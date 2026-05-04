Las 8 razones por las que Alpine pasó a pelear entre los mejores equipos de la Fórmula 1 en 2026

El Alpine A526 es competitivo y les permite pelear a Colapinto y Gasly (Prensa Alpine)

La temporada 2026 en la Fórmula 1 viene siendo la esperada por Alpine luego de un año para el olvido, en el que terminó último en el Campeonato Mundial de Constructores. Esto no implica solo un golpe deportivo, sino también económico, por los millones de dólares que hay en juego según la posición en el certamen.

Hoy Alpine ocupa el quinto puesto con 23 puntos gracias a los 16 sumados por Pierre Gasly y los 7 de Franco Colapinto, que este domingo cruzó la meta en el octavo puesto, pero fue reclasificado séptimo tras la sanción a Charles Leclerc (Ferrari).

PUBLICIDAD

En 2021, luego del cambio de denominación ordenado por el Grupo Renault, su marca de autos deportivos pasó a tener el nombre en su escudería de F1. El último ejercicio fue el peor de Alpine en el lustro, pero el panorama cambió en el presente ejercicio y eso se debe a una serie de razones para que el A526 sea mucho mejor que su antecesor y el equipo pegue un salto de calidad.

Alianza con Mercedes. El cambio a la unidad de potencia de la casa alemana fue clave, ya que permitió mejorar en la competitividad general y la fiabilidad del auto. Si bien este cambio implicó dejar atrás los clásicos impulsores del Rombo de la planta de Viry Chatillon, fue una decisión determinante. El motor se suma a la suspensión y sistema de transmisión (caja de cambios), un punto que afectó al team galo en 2025.

PUBLICIDAD

Desarrollo enfocado en 2026. La decisión de sacrificar la campaña de 2025 y enfocar todos los recursos en el desarrollo de un monoplaza adaptado al reglamento de 2026 marcó un cambio de paradigma que, a pocos meses de la introducción de las nuevas normativas técnicas, ya otorga a Alpine una clara ventaja en la grilla. Gasly, quien desempeñó un rol crucial al solicitar públicamente que se abandonaran los objetivos inmediatos en favor del trabajo anticipado, sostuvo que el resultado es “el mejor auto que manejó en su carrera dentro de la Fórmula 1”. Esta unidad exhibió equilibrio, solidez en clasificación y una gestión de neumáticos notablemente eficiente desde la pretemporada.

Pierre Gasly y Franco Colapinto consolidaron un gran dupla en Alpine (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Novedades aerodinámicas. Entre las innovaciones técnicas implementadas, se destaca la introducción de una nueva geometría en la estructura de impacto trasera y la optimización de los alerones traseros, lo que incrementó la carga aerodinámica y el rendimiento en rectas sin sacrificar estabilidad. Además, Alpine adoptó una solución aerodinámica exclusiva, desplegando el alerón trasero hacia atrás para maximizar la eficiencia en tramos veloces.

PUBLICIDAD

Evoluciones. Durante el año seguirán las mejoras en los autos lo que -en teoría- debería permitir un avance de los dos monoplazas A526 o permitirle a la escudería seguir peleando por el top cinco, ya que los otros equipos también presentarán desarrollos en sus monoplazas.

Nuevo reglamento. Las reglas que marcan este año permitieron un barajar y dar de nuevo. Todos arrancaron de cero en esta nueva era y ninguno pudo exprimir un desarrollo previo debido a las modificaciones radicales en los autos, como la misma erogación de potencia en los motores eléctricos y a combustión, autos más chicos, el adiós al DRS y su reemplazo por la aerodinámica activa con los alerones móviles delanteros y traseros, la salida del efecto suelo y la reducción de aditamentos aerodinámicos, por mencionar las novedades más importantes.

PUBLICIDAD

Cambios en el staff. La influencia de Flavio Briatore y la contratación de figuras técnicas clave han contribuido a estabilizar la sede de Enstone. Esta nueva gerencia se tradujo en mejoras concretas: Alpine fue, en circuitos como Miami, el quinto auto más rápido, un posicionamiento sin precedentes para el equipo en los últimos años.

Dupla de pilotos afianzada. La combinación de la experiencia de Pierre Gasly con la rápida adaptación de Franco Colapinto permitió sumar puntos tras un inicio de temporada adverso. Gasly y Colapinto han demostrado consistencia, y su trabajo conjunto ha contribuido al ascenso sostenido en la tabla de constructores.

PUBLICIDAD

La versatilidad del A526. El nuevo coche logra adaptarse a distintas condiciones de pista y esto posicionó al equipo como un rival real para escuderías tradicionales. Alpine fue competitivo tanto en trazados de alta carga aerodinámica como en pistas rápidas, una versatilidad que pocos equipos logran combinar en una misma temporada.

Recién van cuatro fechas de 24 y Alpine se ubica como el mejor equipo después de los cuatro más fuertes, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. Aún no se cumplió un cuarto de la temporada, pero lo visto hasta ahora por la escuadra de Enstone es prometedor.

PUBLICIDAD