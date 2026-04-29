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Apple anuncia una forma más económica de pagar suscripciones en App Store

Los usuarios tendrán más facilidad para revisar detalles de pagos y cancelaciones antes de contratar la nueva modalidad de suscripción

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Apple introduce suscripciones mensuales con compromiso anual para incentivar planes más económicos en la App Store. (Europa Press)
Apple introduce suscripciones mensuales con compromiso anual para incentivar planes más económicos en la App Store. (Europa Press)

Apple presentó una nueva modalidad de pago para suscripciones en la App Store que busca ofrecer a los usuarios una alternativa más asequible y a los desarrolladores ingresos más estables.

A través del sitio web de desarrolladores, la compañía anunció que permitirá a los desarrolladores ofrecer suscripciones de renovación automática con pagos mensuales, siempre que el usuario se comprometa a un plan de 12 meses. Esta iniciativa formaliza una práctica habitual en el sector y establece directrices claras para la presentación y gestión de estas ofertas dentro del ecosistema de Apple.

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Prioridad en el ahorro y la previsibilidad

Con este nuevo esquema, los usuarios podrán acceder a tarifas con descuento al comprometerse a una suscripción anual, pero pagando mes a mes. Esta estructura responde a una tendencia entre los desarrolladores, quienes suelen resaltar el precio mensual más bajo para incentivar la contratación de suscripciones anuales frente a las mensuales.

App Store
La opción ofrecerá tarifas con descuento a cambio de comprometerse por 12 meses de servicio. (Apple)

La opción busca atraer a quienes dudan en asumir un compromiso prolongado, facilitando el acceso a los beneficios del precio reducido y garantizando a los desarrolladores ingresos predecibles a largo plazo.

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Apple explicó que este cambio permitirá a los clientes revisar con mayor claridad la información de cada suscripción. Antes de contratar, los usuarios podrán consultar detalles sobre la estructura de pagos, el proceso para cancelar y el número de pagos restantes en su ciclo anual. La empresa también enviará recordatorios por correo electrónico y, si el usuario lo permite, notificaciones push para alertar sobre próximas renovaciones o cargos.

La nueva modalidad no estará disponible en Estados Unidos ni Singapur durante el lanzamiento. Apple no especificó los motivos, pero la exclusión de Estados Unidos se relaciona con litigios en curso sobre las políticas de la App Store, especialmente tras el fallo judicial en el caso con Epic Games, explica TechCrunch.

La compañía busca evitar complicaciones adicionales hasta que se resuelvan dichas disputas legales. En el caso de Singapur, la exclusión inicial respondería a la sofisticación de su mercado de pagos y a la estricta regulación de protección al consumidor.

Apple asegura que los desarrolladores han ganado millones de dólares con la App Store.
Por ahora, la modalidad no estará disponible en Estados Unidos ni Singapur debido a regulaciones y litigios. (Apple)

Detalles del compromiso y gestión de la suscripción

El usuario que elija este nuevo modelo se compromete a 12 meses de servicio, durante los cuales los pagos mensuales se deducirán automáticamente, incluso si decide cancelar la suscripción antes de que finalice el periodo. Esta política permite a los clientes cancelar en cualquier momento, pero el compromiso financiero se mantiene hasta completar el plazo anual.

Para facilitar la gestión, los usuarios podrán acceder desde su cuenta de Apple a un resumen que muestra cuántos pagos han realizado y cuántos restan en su suscripción. Esta transparencia busca evitar confusiones y mejorar la experiencia del usuario, aunque también implica el riesgo de que algunos clientes renueven accidentalmente su compromiso anual si no cancelan a tiempo.

Disponibilidad y requisitos técnicos

Los desarrolladores podrán configurar estas nuevas suscripciones a través de App Store Connect y realizar pruebas en Xcode. La opción estará disponible mundialmente para usuarios con las siguientes versiones de software: iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 y visionOS 26.4. Se espera que la funcionalidad se amplíe con el lanzamiento de las versiones 26.5 de cada sistema operativo en mayo.

iOS 26.4 - iPhone - modo antirrobo - celulares - tecnología - 26 de marzo
Con iOS 26.4, los desarrolladores podrán configurar estas suscripciones en App Store Connect y probarlas en Xcode. (Composición Infobae)

Este cambio representa un paso hacia mayor flexibilidad y claridad en la gestión de suscripciones digitales, adaptando la oferta de la App Store a las demandas de usuarios y desarrolladores en un mercado en constante evolución.

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