Crimen y Justicia

Activaron el Alerta Sofía por un niño de 6 años que desapareció en Corrientes

Se trata de Nahuá Santos Riquelme, quien fue visto por última vez el domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis

Guardar
Nahuá Santos Riquelme - Alerta Sofía
Nahuá Santos Riquelme tiene 6 años

La provincia de Corrientes se encuentra conmocionada por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un nene de seis años que fue visto por última vez el domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Nahuá. Segpun informó el niño tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. La última vez que lo vieron vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

PUBLICIDAD

Las autoridades activaron el Alerta Sofía para dar con el paradero del menor. Cualquier persona que tenga información útil sobre el paradero del niño puede comunicarse a la línea 134 de manera gratuita y anónima.

Según informó El Litoral, la desaparición del niño sucedió luego de que su padre atacara a tiros a un grupo de personas en la localidad de Esquina. “En circunstancias que aún son materia de investigación, el sujeto inició una discusión que terminó en violencia armada”, indica el medio correntino. Producto del ataque, el dueño de la vivienda, un hombre de 47 años, resultó herido.

PUBLICIDAD

Nahuá Santos Riquelme - Alerta Sofía
Fue visto por última vez el domingo 3 de mayo

¿Qué es el Alerta Sofía y cómo funciona?

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia diseñado para la búsqueda de menores de 18 años desaparecidos en situaciones de extrema urgencia, cuando se presume que están en grave peligro.

Se activa exclusivamente en situaciones de máxima gravedad, cuando las autoridades determinan que la persona desaparecida corre un riesgo inminente y que su localización requiere el apoyo inmediato de la comunidad.

El protocolo se pone en marcha solo si se cumplen ciertos requisitos específicos, que incluyen:

  • La existencia de una denuncia formal y una investigación en curso.
  • Que el caso esté vinculado a un posible secuestro o desaparición en riesgo inminente.
  • Contar con información precisa y verificable para su difusión.
  • La solicitud de activación por parte de un fiscal o juez, quienes evalúan la necesidad de su implementación.
Alerta Sofia portada
Alerta Sofia portada

Una vez que se activa, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), coordina la difusión de la información del menor desaparecido a través de múltiples canales:

  • Dispositivos móviles: mensajes de alerta a teléfonos celulares en un área geográfica determinada.
  • Medios de comunicación masiva: anuncios en radio y televisión.
  • Correo electrónico: envío masivo a organismos gubernamentales y ONGs especializadas.
  • Redes sociales: Facebook, en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), muestra la alerta en los muros de los usuarios ubicados en la zona donde ocurrió la desaparición.

El sistema fue bautizado como Alerta Sofía en homenaje a Sofía Herrera, quien desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego

Este sistema es utilizado de manera selectiva, ya que su efectividad depende de la excepcionalidad de los casos. Las estadísticas indican que en Argentina se reportan alrededor de 7.000 desapariciones de menores al año, de las cuales el 60% son resueltas en las primeras 72 horas.

Sin embargo, los casos que involucran delitos representan menos del 1% del total. Por ello, el Alerta Sofía solo se activa entre dos y tres veces al año.

El objetivo del protocolo es generar un impacto inmediato, movilizando tanto a la comunidad como a las fuerzas de seguridad para que la búsqueda se realice en el menor tiempo posible.

Temas Relacionados

Alerta SofíaJosias Santos RegisNahuá Santos Riquelmecorrientesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brutal ataque en patota a una adolescente en Villa Ballester: la arrastraron de los pelos por la vereda y le patearon la cabeza

Ocurrió el viernes pasado en el cruce de Almirante Brown y Artigas, a metros de la Escuela Hogar Cristiana F.E.

Brutal ataque en patota a una adolescente en Villa Ballester: la arrastraron de los pelos por la vereda y le patearon la cabeza

La Justicia confirmó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuándo será

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 concluyó, tras nuevos peritajes, que el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa. Además, dispuso la prohibición de salida del país y también la de salir de la ciudad sin permiso del TOC

La Justicia confirmó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuándo será

Revelación en la causa del triple crimen narco: hay tres nuevos sospechosos vinculados a la casa del horror

El Juzgado Federal N°2 de Morón logró identificarlos a través de relatos de testigos y registros de autos de aplicación. Expectativa por la llegada de “Pequeño J” para ser indagado en la causa

Revelación en la causa del triple crimen narco: hay tres nuevos sospechosos vinculados a la casa del horror

La mujer y su bebé que eran buscados en Neuquén aparecieron en Río Negro: se presentaron en una comisaría

Camila Belén Montesino y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya, eran intensamente buscados desde el 1° de mayo. Ambos están sanos y salvos

La mujer y su bebé que eran buscados en Neuquén aparecieron en Río Negro: se presentaron en una comisaría

Mató a una mujer con su auto y a los 19 años ya es la segunda muerte que carga en choques

Sucedió en Lobería. Luego del accidente fatal, Gonzalo Frascuelli quedó detenido por orden del fiscal José Luis Cipolletti, quien ahora investiga si el imputado por homicidio culposo agravado participaba de una picada. El siniestro anterior en el que falleció su mejor amigo

Mató a una mujer con su auto y a los 19 años ya es la segunda muerte que carga en choques
DEPORTES
El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

Blondel habló sobre un posible cruce ante Boca en el Apertura: la divertida respuesta de Morena Beltran a una crítica de Davoo Xeneize

Denuncia formal y comunicado: giro en el escándalo entre Neymar y Robinho Jr. que sacude al Santos

La marca que ubica a Franco Colapinto entre los argentinos más destacados en la Fórmula 1

Mauro Icardi puede protagonizar “la bomba del mercado”: el “factor China Suárez” en la operación

TELESHOW
Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

Moria Casán y Georgina Barbarossa, cara a cara en los Martín Fierro: la nominación que reactiva una vieja rivalidad

La emoción de María Belén Ludueña y Jorge Macri tras llevar a casa a su hijo Vito por primera vez

INFOBAE AMÉRICA

La alianza entre el diputado Nery Ramos y el expresidente Alfonso Portillo busca disputar liderazgo en elecciones generales de Guatemala

La alianza entre el diputado Nery Ramos y el expresidente Alfonso Portillo busca disputar liderazgo en elecciones generales de Guatemala

Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Europa cierra filas ante la retirada de tropas estadounidenses de Alemania

El Gobierno de República Dominicana implementa un plan de austeridad para contrarrestar el impacto del alza del petróleo

Crisis de rellenos sanitarios en Costa Rica impulsa a la UNED a utilizar hongos en gestión de residuos