La marca que ubica a Franco Colapinto entre los argentinos más destacados en la Fórmula 1

Franco Colapinto señala el número siete, su posición final en Miami (Prensa Alpine)

Franco Colapinto continúa escalando posiciones en la élite del automovilismo mundial tras lograr el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, un resultado que no solo le permitió sumar puntos valiosos en la temporada actual de la Fórmula 1, sino que también lo consolidó entre los cinco pilotos argentinos con mayor puntaje histórico en la máxima categoría.

Su logro adquiere mayor relevancia porque lo acerca a superar marcas que permanecían inalteradas desde hace décadas y lo inserta en un grupo histórico reducido de compatriotas que lograron puntuar en la competencia desde 1950.

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La sanción de 20 segundos impuesta al piloto de Ferrari Charles Leclerc tras la carrera modificó el orden de llegada y reubicó a Colapinto del octavo al séptimo lugar. Este ajuste le permitió sumar seis puntos en el Campeonato Mundial de Conductores, lo que eleva su total a siete en la presente temporada y lo posiciona en el puesto 11 de la clasificación.

Carlos Reutemann, Juan Manuel Fangio y José Froilán González

En una perspectiva histórica, Argentina contó con 26 pilotos en la F1 a lo largo de los últimos 76 años, pero solo ocho han logrado puntos en carreras oficiales. Con sus recientes actuaciones, Colapinto incrementó su cuenta personal gracias a las siete unidades obtenidas en China y Miami este año con Alpine, donde fue décimo (1 punto) y séptimo (6) respectivamente. En 2024, a bordo de un Williams, fue octavo en Azerbaiyán (4) y décimo en Austin (1).

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Así, Colapinto acumula 12 puntos, una cifra que le permitió superar a Onofré Marimón —quien sumó ocho puntos entre 1953 y 1954— y a Carlos Menditéguy, con nueve puntos entre 1955 y 1960.

El piloto oriundo de Pilar quedó ahora a tan solo un punto de igualar la marca de Roberto Mieres, cuarto argentino en la tabla histórica, quien sumó 13 unidades en la F1. El recordado Bitito, que además de piloto fue remero y rugbier, yachtman y empresario, a bordo de una Maserati fue cuarto en Suiza y España en 1954. Al año siguiente culminó quinto en Argentina y Bélgica y terminó cuarto en Países Bajos. Cabe recordar que en esa época solo puntuaban los seis primeros. El marplatense también fue séptimo en Italia 1954.

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Roberto Mieres en acción sobre una Maserati (Archivo CORSA)

Hasta ahora, los nombres más laureados del automovilismo argentino en la F1 siguen siendo inalcanzables para las nuevas generaciones. En el primer lugar permanece Carlos Alberto Reutemann, quien sumó un total de 310 puntos en 146 carreras disputadas entre 1972 y 1982. El segundo lugar de este ranking histórico corresponde a Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón del mundo, con 277 puntos en 51 carreras disputadas entre 1950 y 1958. Completa el podio Froilán González, con 77 puntos en 26 participaciones entre 1950 y 1960.

Cabe recordar que Norberto Fontana (1997) fue noveno en Silverstone (Gran Bretaña) y Hockenheim (Alemania), y que Esteban Tuero (1998) y Gastón Mazzacane (2000) con sendos Minardi fueron octavos en Imola (GP de San Marino) y Nurburgring (GP de Europa), pero en aquellos años también se sumaban unidades del primero al sexto. Sacando al Lole Reutemann, hay que remontarse a Argentina 1980 para encontrar al primer compatriota que terminó séptimo y fue Ricardo Zunino, con un Brabham.

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Este fin de semana, Colapinto estrenó chasis en su Alpine A526 y esto le permitió tener un coche más liviano y ligero, lo que mejoró su rendimiento. Si bien no contó con la mejora en el alerón trasero que le pusieron a su compañero de equipo, Pierre Gasly (abandonó por un accidente), superó al francés en las dos clasificaciones.

Franco Colapinto cumplirá 23 años el 27 de mayo y transita el segundo de los cinco años de contrato que tiene con Alpine. Volverá a competir el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá, donde buscará continuar sumando unidades y consolidar su lugar entre los grandes exponentes argentinos en la historia de la Fórmula 1.

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