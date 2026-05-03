La sorpresiva propuesta de Tyago Griffo cuando le preguntaron por el noviazgo de su expareja Rocío Robles con Adrián Suar

El hijo de Gladys La Bomba Tucumana se ofreció a realizar el show del casamiento de Suar y Robles (Video: Infama, América TV)

En una charla con Infama (América TV) que tenía como principal objetivo hablar sobre la estadía de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano (Telefe), Tyago Griffo sorprendió al referirse públicamente a la relación entre su expareja, Rocío Robles, y Adrián Suar. El cantante, lejos de mostrar incomodidad o resentimiento por el presente amoroso de la bailarina, se mostró elegante y hasta lanzó una propuesta descontracturada.

El intercambio se dio en el ciclo de televisión donde Karina Iavícoli, fiel a su estilo, fue directo al grano: “No sé ahora cómo estás vos, si estás soltero o acompañado. Pero hace poco dio una nota Rocío Robles, hermosa, bella. Viste que está de novia con Adrián Suar y que tiene intenciones de casarse. ¿Te sorprendió cuando te enteraste que estaba de novia con él? Una pareja divina”. Sin esquivar el tema, el vocalista respondió con naturalidad y elogios: “No, no me sorprende porque puede lograr lo que quiera. Ro es una mujer muy linda, muy inteligente. Suar, bueno, un número uno. Me encanta la pareja”.

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La respuesta descolocó a los panelistas, que esperaban quizás alguna reacción más agridulce, pero el artista redobló la apuesta y sumó una cuota de humor y caballerosidad: “El otro día crucé a un amigo que tenemos en común. Le dije: ‘Les regalo el show para la boda’”. El comentario desató aplausos, vítores y hasta bromas sobre cómo podría caer la propuesta en el entorno de los protagonistas. “¿A Suar le va a gustar eso?”, lanzó Santiago Sposato, mientras Marcela Tauro advirtió: “No, a La Bomba no le va a gustar eso. La Bomba no va a querer eso”.

Tyago recordó con afecto su relación pasada con Robles, destacando el crecimiento artístico vivido juntos durante 2017 y 2018

La actitud del hijo de Gladys La Bomba Tucumana fue celebrada en el estudio. “Un caballero”, sintetizó Tauro, resaltando el tono de madurez y buena onda con el que el ex de Robles se refirió a la nueva pareja de la bailarina. Iavícoli, que buscaba un poco de picante, insistió: “¿Vos estuviste muy enamorado de ella? Divina, Rocío es una bomba”. El cantante no esquivó la pregunta y se sinceró sobre su historia junto a Rocío: “La verdad que compartimos un año para los dos, que fue el año 2017, 2018, que fue un año de mucho crecimiento en cuanto a lo artístico y a la exposición de parte de los dos en ese momento. Y éramos más chicos”.

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El cantante recordó esa etapa con afecto y sin rencores: “Pero sí, yo creo que nos quisimos mucho. Tuvimos casi un año de relación y tengo muy buenos recuerdos, así que sí”. La respuesta, lejos de ser una frase hecha, mostró un costado nostálgico de Tyago, que eligió poner en valor el cariño y la historia compartida en lugar de alimentar viejos resentimientos.

El vínculo entre Rocío Robles y Adrián Suar comenzó casi dos años antes de su confirmación pública, según contó la actriz en LAM (América TV). Precisó que la relación atravesó una etapa inicial de reserva, iniciada a partir de una invitación directa del productor al teatro, un hecho que antecedió en al menos un año cualquier aparición conjunta ante los medios.

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Rocío Robles habló del inicio de su noviazgo con Adrián Suar y relató cómo fue su primera salida (Video: LAM, América TV)

Robles especificó que ese primer encuentro fuera de cámaras se produjo cuando aún no existían rumores en la agenda mediática sobre una relación entre ambos. Desde entonces, situaciones privadas, como la invitación a la función de “Felicidades”, sellaron el inicio de la relación.

Ella relató que el contacto inicial con Adrián Suar se activó a través de un mensaje de Instagram, recibido durante una transmisión televisiva en la que participaba en vivo. Según explicó, él le escribió: “¡Qué bien estás en el programa!”, un comentario que la actriz interpretó en principio como un posible gesto de acercamiento. Esta interacción se convirtió en la antesala de la invitación presencial al teatro, donde el “Chueco” extendió la propuesta con libertad de acompañantes y sin restricción de vínculos: “Venite con quien vos quieras. Venite con tu novio si querés”, recordó Robles sobre el mensaje recibido.

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