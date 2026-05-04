Jornada financiera: subió el riesgo país en medio de la baja de Wall Street por el conflicto en Medio Oriente

Wall Street retomó la cautela tras el cierre récord en abril.

Mientras las esperanzas por un rápido acuerdo de paz en Irán se fueron desvaneciendo con el correr de la operatoria, el precio del petróleo acentuó la suba, los índices norteamericanos cedieron a terreno de pérdidas y en lo local destacó un salto del riesgo país argentino.

Más allá del escenario internacional, el dólar volvió a subir aún con un aumento en la oferta de divisas, tras un primer cuatrimestre que cerró con un desplome del 16% para la moneda norteamericana en términos reales.

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Las bolsas estadounidenses mostraron cierto nerviosismo ya que la preocupación por una escalada en la guerra con Irán eclipsó el optimismo generado por el fuerte crecimiento de las ganancias trimestrales.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,1%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,4%. Por su parte, el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cedió un leve 0,2% tras el buen cierre de la semana pasada por parte de las acciones de Wall Street.

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Los precios del petróleo se sostuvieron holgadamente por encima de los 100 dólares el barril, a pesar de que el ejército estadounidense anunció que dos buques con bandera estadounidense habían transitado con éxito por la vía marítima. Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para junio subieron 5,3% a USD 113,90 el barril. El West Texas Intermediate en EEUU subió 3,1% a 105,10 dólares.

En el ámbito empresarial, los resultados de los principales fabricantes de semiconductores, Lattice Semiconductor Corporation (+3,8%), Advanced Micro Devices (-5,3%) y Arm Holdings (-3,7%), destacan en el calendario de esta semana. Los inversores también estarán atentos a los resultados de Palantir (+1,4%) y Paramount Skydance (+0,4%).

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Tras el cierre bursátil Palantir Technologies informó que registró ingresos y beneficios récord en el primer trimestre, por encima de las estimaciones de los analistas, impulsados ​​por el aumento vertiginoso de las ventas a clientes comerciales y al sector gubernamental estadounidense.

Según datos de Bloomberg, los ingresos de la compañía aumentaron un 85% en los primeros tres meses de este año, alcanzando los USD 1.630 millones. La mayor parte de esos ingresos, unos USD 1.280 millones, provino únicamente de Estados Unidos.

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Rebotaron los ADR y subió el riesgo país

El viernes hubo negocios en las bolsas de Nueva York, pero la Bolsa doméstica no operó por el feriado del Día del Trabajador. Debido a esto, el índice S&P Merval porteño acusó las bajas que registraron las acciones argentina en el exterior en el cierre de la semana pasada y restó 2,3% a 2.767.136 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas. YPF ganó 2,4%, a USD 44,43; Vista Energy avanzó 2,3% y Grupo Galicia recuperó un 0,7%. Mercado Libre retrocedió 2 por ciento.

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En paralelo, el riesgo país avanzó a 558 puntos, con bonos soberanos en baja. Esto implica un salto diario de 20 unidades respecto al cierre de la semana pasada, en un contexto de mayor tensión financiera por el conflicto en Medio Oriente.

Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit, aseguró que “existe una fuerte atención sobre cómo el equipo económico va a administrar los vencimientos de 2027 y 2028 sin recurrir a los mercados internacionales”, mientras que “de forma más llamativa, el mercado ya comenzó a poner en duda la reelección en 2027 de Javier Milei”.

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Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, afirmó que “sell in may and go away es una frase muy utilizada en Estados Unidos que sugiere una menor performance del mercado en estos meses. Sin embargo, en los últimos años no se viene cumpliendo de forma consistente. Hoy no vemos un potencial alcista claro para mayo. El mercado sigue muy condicionado por la incertidumbre geopolítica, en particular por la evolución del conflicto con Irán".

“El potencial de suba podría aparecer si hay una resolución de ese conflicto. En ese escenario, sí podríamos ver un rebote más claro en acciones. Por el momento, mantenemos una postura de wait and see en Estados Unidos", añadió Lazzati.

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Subieron el dólar y las reservas

La oferta en el mercado de contado alcanzó importantes USD 632 millones y con este volumen destacado -y propio de la mayor estacionalidad de liquidaciones de exportadores- el dólar mayorista operó con un alza de 11,50 pesos o un 0,8%, a 1.402,50 pesos.

La suba del tipo de cambio oficial en simultáneo con un alto monto operado revela a la vez una demanda muy firme, en la que inciden las compras de ahorristas tras el pago de salarios -los bancos se abastecen en la plaza mayorista de las divisas que les venden a sus clientes- y también las compras en el mercado que efectúa el Banco Central.

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" La rueda transcurrió con relativa calma y equilibrio durante gran parte del día, sin sobresaltos y con un rango acotado en la operatoria. Sin embargo, hacia el último tramo, la presión compradora logró imponerse sobre la oferta, impulsando la cotización hacia la zona de $1.400. En ese nivel se concentró la operatoria final, con máximos intradiarios en $1.405 y un cierre apenas por debajo, en $1.402,50, reflejando una mayor firmeza en la demanda sobre el cierre", precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Creemos que la leve corrección de las últimas semanas responde en parte a la estabilidad previa a pesar del aumento de las expectativas de inflación, y en parte a la baja de tasas“, consideró Pilar Tavella, directora de Research Macro & Estrategia en Balanz.

El Banco Central fijó a la banda superior de su régimen cambiario en los $1.710,59, que dejó al dólar mayorista a 308,09 pesos o 23% de ese límite de flotación aún con la suba presente.

El dólar minorista se acopló al ascenso del mayorista, con alza de 15 pesos o 1,1%, a $1.425 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El blue también subió cinco pesos o 0,4%, a 1.405 pesos.

El dólar futuro subió en todos los contratos operados, en un rango de 0,1% a 0,7%, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes avanzaron 6,50 pesos o 0,5%, a 1.422,50 pesos. Vale recordar que en mayo está previsto un techo para las bandas cambiarias en los $1.761,13 para el cierre de mes, que implica que los agentes del mercado proyectan a la divisa a 338,63 pesos de ese límite oficial.

La liquidación de dólares del sector agroexportador mostró signos mixtos durante abril. Según informaron CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales), las empresas ingresaron un total de USD 2.495 millones el mes pasado.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital precisó que “el balance acumulado del primer cuatrimestre es aún más preocupante para las reservas oficiales. Entre enero y abril, el sector liquidó USD 7.667 millones, un 11% menos que el año anterior. El sector agroindustrial destacó que la estacionalidad será el motor principal de los próximos meses. El mercado cambiario sigue dependiendo de que la cosecha se intensifique para sostener el flujo de fondos. Pese al repunte mensual, el agro todavía no logra superar las marcas históricas registradas durante la campaña pasada”.

El Banco Central absorbió USD 71 millones con su intervención del día -el 11,2% de la oferta-, mientras que en el acumulado de 2026 la entidad efectuó compras por 7.226 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 472 millones, a USD 45.683 millones, ante el regreso a cuentas del Central de depósitos de propia cartera de los bancos -que habían salido a fin de mes- y con el efecto negativo de la baja de 2,6% para el oro, en USD 4.525,50 la onza.