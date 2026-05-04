Cómo detectar qué apps consumen más batería y datos en tu teléfono

Así puedes detectar y controlar las aplicaciones que más consumen batería y datos en tu smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de batería y datos móviles en los smartphones es una preocupación frecuente para usuarios de todas las edades. Más allá del uso intensivo, muchas veces el problema está en aplicaciones que funcionan en segundo plano, realizan sincronizaciones constantes o reproducen contenidos automáticamente, afectando el rendimiento y la autonomía del dispositivo.

Saber identificar qué apps son las responsables de estos consumos excesivos es clave para optimizar tu experiencia, evitar gastos innecesarios y prolongar la vida útil de tu teléfono.

PUBLICIDAD

La relevancia de este tema crece en un panorama donde el streaming, las redes sociales y la mensajería instantánea dominan la actividad digital diaria. Una gestión proactiva de los recursos permite no solo ahorrar batería, también controlar el gasto de datos y mantener la privacidad ante aplicaciones sospechosas.

Apps que drenan tu batería y datos: cómo identificarlas y protegerte de consumos ocultos y software espía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué algunas aplicaciones consumen tantos datos y batería?

El gasto elevado suele deberse a varias razones:

PUBLICIDAD

Funciones activas en segundo plano: Muchas apps siguen funcionando aunque no las estés usando, descargando datos, enviando notificaciones o actualizando contenidos.

Sincronización constante: Herramientas de correo, almacenamiento en la nube o redes sociales sincronizan información de forma continua.

Reproducción automática: Aplicaciones como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube reproducen videos o historias automáticamente, disparando el uso de datos y energía.

Notificaciones y localización: Apps que actualizan tu ubicación o envían notificaciones frecuentes también incrementan el consumo.

Según un informe de Opensignal, el 38% del uso de datos móviles en América Latina se destina a redes sociales y video. En cuanto a batería, Facebook, WhatsApp y TikTok lideran el consumo promedio.

Cómo identificar el consumo de apps en Android

Facebook, WhatsApp y TikTok lideran el consumo en América Latina; limitar la actualización en segundo plano y revisar permisos ayuda a optimizar el rendimiento y blindar tu información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos móviles: Ve a Configuración > Red e Internet > Uso de datos. Allí podrás ver el desglose por aplicación, identificando cuáles son las que más consumen. Batería: Ingresa a Configuración > Batería > Uso de batería. Consulta el porcentaje de consumo de cada app y detecta las más exigentes. Ahorro de recursos: Activa el “Ahorro de datos” o el “Modo ahorro de energía” para limitar el funcionamiento de aplicaciones en segundo plano.

Cómo identificar el consumo de apps en iPhone

Datos móviles: Ve a Configuración > Celular y desplázate para ver la cantidad de datos usados por cada app en el periodo actual. Batería: Entra a Configuración > Batería y revisa el gráfico de consumo por hora y por aplicación. Optimización adicional: Desactiva la “actualización en segundo plano” para evitar que las apps continúen trabajando sin que lo notes.

Cómo saber si te espían: pasos para protegerte

Mantener el sistema actualizado, revisar las apps instaladas y usar WiFi siempre que sea posible te permite disfrutar de un smartphone más seguro, ágil y económico día a día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Play Protect: Activa y revisa este sistema en la Play Store para analizar apps instaladas y detectar comportamientos maliciosos. Opciones de accesibilidad: Accede al menú de accesibilidad en Android y desactiva servicios desconocidos o genéricos como “Device Health” o “System Service”. Permisos de notificación: Revisa los permisos especiales y revoca el acceso de apps dudosas a tus notificaciones. Administradores de dispositivo: En seguridad, verifica que ninguna app desconocida tenga privilegios elevados y elimínala si es necesario. Listado de aplicaciones instaladas: Entra en Ajustes > Aplicaciones y busca apps no recordadas o que pidan permisos excesivos. Desinstala las que sean sospechosas.

Consejos para optimizar el consumo

Cierra apps en segundo plano y limita las actualizaciones automáticas.

Revisa los permisos solicitados por cada aplicación antes de instalarlas.

Usa conexiones WiFi siempre que sea posible para reducir el uso de datos móviles.

Mantén el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para beneficiarte de mejoras de eficiencia y seguridad.

Gestionar el consumo de batería y datos es una responsabilidad que impacta en tu economía, privacidad y sostenibilidad tecnológica. Detectar a tiempo las apps más exigentes, eliminar las innecesarias y protegerte de software espía son pasos esenciales para una experiencia móvil más segura y eficiente. Adopta estos hábitos y disfruta de un teléfono optimizado cada día.

PUBLICIDAD