de final del certamen local, hoy se estaría midiendo ante San Lorenzo, aunque este lunes deberá esperar a lo que suceda con Defensa y Justicia.

“Hicimos un muy mal partido, no le encontramos la vuelta. Hay que trabajar”, fue la autocrítica que soltó Germán Pezzella ante los micrófonos de ESPN una vez que finalizó el encuentro en Núñez.

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*El resumen del partido