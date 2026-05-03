Apple quiere dominar en India: qué es lo que le llama la atención a Tim Cook de este país

Apple identifica a India como su principal mercado emergente, enfocándose en la expansión de ventas, fabricación y servicios digitales. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Apple ha intensificado su mirada hacia India, viendo en ese país una de las mayores oportunidades para su futuro inmediato y de mediano plazo. La empresa, guiada por Tim Cook, identifica en el mercado indio no solo un motor de ventas para sus productos más representativos, sino también un punto clave en la expansión de su ecosistema y su capacidad productiva global.

Por qué India atrae a Apple

El interés de Apple por India se fundamenta en varias razones. India es el segundo mayor mercado de teléfonos inteligentes del mundo y el tercero en computadoras personales. A pesar de su tamaño, Apple mantiene aún una cuota de mercado relativamente baja, lo que señala un margen de crecimiento considerable.

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Este potencial se ve reforzado por el rápido surgimiento de una clase media local con mayor poder adquisitivo y acceso digital. Tim Cook ha remarcado que “hay mucha gente ingresando en la clase media en India”, lo que abre la puerta a una base de usuarios que busca tecnología de calidad y aspira a productos premium.

Más de la mitad de los clientes de Apple en India, según el propio Cook, son nuevos en cada una de las categorías: iPhone, Mac, iPad e incluso Apple Watch. Esto implica que la compañía no solo está renovando dispositivos a clientes existentes, sino que está sumando usuarios completamente nuevos a su base instalada.

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La facturación por ventas de iPhone en India subió un 22% anual, con la serie iPhone 17 concentrando el 60% de los envíos en el país.(REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

India también resulta atractiva por razones estructurales. El país combina una población joven y urbana en crecimiento, hábitos de consumo cada vez más digitales y una apertura progresiva tanto a nivel de canales minoristas como de manufactura. Esta combinación lo convierte en un terreno fértil para la estrategia de largo plazo de la empresa.

Cómo le ha ido a Apple en India

Durante el último año fiscal, Apple registró un crecimiento de dos dígitos en casi todos los mercados emergentes que monitorea, incluida India. En el trimestre más reciente, la facturación por ventas de iPhone alcanzó los $57.000 millones, un aumento del 22% respecto al año anterior, con India como uno de los mercados destacados por su empuje. La serie iPhone 17 fue responsable del 60% de los envíos de la marca en el país durante ese período.

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A pesar de que el mercado indio de teléfonos inteligentes experimentó su trimestre más débil en seis años, con una caída de entre el 3% y el 5% en los envíos debido a la presión de los costos y una menor demanda, Apple logró sobresalir.

La empresa conquistó más del 25% de la cuota de valor y un 9% de participación en unidades, consolidando su posición como el actor con mayor valor de mercado en ese segmento.

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Apple conquistó más del 25% de la cuota de valor del mercado indio y un 9% en unidades de teléfonos inteligentes. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

El fenómeno no se limita a los teléfonos. Las ventas de Mac aumentaron un 6% interanual hasta los $8.400 millones, impulsadas especialmente por la demanda en sectores empresariales y educativos. Por ejemplo, la firma india de software empresarial Freshworks ha desplegado más de 5.000 dispositivos MacBook Pro y Air para respaldar el desarrollo de inteligencia artificial, lo que ilustra la creciente aceptación de la marca en ambientes corporativos.

El segmento de iPad también mostró fortaleza: más de la mitad de los compradores de iPad en India durante el último trimestre eran nuevos usuarios. Esto sugiere que la adopción temprana y la expansión del ecosistema pesan más que los ciclos de recambio de dispositivos.

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Cómo espera Apple crecer a corto plazo en India

Apple intensifica su presencia en India tanto a nivel comercial como productivo. La apertura de su sexta tienda minorista fortalece el contacto directo con consumidores locales, mientras que el país consolida su papel en la fabricación global: el 80% de los iPhone producidos allí se exportan, principalmente a Estados Unidos. Este cambio posiciona a India como un centro internacional clave para la marca.

La expansión del ecosistema Apple en India se refleja en que más de la mitad de los compradores de iPad son nuevos usuarios.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

En los primeros seis meses del año fiscal 2026, los envíos de iPhone fabricados en India superaron los $10.000 millones, impulsados por el aumento de la capacidad productiva y la demanda mundial. El lanzamiento del iPhone 17e y la MacBook Neo, enfocados en nuevos usuarios, refuerzan la estrategia de captar a quienes ingresan por primera vez al ecosistema Apple.

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La empresa también expande sus servicios digitales, que ya representan más de una cuarta parte de sus ingresos, integrando novedades como publicidad en Apple Maps y mejoras en Siri mediante colaboración con Google. Según las proyecciones financieras de la compañía, se espera que los ingresos globales crezcan entre el 14% y el 17% en el próximo trimestre, con India desempeñando un papel fundamental en esa tendencia.