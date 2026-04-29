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Israel ampliará sus operaciones militares contra Hezbollah en el sur de Líbano: “No hay alto el fuego”

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, aseguró que las tropas permanecerán en una franja de seguridad hasta eliminar cualquier riesgo para las comunidades del norte

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Israel dijo que ampliará sus operaciones militares contra Hezbollah en el sur de Líbano: “No hay alto el fuego”
Israel dijo que ampliará sus operaciones militares contra Hezbollah en el sur de Líbano: “No hay alto el fuego”

El teniente general Eyal Zamir, máxima autoridad de las Fuerzas de Defensa de Israel, afirmó que actualmente “no hay alto el fuego” en el sur de Líbano y que las acciones contra Hezbollah seguirán hasta que no quede ninguna amenaza sobre las comunidades israelíes del norte.

El jefe militar subrayó que la presencia de tropas y la ofensiva continuarán mientras exista riesgo para la población civil, y que la misión principal es impedir cualquier ataque sobre territorio israelí.

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Durante una visita a Taybeh, localidad donde se concentran efectivos israelíes, Zamir explicó que la tarea encomendada por el nivel político es posicionar a las fuerzas a lo largo de una franja de seguridad para evitar “fuego directo sobre las comunidades”.

Este objetivo se ha alcanzado. Estamos en esa línea y podríamos tener que permanecer en ella el tiempo que sea necesario”, declaró el jefe del Estado Mayor ante los soldados desplegados en la zona.

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Eyal Zamir y Brad Cooper
Eyal Zamir, máxima autoridad militar israelí, durante una visita al Muro Occidental, uno de los sitios más sagrados del judaísmo

No toleraremos ataques ni disparos sobre nuestras comunidades, y no nos retiraremos hasta garantizar una seguridad duradera para el norte del país“, añadió.

Según el jefe militar, la actuación de las tropas no tiene restricciones.

El personal en terreno mantiene las operaciones, sin limitaciones para destruir infraestructura o eliminar a miembros de Hezbollah”, aseguró.

Agregó que el despliegue actual no implica avanzar más allá de la línea de seguridad establecida, pero sí actuar con libertad para neutralizar amenazas, incluso en áreas al norte del río Litani y más allá de la llamada “Línea Amarilla”.

El comandante señaló que la prioridad es “remover cualquier amenaza, en cualquier lugar, que ponga en peligro a nuestras comunidades o a nuestro personal”.

Zamir insistió en que los logros operativos permiten avanzar hacia una protección efectiva de la población. “Seguimos luchando y profundizando los objetivos alcanzados para proteger a nuestras fuerzas”, enfatizó.

Tanques israelíes avanzan por una ruta en el sur de Líbano, en la frontera con Israel, en medio de la continuidad de las operaciones militares (REUTERS/Archivo)
Tanques israelíes avanzan por una ruta en el sur de Líbano, en la frontera con Israel, en medio de la continuidad de las operaciones militares (REUTERS/Archivo)

El jefe militar remarcó además que todas las directrices fijadas por la conducción política sobre las campañas de Irán y Líbano “han sido cumplidas e incluso sobrepasadas”.

“Con esto, hemos creado las condiciones operativas para que el liderazgo político avance en los procesos que está gestionando”, puntualizó.

El grupo terrorista Hezbollah ha reivindicado en los últimos días acciones contra fuerzas israelíes, justificando sus ataques como respuesta a lo que califican como violaciones de la tregua.

El despliegue de Israel en el sur de Líbano incluye la demolición de infraestructura utilizada por Hezbollah, así como la ocupación de una franja de hasta diez kilómetros de profundidad conocida como “Línea Amarilla”, desde la cual se han advertido a los civiles libaneses que no regresen mientras persistan las operaciones.

El presidente de Líbano reclama la implementación total del alto el fuego

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, exigió este miércoles que Israel cumpla plenamente con el alto el fuego antes de iniciar cualquier diálogo directo.

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El presidente libanés, Joseph Aoun, exigió que Israel cumpla plenamente con el alto el fuego antes de iniciar cualquier diálogo directo

Israel debe implementar por completo la tregua antes de avanzar hacia negociaciones… Los ataques israelíes no pueden continuar en estas condiciones”, afirmó en un comunicado difundido por la presidencia.

Aoun confirmó que Beirut mantiene contactos con actores internacionales para consolidar la tregua y detener la destrucción de viviendas en el sur ocupado, tras varias jornadas de bombardeos que han dejado más de 60 víctimas mortales desde el inicio de la supuesta tregua.

El mandatario señaló que el inicio de conversaciones directas, bajo mediación estadounidense, dependerá de la voluntad de Israel para frenar la violencia y retirar sus fuerzas de la zona.

Hezbollah ha rechazado cualquier negociación y ha prometido continuar la resistencia armada contra la presencia israelí.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, en momentos en que la frontera sigue siendo escenario de enfrentamientos y ataques a ambos lados.

(Con información de AFP)

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