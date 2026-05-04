Sociedad

Un policía que escoltaba un traslado de órganos murió tras chocar su moto contra un auto en Rosario

El suboficial Gustavo Velozo, de 23 años e integrante de la Brigada Motorizada, falleció este domingo en un siniestro vial mientras escoltaba una ambulancia con destino al Aeropuerto Islas Malvinas

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El suboficial Gustavo Velozo era oriundo de Las Garzas, localidad del departamento General Obligado, a unos 470 kilómetros al norte de Rosario
El suboficial Gustavo Velozo era oriundo de Las Garzas, localidad del departamento General Obligado, a unos 470 kilómetros al norte de Rosario

Un suboficial murió tras chocar con su moto contra un automóvil mientras escoltaba un traslado de órganos por las calles de Rosario. La víctima fue identificada como Gustavo Velozo, que tenía 23 años, apenas un año en la fuerza y una misión que, en la madrugada del domingo, terminó en tragedia.

El siniestro se produjo alrededor de las 6 de la mañana del domingo en la intersección de avenida Pellegrini y Balcarce, frente a los Tribunales provinciales. Velozo, efectivo de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, acompañaba en su motocicleta a una ambulancia que transportaba órganos ablacionados en el Hospital Provincial con destino al Aeropuerto Islas Malvinas. En ese cruce, la moto colisionó con un Volkswagen Gol conducido por Valentín R. G., de 19 años.

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Tras el choque, el agente fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). El diagnóstico inicial indicó fractura expuesta en la extremidad derecha y hemorragia con compromiso del pulmón derecho. Quedó internado en la sala de terapia intensiva, pero a las 21.15 del mismo domingo se produjo su deceso. El conductor del automóvil quedó imputado por homicidio culposo en siniestro vial, según informó el medio regional La Capital.

Velozo había ingresado a la Policía de Santa Fe el 17 de febrero de 2025. Era oriundo de Las Garzas, una localidad del departamento General Obligado, a unos 470 kilómetros al norte de Rosario. Llevaba, al momento del accidente, poco más de un año en la fuerza.

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La Banda Sinfónica Policial Organismo Rosario interpretó "Yo tenía un camarada" durante el homenaje al agente fallecido frente al Instituto Médico Legal (Fotos: La Capital)
La Banda Sinfónica Policial Organismo Rosario interpretó "Yo tenía un camarada" durante el homenaje al agente fallecido frente al Instituto Médico Legal (Fotos: La Capital)

El cuerpo fue sometido a una autopsia dispuesta por la Justicia en el Instituto Médico Legal. Una vez concluido ese paso procesal, los familiares del agente dispusieron el traslado de los restos hacia Las Garzas. Antes de partir, se realizó un acto de homenaje frente al Instituto, con la presencia de compañeros, jefes y familiares.

El acto estuvo presidido por el jefe de la Unidad Regional II, director general Danilo Villán, y el secretario de Seguridad Omar Pereira. Los presentes guardaron un minuto de silencio y la Banda Sinfónica Policial Organismo Rosario interpretó “Yo tenía un camarada”. Un pastor evangélico ofreció una oración religiosa en representación de la familia.

Al cierre del homenaje, el vehículo mortuorio partió desde calle 3 de Febrero, tomó por Avellaneda hacia la zona sur y salió por Pellegrini hacia Circunvalación, rumbo a Las Garzas, donde Gustavo Velozo sería despedido por los suyos.

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