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Gemini y YouTube impulsan nuevos récords de usuarios y ganancias en Google: el balance de Sundar Pichai

El ejecutivo sostuvo que los productos impulsados por IA redefinieron la oferta de la compañía. Gemini y sus diversas aplicaciones protagonizaron una expansión sin precedentes

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Pichai destacó la fuerza de la infraestructura tecnológica como raíz del progreso. REUTERS/Bhawika Chhabra
Pichai destacó la fuerza de la infraestructura tecnológica como raíz del progreso. REUTERS/Bhawika Chhabra

El primer trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión para Alphabet y Google. Según Sundar Pichai, el crecimiento y la innovación en inteligencia artificial redefinieron el rumbo de la empresa. “Nuestras inversiones en IA y nuestro enfoque integral están impulsando el rendimiento en toda nuestra empresa”, afirmó el CEO en declaraciones publicadas por Google.

Los resultados financieros reflejaron la magnitud de este avance. Los ingresos por publicidad y Búsqueda crecieron un 19 %. La división Google Cloud registró un aumento del 63 % en sus ingresos, superando por primera vez los USD 20.000 millones en un trimestre.

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La cartera de pedidos casi se duplicó hasta alcanzar los USD 460.000 millones. Pichai subrayó que “Gemini Enterprise está experimentando un impulso tremendo”, con un crecimiento del 40 % trimestral en usuarios activos de pago.

Gemini Enterprise alcanzó un histórico aumento de licencias y de integración con grandes clientes corporativos, facilitado por un ecosistema de socios internacionales.
Gemini Enterprise alcanzó un histórico aumento de licencias y de integración con grandes clientes corporativos, facilitado por un ecosistema de socios internacionales.

Sundar Pichai destacó la fuerza de la infraestructura tecnológica como raíz del progreso. El directivo atribuyó la aceleración del negocio a la combinación entre nuevos modelos de IA y el desarrollo de hardware propio, diferenciando a Google de sus competidores globales.

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El principal argumento de Pichai gira en torno a la tesis de que la integración de la inteligencia artificial en todos los productos y servicios de Google ya genera transformaciones visibles en la experiencia del usuario, la productividad empresarial y la eficiencia operativa. Según su perspectiva, el momento de la IA ya está entre miles de millones de personas.

Para Sundar Pichai, la IA transformó el negocio de Google y la vida de los usuarios

El ejecutivo sostuvo que los productos impulsados por IA redefinieron la oferta de la compañía. La herramienta Gemini y sus diversas aplicaciones protagonizaron una expansión sin precedentes. En palabras de Pichai, “nuestros modelos propios procesan ahora más de 16.000 millones de tokens por minuto mediante el uso directo de la API por parte de nuestros clientes, frente a los 10.000 millones del trimestre pasado”.

En materia de seguridad, el argumento de Pichai es que la convergencia entre IA y ciberseguridad impulsó la demanda de nuevas soluciones defensivas. REUTERS/Bhawika Chhabra
En materia de seguridad, el argumento de Pichai es que la convergencia entre IA y ciberseguridad impulsó la demanda de nuevas soluciones defensivas. REUTERS/Bhawika Chhabra

Para responder a la pregunta clave sobre el impacto de la IA en el negocio, Pichai argumentó que la inteligencia artificial de Google ya impacta en búsquedas más personalizadas, automatización empresarial y nuevas formas de interacción digital.

La infraestructura exclusiva de IA y la investigación en modelos avanzados posicionaron a la compañía en la vanguardia tecnológica, lo que se tradujo en un crecimiento de usuarios y en la apertura de oportunidades para empresas, desarrolladores y consumidores individuales.

Con respecto al desarrollo de infraestructura, el CEO resaltó que “nuestras TPU personalizadas, las CPU Axion y las últimas GPU de NVIDIA conforman la mayor variedad de opciones de computación del sector”. Además, Gemini Enterprise alcanzó un histórico aumento de licencias y de integración con grandes clientes corporativos, facilitado por un ecosistema de socios internacionales.

El modelo abierto Gemma 4 superó las 50 millones de descargas en semanas, y la suite de productos de IA generativa —como Lyria 3 para música y Nano Banana 2 para imágenes— multiplicó su alcance en el mercado. Según el máximo responsable de Google, “Lyria 3 ha generado más de 150 millones de canciones desde su lanzamiento en la aplicación Gemini”.

Gemini - Lyria 3 Pro - música - canciones - tecnología - 26 de marzo
Lyria 3 es el modelo de IA generativa de música más avanzado de Google DeepMind. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Google DeepMind)

El crecimiento de Google Cloud se aceleró gracias a soluciones propias de IA

Google Cloud se posicionó como el núcleo del negocio empresarial de IA. Por primera vez, las soluciones de IA empresarial se convirtieron en el principal motor de crecimiento de la división. Pichai indicó que los ingresos de productos basados en modelos de IA de última generación crecieron “casi un 800 % interanual”.

El ritmo de adquisición de grandes clientes se duplicó en comparación con el año anterior, al igual que el número de acuerdos superiores a los USD 1.000 millones. El CEO ejemplificó la aplicación directa de agentes y flujos de trabajo digitales autónomos en socios como American Express y Vodafone, señalando que “los datos empresariales se han vuelto fundamentales para que los agentes puedan razonar”.

En materia de seguridad, el argumento de Pichai es que la convergencia entre IA y ciberseguridad impulsó la demanda de nuevas soluciones defensivas. Tras la adquisición de Wiz, los clientes corporativos emplean agentes para detectar, prevenir y responder a amenazas con mayor eficacia. “El rendimiento de Wiz hasta la fecha ha superado nuestras expectativas”, afirmó.

El primer trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión para Alphabet y Google. (AP foto/Thibault Camus)
El primer trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión para Alphabet y Google. (AP foto/Thibault Camus)

La infraestructura patentada —especialmente las TPU de última generación— permitió a Google ofrecer hardware de alto rendimiento y eficiencia energética a clientes industriales y de investigación, abriendo además la posibilidad de suministrar unidades directamente a centros de datos externos, en línea con la demanda global de IA.

Gemini y YouTube impulsaron la captación masiva de usuarios en todos los mercados

El impacto de Gemini no solo se refleja en la nube y los servicios empresariales. Pichai informó que las suscripciones de pago de productos impulsados por IA alcanzaron los 350 millones en el trimestre. Plataformas como YouTube y Google One concentraron el mayor crecimiento, mientras que la aplicación Gemini para consumidores lideró la expansión de nuevas funcionalidades.

En el segmento de video, el CEO detalló que “los espectadores estadounidenses ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube al día”. Más de 10 millones de canales producen Shorts diariamente, lo que muestra la centralidad de la plataforma en la economía creativa digital.

Las aplicaciones de Gemini mejoraron la experiencia en productos emblemáticos como Google Maps y el smartphone Pixel, incorporando funciones avanzadas de personalización, generación de imágenes y voz natural. El ejecutivo señaló que la actualización del app Mapas fue “la más importante en más de una década”.

Plataformas como YouTube y Google One concentraron el mayor crecimiento. REUTERS/Dado Ruvic
Plataformas como YouTube y Google One concentraron el mayor crecimiento. REUTERS/Dado Ruvic

La nueva ola de innovación redefine sectores enteros más allá del consumo masivo

El empuje de Google se extiende al segmento de nuevas apuestas tecnológicas. Según el CEO, Waymo dobló en menos de un año el número de viajes autónomos semanales y amplió su operación a 11 ciudades importantes de los Estados Unidos. Wing, por su parte, continúa expandiéndose con socios como Walmart y DoorDash.

La estrategia declarada por Pichai apunta a una integración transversal de la inteligencia artificial, desde el usuario individual hasta la infraestructura crítica de grandes empresas.

La empresa proyecta mantener el ritmo de innovación, enfocándose en agentes autónomos, codificación inteligente y el desarrollo de modelos avanzados, con la premisa de poner la “inteligencia artificial útil al alcance de miles de millones de personas cada día”.

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