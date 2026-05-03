Qué necesitas para ver la pantalla de tu celular en la TV y cómo hacerlo

Conecta tu smartphone a la TV: las mejores formas de duplicar pantalla en dispositivos Android y iPhone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver la pantalla del celular en el televisor se ha vuelto una herramienta útil para quienes buscan disfrutar de fotos, videos, aplicaciones o presentaciones en un formato más grande y cómodo.

Tanto usuarios de Android como de iPhone cuentan hoy con múltiples opciones para lograrlo, desde el uso de cables hasta tecnologías inalámbricas que aprovechan las capacidades de los dispositivos y los televisores inteligentes modernos.

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La demanda de soluciones prácticas para compartir contenido del móvil en la TV crece en hogares y oficinas, impulsada por el auge del streaming, la educación virtual y el teletrabajo. Conectar ambos dispositivos permite aprovechar mejor el ecosistema digital, simplifica la visualización en grupo y elimina las limitaciones de la pequeña pantalla.

Ver el móvil en la TV nunca fue tan sencillo: paso a paso para transmitir contenido desde Android o iPhone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para conectar tu celular a la TV

1. Conexión por cable (HDMI)

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Android: Muchos teléfonos Android de gama alta permiten conectar directamente el móvil a la TV mediante un cable USB-C a HDMI. Esta opción es rápida, confiable y no depende de la red Wi-Fi, aunque la compatibilidad puede variar según el modelo.

iPhone: Los iPhone anteriores al modelo 15 requieren un adaptador Lightning a HDMI (conocido como adaptador AV digital de Apple). Para el iPhone 15 y posteriores, el cable USB-C a HDMI permite la conexión directa. Basta con conectar el cable y seleccionar la entrada HDMI en la TV para que la imagen del móvil se muestre en pantalla.

2. Conexión inalámbrica (Wi-Fi)

La transmisión inalámbrica es la opción más popular y cómoda, ya que evita cables y permite moverse libremente.

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Dispositivos Android: Muchas Smart TV modernas integran Google Cast. Si tu televisor lo soporta, simplemente abre una app como YouTube y pulsa el icono de proyección para enviar el contenido. Si tu TV no tiene esta función, puedes utilizar un dispositivo externo como Google Chromecast.

iPhone: En el ecosistema Apple, AirPlay es la tecnología estándar. Si tienes un televisor compatible o un Apple TV, abre el Centro de control, selecciona “Duplicar pantalla” y elige el dispositivo al que deseas proyectar. Si tu televisor no es compatible pero tienes un Chromecast, puedes usar apps específicas para enviar contenido desde el iPhone.

Requisitos clave: Ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi para que la transmisión funcione correctamente. Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones para garantizar compatibilidad y evitar fallos.

Cómo proyectar la pantalla de Android paso a paso

Usa la aplicación Google Home: Abre Google Home, selecciona tu TV o Chromecast y elige la opción “Enviar mi pantalla”. Confirma la proyección: El teléfono te pedirá autorización para compartir la pantalla. Acepta y todo lo que hagas en el móvil se verá en la TV. Acceso rápido: Algunos dispositivos permiten activar la proyección desde los ajustes rápidos (barra superior del móvil), facilitando aún más el proceso. Finaliza la transmisión: Despliega el área de notificaciones y selecciona “Desconectar” cuando quieras dejar de compartir.

Cómo proyectar la pantalla de iPhone a la TV

Duplicar la pantalla del celular en la TV: soluciones prácticas para streaming, presentaciones y más - (Imagen ilustrativa Infobae)

AirPlay en TV o Apple TV: Desliza hacia abajo para abrir el Centro de control, pulsa “Duplicar pantalla” y selecciona el dispositivo compatible. Conexión por cable: Si tu televisor no es compatible con AirPlay, utiliza un adaptador Lightning (o USB-C en iPhone 15) a HDMI. Aplicaciones de terceros: Si cuentas con un Chromecast, existen aplicaciones específicas para enviar contenido desde iPhone, aunque la integración no siempre es tan directa como con AirPlay.

Consejos para una conexión exitosa

Asegúrate de que ambos dispositivos estén en la misma red Wi-Fi.

Actualiza el sistema operativo y las apps de proyección.

Antes de comprar accesorios, prueba si tu TV ya soporta proyección inalámbrica desde apps como YouTube.

Para presentaciones, videos largos o juegos, considera la conexión por cable para mayor estabilidad.

La posibilidad de ver la pantalla del celular en la TV democratiza el acceso a experiencias multimedia y facilita la colaboración. Con opciones para todos los sistemas operativos y presupuestos, disfrutar de contenido en pantalla grande está al alcance de cualquier usuario. Solo es cuestión de elegir el método adecuado y aprovechar al máximo las capacidades de tu hogar digital.